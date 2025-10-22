ETV Bharat / state

महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भिड़े पुजारी और संत, गालीगलौच और हाथापाई से भक्त भौचक

श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में बवाल. मंदिर के पुजारियों और संतों के बीच मारपीट से हड़कंप. मंदिर प्रशासन समिति जांच में जुटी.

Mahakal garbhgrih clashed pujaris and sants
महाकाल मंदिर के गर्भगृह में एंट्री के दौरान भिड़े पुजारी और संत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 6:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन : श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के सामने ही संतों और पुजारियों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान जमकर मारपीट हुई. शर्मनाक ये है कि इस दौरान अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया. मामले की जानकारी मिलते ही मंदिर प्रशासन समिति ने जांच करने का भरोसा दोनों पक्षों को दिया.

कलेक्टर और एसपी के पास भी ये मामला पहुंचा है. अधिकारी अब दोनों पक्षों को शांत कर मामला सुलझाने में जुटे हैं. ये विवाद मंदिर के पुजारी महेश शर्मा और भर्तहरि गुफा के नाथ सम्प्रदाय के संत महावीर नाथ के बीच हुआ

गर्भगृह के समने विवाद के दौरान गालीगलौच

मंदिर के पुजाारी और संत दोनों पक्ष काफी मजबूत माने जाते हैं. दोनों पक्षों को गर्भगृह में एंट्री की परमिशन है. मामले के अनुसार एक संत के पहनावे और गर्भगृह में प्रवेश को लेकर पुजारियों ने आपत्ति ली. दोनों के बीच बहस हुई, जो विवाद में बदल गई. हालांकि कुछ संतों और पुजारियों ने बीचबचाव करने की कोशिश की लेकिन इसके बाद भी मारपीट होने लगी. गालीगलौच भी हुई.

महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक (ETV BHARAT)

ये देखकर बाबा महाकाल के दर्शन करने आए भक्त भौचक रह गए. भक्तों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो बाबा महाकाल के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, वह गर्भगृह के सामने अश्लील शब्दों का प्रयोग करें.

संत महावीर नाथ ने क्या आरोप लगाए

भर्तहरि गुफा के नाथ सम्प्रदाय के संत महावीर नाथ का कहना है "गोरखपुर से हमारे संत शंकरनाथ जी आए हैं. उन्हें हम दर्शन करवाने मंदिर लेकर गए. प्रोटोकॉल पॉइंट डला हुआ था कि महाराज जी ने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और जल चढ़ाएंगे. वहां पहले से मंदिर के पुजारी महेश शर्मा जल चढ़ा रहे थे. महेश पुजारी ने महाराज जी की पगड़ी और कपड़ों पर आपत्ति जताई. महाराज जी हार्ट पेशेंट हैं, वह पुजारी की अभद्रता से घबरा गए."

Mahakal garbhgrih clashed pujaris and sants
महाकाल मंदिर के गर्भगृह में विवाद (ETV BHARAT)

विवाद पर क्या बोले महेश पुजारी

वहीं, मंदिर के महेश पुजारी ने कहा "मेरे साथ जबर्दस्ती का विवाद हुआ, जो अपने आपको संत मानता है महावीर नाथ. उसने कई बार मंदिर की मर्यादा को भंग किया है. अनधिकृत वस्त्र पहन कर मंदिर में जल चढ़ा रहा था. महावीर नाथ ने गर्भगृह में प्रवेश कर मुझे अपशब्द कहे, नंदी हॉल में भी उसने अपशब्द कहे. मंदिर समिति द्वारा नियम बनाए गए हैं, जिसका सभी को पालन करना चाहिए. कोई भी बाबा महाकाल से ऊपर नहीं है."

Mahakal garbhgrih clashed pujaris and sants
संत महावीर नाथ ने क्या आरोप लगाए (ETV BHARAT)

"मंदिर के गर्भगृह की अपनी मर्यादा है. यहां भगवान विराजमान हैं. भगवान के सामने कोई भी सिर पर पगड़ी, टोपी, पहनकर या गमछा डालकर नहीं आता. महावीर नाथ ने मुझे निपटा देने की धमकी दी, धक्का दिया मुझे चोट आई है."

दोनों पक्षों के बीच सार्थक हल निकालेंगे

वहीं, मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा "मंदिर के दो पुजारी और एक संत के बीच विवाद की स्थिति बनी है. सूचना को गंभीरता से लेकर घटना की प्राथमिक जांच की जा रही है. जांच जारी है. दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है. जल्द ही सार्थक हल निकाला जाएगा."

TAGGED:

MAHAKAL GARBHGRIH CLASHED
CLASHED PUJARIS AND SANTS
MAHAKAL MANDIR ASSAULT ABUSE
MAHAKALESHWAR TEMPLE NEWS
MAHAKAL TEMPLE FIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दो सगे भाइयों के मर्डर के बाद शहडोल में उबाल, नेशनल हाईवे 43 जाम, 2 थानों की पुलिस मुस्तैद

ग्वालियर से शुरू हुई थी सिख दिवाली, गुरु गोबिंद और 52 राजाओं की कैद से आजादी की कहानी

बछड़े को बचाने चरवाहे पर हमला करती है गाय, छिंदवाड़ा में गाय को निमंत्रण देने की अनोखी परंपरा

दिवाली की रात युवक की चाकू मारकर हत्या, बाइक टकराने को लेकर हुआ था विवाद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.