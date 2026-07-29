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देव, मानव या दानव सबके गुरु हैं महाकाल! जानें क्यों कहलाते हैं जगतगुरु, क्या है धार्मिक महत्व

उज्जैन में विराजमान विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर भगवान शिव का माना जाता है ब्रह्मांड के सबके पहले गुरु,

GURU PURNIMA 2026
मनुष्यों, दानव और देवताओं के गुरु महाकाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 9:31 AM IST

5 Min Read
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उज्जैन: 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है. यह दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है. आज शिष्य अपने गुरु का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेंगे और जीवन में सत्य, ज्ञान एवं सदाचार के मार्ग पर चलने का संकल्प लेंगे.

जिसका कोई गुरु नहीं, उसके गुरु हैं भगवान शिव

भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवन समान माना गया है, क्योंकि गुरु ही अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करता है, लेकिन सनातन परंपरा में एक ऐसी मान्यता भी है, जिसके अनुसार, अगर किसी व्यक्ति का कोई लौकिक गुरु नहीं है, तो वह भगवान शिव को अपना गुरु मान सकता है. यही कारण है कि उज्जैन में विराजमान विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर भगवान शिव को 'जगतगुरु' यानी पूरे ब्रह्मांड के गुरु भी कहा जाता है. यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा पर महाकाल में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ जाती है.

भगवान शिव ऋषियों, सिद्धों और योगियों के गुरू (ETV Bharat)

मनुष्यों के ही नहीं, बल्कि दानवों और देवताओं के भी गुरु हैं महाकाल

अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया, " पुराणों में वर्णित हैं कि भगवान शिव केवल मनुष्यों के ही नहीं, बल्कि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों, योगियों और यहां तक कि दानवों के भी गुरु माने गए हैं. शिव ज्ञान, तप, योग, वैराग्य और सत्य के सर्वोच्च प्रतीक हैं. वे एकमात्र ऐसे देव हैं, जिनका स्वरूप निराकार और साकार दोनों है. शिव ने समय आने पर सृष्टि की उत्पत्ति भी की, पालन और संहार दोनों किया. सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के दिव्य चक्र में शिव की भूमिका उन्हें समस्त चराचर जगत का मार्गदर्शक बनाती है. इसी व्यापक स्वरूप के कारण उन्हें 'जगतगुरु' की उपाधि दी गई है. यानी पूरे ब्रह्मांड के और सर्वप्रथम गुरु "

भगवान शिव को कहते हैं 'आदियोगी' और 'आदिगुरु'

महेश गुरु ने आगे कहा, " धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव ने अनेक ऋषियों और देवताओं को योग, ध्यान, तंत्र, संगीत, आयुर्वेद व आत्मज्ञान का उपदेश दिया. शिव को 'आदियोगी' और 'आदिगुरु' भी कहा जाता है, क्योंकि योग परंपरा की शुरुआत शिव से मानी जाती है. उनका ज्ञान केवल किसी एक समुदाय या युग तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण, प्रकृति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है. एक पुरानी कहावत है कि "गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर." यानी गुरु का चयन बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए. किसी कारणवश व्यक्ति को योग्य गुरु न मिल सके, तो वह भगवान शिव को ही अपना गुरु मानकर साधना शुरू कर सकता है."

GURU PURNIMA CELEBRATION IN UJJAIN
जगतगुरु महाकालेश्वर भगवान शिव (ETV Bharat)

शिव को गुरु बनाने की कोई विशेष विधि नहीं

महेश गुरु कहते हैं कि शिव भोले हैं, उनके सामने सच्ची श्रद्धा, निष्कपट भाव और नियमित साधना ही पर्याप्त मानी गई है. महाकाल को गुरु मानने की सबसे सरल साधना हर रोज श्रद्धापूर्वक 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करना है. मान्यता है कि 108 मानकों वाली रुद्राक्ष या तुलसी की माला से इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को अपना गुरु मानने वाला साधक मानसिक शांति, आत्मबल, विवेक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है. शिव भक्ति का मूल संदेश यही है कि अहंकार का त्याग कर सत्य, करुणा, संयम और धर्म के मार्ग पर चला जाए. गुरु पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर उन्हें अपना गुरु मानने का संकल्प लेते हैं और अपने जीवन को धर्म, ज्ञान और सदाचार के मार्ग पर अग्रसर करने की प्रार्थना करते हैं.

पंडित एवं ज्योतिषाचार्य अमर डब्बेवाला ने बताया, " पंचांग गणना के अनुसार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि भैरव पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है. 12 मासो में आने वाली यह पूर्णिमा भैरव के लिए विशिष्ट अनुष्ठान और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने वाले दिन को भी इंगित करती है. इस दिन अपने कुल देवता या काल भैरव के रूप में भी इनकी पूजन की मान्यता है. पारिवारिक स्थिरता और शांति को दूर करने के लिए भी कुल देवता के रूप में भैरव की पूजन की मान्यता है. जिनके यहां संतान का अभाव है वह अपने कुल भैरव के रूप में अष्ट भैरव की भी पूजा कर सकते हैं. वर्ष पर्यंत पूजन करने से कुल वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संकटों से निवृती होती है."

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