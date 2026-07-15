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मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर 9 अगस्त को कारसेवा का ऐलान, उज्जैन के महंतों ने समर्थन में भरी हुंकार

उज्जैन में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि कारसेवा पर निरंजनी अखाड़े का हुंकार ( ETV Bharat )

उज्जैन चारधाम मंदिर के महंत और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने कहा, "मथुरा में कारसेवा को लेकर रविंद्र पुरी ने जो कहा है, वह निश्चित रूप से कुछ समझ कर संगठन के दृष्टि से कहा होगा. अगर इस कार्य में अखाड़ा परिषद उनका साथ देता है तो साधु संत भी उनका साथ देंगे. हम लोगों ने शुरू से अयोध्या के साथ मथुरा और काशी मांगे हुए हैं. हमने कहा था अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा-काशी बाकी है. किसी भी तरह हम मथुरा वाले कार्य को पूरा करेंगे. हम चाहते हैं कि अयोध्या में जैसा भव्य मंदिर बना है, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बने."

उज्जैन: 13 जुलाई को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने 9 अगस्त को मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा कारसेवा करने की घोषणा की है. उनके घोषणा का समर्थन करते हुए महाकाल की नगरी उज्जैन के निरंजनी अखाड़े के संतों और महामंडलेश्वरों ने हुंकार भरी है. इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और मथुरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है, शहर की सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद कर दी है.

कारसेवा को उज्जैन निरंजनी अखाड़े का समर्थन (ETV Bharat)

काशी-मथुरा बाकी है

निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर भगवान बापू ने कहा, "हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजन अखाड़े के महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने निर्णय लिया है तो कृष्ण जन्मभूमि पर कारसेवा करेंगे. महामंडलेश्वर अखाड़े के सभी संत महंत उनके निर्णय का समर्थन करते हैं. क्योंकि हम तो मंचों से अभी तक बोलते रहे हैं कि अभी तो केवल झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है."

धर्मावलंबियों की संकल्प शक्ति का प्रदर्शन जरूरी

उन्होंने आगे कहा, "राम मंदिर का निर्माण हो ही गया है. हमें काशी में भी भव्य मंदिर बनाना है. साथ ही कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना ही चाहिए. हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्मावलंबियों की संकल्प शक्ति का प्रदर्शन भी समय-समय पर करते रहना चाहिए. महाराज जी द्वारा उसी उद्देश्य से कारसेवा का निर्णय लिया गया होगा. हम सब संत उनके साथ हैं."

मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि पर कारसेवा की घोषणा (ETV Bharat)

कृष्ण जन्मभूमि विवाद

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद लंबे समय से चला आ रहा है. इसी से जुड़ी कई आपत्तियां मथुरा और इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगी हुई है. याचिका में मंदिर पक्ष द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद भूमि के स्वामित्व की मांग की गई है. इसके अलावा साल 1968 के समझौते को चुनौती दी गई है. कुछ अन्य याचिकाओं में विवादित परिसर के सर्वे और ऐतिहासिक साक्ष्यों की जांच की मांग की गई है, लेकिन अभी तक आपत्तियों को लेकर अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है और मामले अलग-अलग चरणों में विचाराधीन हैं.

धर्मावलंबियों की संकल्प शक्ति का प्रदर्शन जरूरी (ETV Bharat)

कौन हैं महंत रविंद्र पुरी?

महंत रविंद्र पुरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं. साथ ही वे श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा से जुड़े प्रमुख संत हैं. अक्टूबर 2021 में उन्हें अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया था. महंत रविंद्र पुरी लगातार कहते रहे हैं कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं की आस्था का विषय है. विवाद का समाधान संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, लेकिन संत समाज "जनजागरण और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित करेगा. अब रविंद्र पुरी ने 9 अगस्त की प्रस्तावित कारसेवा को लेकर बयान दिया है.