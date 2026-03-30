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क्रिकेटर स्नेह राणा ने किए बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन, शिव आराधना में लीन

भारतीय महिला टीम की आलराउंडर स्नेह राणा ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में तड़के होने वाली भस्म आरती के दर्शन किए.

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महिला क्रिकेटर स्नेह राणा श्री महाकालेश्वर मंदिर में (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 10:02 AM IST

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उज्जैन : बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना उज्जैन पहुंचते हैं. श्री महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं का भी तांता लगा रहता है. इसमें नेता, अभिनेता सहित देश के गणमान्य नागरिक शामिल होते हैं. महिला व पुरुष क्रिकेट टीम के सदस्य भी लगातार बाबा महाकाल के दर पर हाजिरी लगाते हैं. सोमवार तड़के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अहम सदस्य स्नेह राणा पहुंची.

स्नेह राणा बोली - आज जीवन धन्य हो गया

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की आलराउंडर स्नेह राणा ने सोमवार तड़के भस्म आरती में भाग लिया. स्नेह राणा ने नंदी हॉल में आगे बैठकर भस्म आरती के दर्शन किए. वह शिव भक्ति में काफी देर तक लीन रही. इस दौरान बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार करने के बाद भस्मी रमाने के बाद भव्य आरती पुजारी द्वारा की गई. स्नेह राणा का आरती के बाद मंदिर प्रशासन द्वारा स्वागत व सम्मान भी किया गया.

महिला क्रिकेटर स्नेह राणा महाकाल की भस्म आरती में शामिल (ETV BHARAT)

महिला क्रिकेटर स्नेह राणा ने कहा "ये उनकी किस्मत है कि बाबा ने अपने दर बुलाया. आज बाबा महाकाल के दर्शन कर जीवन धन्य हो गया है."

बिहार सरकार के मंत्री भी बाबा के दर पर

सोमवार तड़के भस्म आरती में बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय सिंह भी शामिल हुए, वह स्नेह राणा के पीछे नंदी हॉल में बैठे. आरती के मंदिर प्रशासन द्वारा उनका भी स्वागत सत्कार किया गया. विगत दिवस अभिनेत्री रूपाली गांगुली बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई थी. उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर ध्यान भी लगाया था. उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओ की तारीफ की.

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श्री महाकालेश्वर मंदिर में आलराउंडर स्नेह राणा (ETV BHARAT)

बाबा महाकाल के दर्शन करने को बॉलीवुड से बड़े कलाकार लगातार आते रहते हैं. खासकर फिल्म रिलीज होने से पहले फिल्म निर्माता और हीरो-हीरोइन बाबा महाकाल के दर पर आते हैं. कुछ दिनों से क्रिकेटर भी लगाताार श्री महाकालेश्वर मंदिर में आ रहे हैं. इनके बीच भस्म आरती में शामिल होने की प्रबल इच्छा होती है.

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