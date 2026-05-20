ETV Bharat / state

उज्जैन के श्री कालभैरव में VIP दर्शन व्यवस्था लागू, 500 का टिकट लेकर सीधे गर्भगृह तक एंट्री

श्री महाकालेश्वर मंदिर की तरह श्री कालभैरव में सशुल्क दर्शन व्यवस्था शुरू. आरती के दौरान ये दर्शन व्यवस्था बंद रहेगी.

Ujjain Kalbhairav VIP Darshan
श्री कालभैरव के दर्शन को रोजाना करीब 45 हजार भक्त पहुंचते हैं (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन : श्री कालभैरव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बुधवार से सशुल्क वीआईपी दर्शन व्यवस्था लागू कर दी गई है. अब श्रद्धालु 500 रुपए का टिकट लेकर सीधे गर्भगृह से भगवान कालभैरव के दर्शन कर सकेंगे. मंदिर प्रबंध समिति ने इस नई व्यवस्था को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है. यह व्यवस्था श्री महाकालेश्वर मंदिर में पहले से लागू सशुल्क वीआईपी दर्शन प्रणाली की तर्ज पर शुरू की गई है.

रोजाना करीब 45 हजार भक्त पहुंचते हैं

उज्जैन आने वाले अधिकांश श्रद्धालु महाकाल दर्शन के साथ कालभैरव मंदिर भी पहुंचते हैं. शिप्रा तट स्थित यह मंदिर अपनी अनूठी परंपरा और भगवान कालभैरव को मदिरा अर्पित करने की मान्यता के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है. मंदिर में सामान्य दिनों में प्रतिदिन 40 से 45 हजार श्रद्धालु पहुंचते हैं. शनिवार, रविवार, अवकाश और विशेष पर्वों पर यह संख्या 80 हजार से लेकर 1 लाख श्रद्धालुओं तक पहुंच जाती है.

श्री महाकालेश्वर मंदिर की तरह कालभैरव में सशुल्क दर्शन व्यवस्था (ETV BHARAT)

कतार में लगकर सामान्य दर्शन भी कर सकेंगे

नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को श्री कालभैरव मंदिर परिसर में बनाए गए अधिकृत काउंटर से 500 रुपए का टिकट लेना होगा. टिकट लेने वाले श्रद्धालुओं को विशेष प्रवेश के माध्यम से गर्भगृह तक पहुंचाकर दर्शन करवाए जाएंगे. सामान्य श्रद्धालुओं के लिए पहले की तरह कतार व्यवस्था जारी रहेगी. मंदिर के पट प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक खुले रहते हैं. सुबह 8 बजे और रात 8:30 बजे आरती के दौरान कुछ समय के लिए यह दर्शन व्यवस्था बंद रहेगी.

एसडीएम एल.एन.गर्ग ने बताया "श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह सशुल्क वीआईपी प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था शुरू की गई है. इसके माध्यम से श्रद्धालुओं को व्यवस्थित और सुगम दर्शन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है."

Ujjain Kalbhairav VIP Darshan
उज्जैन के श्री कालभैरव में त्वरित दर्शन व्यवस्था लागू (ETV BHARAT)

मंदिर में कहां से मिलेगा प्रवेश

कालभैरव मंदिर की प्रशासक संध्या मार्कंडेय ने बताया "दर्शनार्थियों को त्वरित दर्शन के लिए मंदिर के बाहर बने टिकट काउंटर से रसीद मिलेगी. प्रवेश मंदिर के एग्जिट गेट से मिलेगा. दर्शनार्थी सीधा गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे. शासन के निर्देशन में आगामी समय मे मंदिर का लगभग 125.17 करोड़ की लागत से कायाकल्प होना है. उसके बाद व्यवस्थाओं को और सुचारू रूप दिया जाएगा. जिन्हें जानकारी नहीं शीघ्र दर्शन की उनके लिए जगह जगह बेनर पोस्टर भी लगाए जाएंगे और जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा. दर्शनार्थियों से अपील है कि किसी के भी झांसे में नहीं आएं और फ्रॉड करने वालो की शिकायत सीधा मंदिर के कार्यालय आकर करें."

एकमात्र मंदिर जहां कालभैरव को मदिरा का भोग

मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया "भगवन कालभैरव का मंदिर विश्व में इसलिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहां भगवान भक्त के सामने शराब का सेवन पुजारी पुरोहित द्वारा किये गए मंत्रोच्चार के साथ करते हैं." श्रद्धालु निखिल शर्मा ने कहा "नई व्यवस्था बहुत अच्छी है. भीड़ से अलग हटकर जो सामर्थ्यवान हैं, वे दर्शन लाभ गर्भ गृह में प्रवेश कर ले सकते हैं. इससे समय की भी बचत और सुगम दर्शन लाभ होंगे.

TAGGED:

DIRECT ENTRY KALBHAIRAV GRABHGRIH
GENERAL DARSHAN KALBHAIRAV
UJJAIN KALBHAIRAV IMPORTANCE
​​UJJAIN NEWS
UJJAIN KALBHAIRAV VIP DARSHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.