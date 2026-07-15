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उज्जैन के शूटरों की सटीक निशानेबाजी, गोल्ड सहित 5 पदक जीतकर नेशनल में बनाई जगह

16वीं राज्य स्तरीय 12 बोर शॉटगन निशानेबाजी चैंपियनशिप ( ETV Bharat )

उज्जैन: मध्य प्रदेश शूटिंग एसोसिएशन द्वारा भोपाल में आयोजित 16वीं राज्य स्तरीय 12 बोर शॉटगन निशानेबाजी चैंपियनशिप में उज्जैन जिले के निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का गौरव बढ़ाया है. 10, 11 और 12 जुलाई 2026 को आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में उज्जैन के खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सहित कुल 5 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. साथ ही सभी पदक विजेताओं ने आगामी राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप (नेशनल) के लिए भी अपना स्थान पक्का कर लिया.

उज्जैन के निशानेबाजों की इस उपलब्धि पर जिले के खेल प्रेमियों, परिजनों, मित्रों और इनके ट्रेनरों ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना की. कोचों का कहना है कि कठिन मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर उज्जैन के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. यह सफलता केवल इन खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि पूरे उज्जैन जिले के सम्मान और गौरव की जीत है.

शॉटगन निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ी (ETV Bharat)

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इन युवा निशानेबाजों ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा, समर्पण और दृढ़ संकल्प के सामने कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता. उनकी यह उपलब्धि जिले के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बनेगी और उन्हें खेलों में आगे बढ़कर अपने सपनों को साकार करने का हौसला देगी.

उज्जैन के शूटरों की सटीक निशानेबाजी (ETV Bharat)

अब पूरे उज्जैन की निगाहें राष्ट्रीय चैंपियनशिप पर टिकी है. उम्मीद है कि जिले के ये होनहार खिलाड़ी राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी सटीक निशानेबाजी से स्वर्णिम सफलता हासिल कर उज्जैन और मध्य प्रदेश नाम देश में रोशन करेंगे.