ETV Bharat / state

54 किलोमीटर क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा, हजारों लोग होंगे शामिल, 300 फीट चुनरी होगी अर्पित

क्षीप्रा तीर्थ परिक्रमा के दौरान 54 किलोमीटर की यात्रा में 37 तीर्थ आते हैं. इस यात्रा को विक्रमादित्य शोध पीठ और क्षिप्रा लोक संस्कृति समिति के माध्यम से वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बीते 23 वर्षों से आगे बढ़ा रहे हैं. जिसमें हर साल हजारों प्रदेशवासी शामिल होते हैं. वे हाथ में भगवा ध्वज लिए ढोल नगाड़ों के साथ भक्ति मय माहौल में क्षीप्रा की परिक्रमा करते हैं.

उज्जैन: अनादि परंपरा से जुड़ी क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है. ये यात्रा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के दौरान आध्यात्मिकता के साथ पुराविद खोज, साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी जानी जाती है. इस बार यह विक्रम संवत 2083, अंग्रेजी वर्ष 2026 मई 25 एवं 26 को आयोजित हो रही है. जिसमें नौसेना बैंड, प्रसिद्ध गायिका एवं विधायक मैथली ठाकुर व अन्य कलाकारों की भजन, संगीत की प्रस्तूती आकर्षण का केंद्र होगी.

क्षिप्रा को अप्रित की जाएगी 300 फुट चुनरी

क्षिप्रा लोक सांस्कृतिक समिति के सचिव नरेश शर्मा ने कहा, "23 साल पहले इसकी शुरुआत 500 यात्रियों से हुई थी. जिसमें इस बार ऑन रिकॉर्ड 8 हजार यात्री हमसे जुड़े हैं. 25 मई को सुबह 9 बजे क्षिप्रा के श्रीराम घाट से यात्रा प्रारंभ होगी, जिसके बाद दत्त अखाड़ा गुरुद्वारा पहुंचकर रात्रि विश्राम होगी. 26 मई को दत्त अखाड़ा से फिर यात्रा निकलेगी और श्री राम घाट पर पहुंचेगी. यहां शाम 5 बजे क्षिप्रा को 300 फुट की चुनरी अर्पित कर यात्रा संपन्न होगी. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी श्री राम घाट पर मौजूद होंगे.

17 मई से ही रोजाना हो रही हैं सास्कृतिक प्रस्तुतियां

महर्षि संस्कृत पाणिनि वैदिक विश्वविद्यालय प्रोफेसर एवं कुलसचिव दिलीप सोनी ने बताया, "हमारे विश्वविद्यालय से 400 से अधिक छात्र, छात्राएं और प्रोफेसर इस यात्रा के शुभारंभ एवं समापन के मौके पर मौजूद होकर मंत्रोच्चारण करते है. वर्षों से हमारे छात्र और प्रोफेसर इसमें शामिल होते आ रहे हैं." वहीं, क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा के अवसर पर 17 मई से 26 मई तक कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित हो रही है.

300 फुट चुनरी क्षीप्रा को होगी अर्पित (ETV Bharat)

25 मई को शाम 06 बजे दत्त अखाडा घाट पर भजन संध्या होगी. 26 मई को दत्त अखाड़ा घाट पर शाम 4 बजे भारतीय नौसेना बैंड प्रस्तृती देगा. वहीं श्री राम घाट पर शाम साढ़े 7 बजे मुम्बई का जैमिंग केश्ववम बैंड भजन की प्रस्तुति देगा और साढ़े 8 बजे से प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर की भजन संध्या प्रस्तुत करेंगी.

जल-जीवन संरक्षण के उद्देश्य से की जाती है परिक्रमा

रामादल अखाड़ा एवं क्षीप्रा तीर्थ परिक्रमा के अध्यक्ष महंत डॉ रामेश्वर दास ने कहा, "तीर्थ परिक्रमा करने से मानव के शारीरिक व मानसिक विकार खत्म होते हैं. इस यात्रा का उद्देश्य क्षीप्रा के तट पर प्राचीन सिद्धस्थलों की महत्ता को जानने, जल-जीव संरक्षण और पर्यावरण शुद्धता की जन जागृति के उद्देश्य से आयोजित की जाती है."

सम्राट राजाओं और योद्धाओं का डेरा रहा है क्षिप्रा का तट

पुराविद डॉ रमण सोलंकी ने बताया कि "सम्राट चंद्रप्रद्योत, अशोक मोरी, सम्राट विक्रमादित्य, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, राजा भोज, मराठा, सिंधिया, मुगल काल, और अंग्रेजों के काल में भी ये यात्रा जीवित रहा है. सभी शासकों ने क्षिप्रा के किनारे ही शासन किया. मुगल आक्रान्ताओं से भिड़ने वाले योद्धाओं ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्षिप्रा किनारे आकर अंतिम सांस ली. इस नगरी में देवताओं का वास है, सिंहस्थ महाकुंभ उसका प्रमाण है."

यात्रा का पुराविद और वैज्ञानिक महत्व

रमण सोलंकी ने बताया, "इस यात्रा का तीर्थाटन के साथ वैज्ञानिक और पुराविद महत्व भी है. इस यात्रा में पुराविद और वैज्ञानिक टीम भी शामिल होती है, जो शासन को एक जांच रिपोर्ट हर साल पेश करते है. जहां जल स्त्रोत रुके है, उसकी खोज, जल संरक्षण, जीव पुनर्जीवित के लिए महत्वपूर्ण बिंदु तैयार कर रिपोर्ट शासन को दी जाती है. क्षिप्रा में सदियों से डाले जाने वाले धातु के सिक्के ढूंढना उसको संरक्षित करना, शासकों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों का अंदाजा लगाया जाता है."