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शिप्रा महाआरती बनने जा रही इंवेट! देशभर के तीर्थ पुरोहितों का ऐलान, परंपरा में दखल बर्दाश्त नहीं

शिप्रा के रामघाट पर होने वाली आरती को लेकर आमने-सामने पंडा समिति, प्रशासन और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति. 18 से अधिक तीर्थों के पुरोहित पहुंचे उज्जैन. कैसे शुरू हुआ आरती विवाद. पढ़िए राहुल सिंह राठौड़ के साथ आलोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

UJJAIN SHIPRA RAMGHAT AARTI
शिप्रा के रामघाट पर होने वाली आरती को लेकर विवाद (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 9:20 PM IST

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Updated : September 9, 2026 at 10:24 PM IST

7 Min Read
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उज्जैन: मोक्षदायनी शिप्रा नदी के रामघाट पर होने वाली संध्याकालीन आरती को लेकर शुरू हुआ 1 माह पूर्व का विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है. प्रशासन द्वारा पंडा समिति से आरती की व्यवस्था लेकर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को सौंपे जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है. वेदपाठी बटुकों के माध्यम से आरती कराई जाने, स्मार्ट सिटी द्वारा टेंडर प्रक्रिया लाने जैसी चर्चाओं का पंडा समिति बीते लगभग 1 माह से विरोध कर रहा है. अब बड़ा सवाल यही है कि आरती कौन करेगा?

विरोध करने देश भर से पहुंचे 18 से अधिक तीर्थों के पुरोहित

उज्जैन की पंडा समिति से आरती व्यवस्था महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को सौंपे जाने पर विरोध के सुर तेज हो गए हैं. इसी विरोध के चलते बुधवार 9 सितंबर 2026 को उज्जैन में देशभर के तीर्थ पुरोहितों की धर्म सभा का श्री तीर्थ क्षेत्र पंडा समिति द्वारा आयोजन किया गया.

विरोध करने देश भर से पहुंचे 18 से अधिक तीर्थों के पुरोहित (ETV Bharat)

इस आयोजन में 18 से अधिक तीर्थो के पुरोहित पहुंचे हैं. जिसमें प्रयागराज, मथुरा, हरिद्वार, त्रयंबकेश्वर, अयोध्या, रामेश्वरम, बैजनाथ धाम, बिठूर, वृंदावन जैसे मुख्य धार्मिक स्थल शामिल हैं. हालांकि श्री क्षेत्र पंडा समिति इस विवाद को लेकर बीते दिनों न्यायालय तक भी पहुंची है जहां सुनवाई होना बाकी है.

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शिप्रा आरती का इतिहास (ETV Bharat GFX)

पंडा समिति द्वारा पिछले 11 साल से आरती करने का दावा

धर्मसभा का सबसे बड़ा संदेश साफ है यदि उज्जैन में परंपरागत आरती व्यवस्था को लेकर समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर तक ले जाया जाएगा और इसको राष्ट्रव्यापी स्वरूप दिया जाएगा. मोक्षदायनी शिप्रा का आरती विवाद अब परंपरा बनाम प्रशासन की लड़ाई तक पहुंच गया है.

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कैसे शुरू हुआ आरती विवाद? (ETV Bharat GFX)

शिप्रा के रामघाट पर लंबे समय से तीर्थ पुरोहितों द्वारा शिप्रा आरती कराए जाने का दावा है. पंडा समिति के अनुसार यह व्यवस्था वर्ष 2015 से लगातार चली आ रही है और पिछले करीब 11 सालों में आरती ने बड़े धार्मिक आयोजन का स्वरूप लिया है. खास बात यह है कि यह वही पंडा समिति है जिसने देशभर की नदियों को जन जागरूकता के माध्यम से जीरो बजट मॉडल पर साफ कराने का संकल्प भी दिलवाना शुरू किया था.

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कहां से शुरू हुआ आरती विवाद? (ETV Bharat GFX)

'बात नहीं मानी तो बड़ा प्रदर्शन होगा'

प्रयागराज से उज्जैन पहुंचे अखिल भारतीय पंडा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कृष्ण तिवारी ने ईटीवी भारत से चर्चा में कहा, "देश के अलग-अलग तीर्थ से तीर्थ पुरोहित उज्जैन में इकठ्ठे हुए हैं. स्थानीय तीर्थ पुरोहितों के साथ अन्याय हो रहा है और रामघाट पर उन्हें पारंपरिक आरती से रोका जा रहा है. टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से नई व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं. हम सभी शासन-प्रशासन के सामने अपनी बात रख रहे हैं. यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए तीर्थ पुरोहित समाज बाध्य होगा."

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महाकाल मंदिर समिति के आरती का अधिकार लेने की वजह (ETV Bharat GFX)

'उज्जैन से जंतर मंतर तक जाएगा आंदोलन'

उज्जैन निवासी श्री क्षेत्र पंडा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी ने ईटीवी भारत से कहा, "सनातन धर्म की पहचान उसकी परंपराओं से है और इन परंपराओं में प्रशासनिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा. श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के बटुकों के माध्यम से रामघाट पर आरती शुरू कराकर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों की पारंपरिक भूमिका को प्रभावित करने का यह प्रयास है.

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उज्जैन के रामघाट का महत्व (ETV Bharat GFX)

देश के अलग-अलग तीर्थ से आए पुरोहित इस मुद्दे पर मंथन कर रहे हैं. अगर शासन प्रशासन का स्थानीय स्तर पर कोई समाधान नहीं निकला तो दिल्ली के जंतर मंतर तक इसे ले जाया जाएगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा. देश में इसके पहले मथुरा, वाराणसी और अन्य जगह प्रयास हुए हैं लेकिन उसमें मंदिर समितियां सफल नहीं हुई हैं."

'अभी छोटी झलक है, नहीं माने तो देश भर से जुटेंगे पुरोहित'

हरिद्वार से पहुंचे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीकांत वशिष्ठ ने कहा, "देश के प्राचीन तीर्थो की अपनी धार्मिक मर्यादा और परंपरा है. कई तीर्थो में पूजा पाठ और आरती का कार्य ऐसे परिवार पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, जिनके पास सैकड़ों वर्ष की वंशावलिया हैं. हमारी चेतावनी है कि वर्तमान विरोध को केवल शुरुआती चरण माना जाए. प्रशासन ने तीर्थ पुरोहितों की मांगों को नहीं माना तो देशभर के तीर्थ पुरोहितों को एकजुट कर बड़ा जन आंदोलन करेंगे."

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देशभर के तीर्थ पुरोहितों ने शिप्रा किनारे की पूजा-पाठ (ETV Bharat)

तीन सत्रों में हो रहा मंथन

उज्जैन निवासी विधि प्रकोष्ठ के संयोजक पंडित अमर डब्बेवाला ने ईटीवी भारत को बताया, "9 सितंबर 2026 को एक दिवसीय धर्म संसद में अलग-अलग सत्रों में शिप्रा आरती और तीर्थ परंपराओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की जा रही है. जिसमें सुबह शिप्रा का पूजन हुआ और शाम 06 बजे शिप्रा आरती की गई और इसके बाद धर्मसभा. धर्मसभा में कई बड़े नाम शामिल हो रहे हैं. जिसमें जितेंद्र दास कनकीधाम कानपुर, आर के तिवारी तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रयागराज, मुख्य महामंत्री नवीन नागर मथुरा, श्रीकांत वशिष्ठ उपाध्यक्ष हरिद्वार पंडा समिति, अरविंद मुरलीधरन युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वरम समेत कई वरिष्ठ पंडा शामिल हैं.

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देशभर के तीर्थ पुरोहितों की धर्म संसद (ETV Bharat)

कहां से शुरू हुआ आरती विवाद?

जुलाई 2026 में शिप्रा के रामघाट पर आरती से जुड़े सामान तख्त और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर नगर निगम की कार्रवाई और नोटिस का मामला सामना आया था. आरती करने वाले पंडित, पंडे, पुरोहितों द्वारा जीरो बजट मॉडल पर नदियों को स्वच्छ करने की व्यवस्था लागू की गई थी.

इसके तहत लोगों को नदी में नारियल, फूल प्रसादी, दीपक प्रवाह करने से रोका जा रहा था. उससे स्थानीय स्तर पर फूल प्रसादी दीपक बेचने वालों की रोजी-रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ था. सामग्री बेचने वाले और पंडा पुरोहितों के बीच आए दिन विवाद होने लगे थे. बस इसी विवाद को शांत करने के लिए प्रशासन ने 5 अगस्त को पंडा समिति से घाट की आरती समेत सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को सौंप दी थी.

Religious Parliament Pilgrimage Priests
देशभर के तीर्थ पुरोहितों का ऐलान, परंपरा में दखल बर्दाश्त नहीं (ETV Bharat)

न्यायालय पहुंचा मामला

5 अगस्त 2026 से लेकर अब तक पंडा समिति इस व्यवस्था का लगातार विरोध कर रहा है. यह मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है. अभी धर्म संसद हो रही है और पंडा समिति इस मामले को जंतर मंतर तक ले जाने की बात कर रहा है और वापस अपनी जगह पाना चाहता है.

इस मामले मे कलेक्टर रोशन कुमार सिंह कहना है, "इसका उद्देश्य किसी परंपरा को समाप्त करना नहीं बल्कि आरती को अधिक व्यवस्थित और भव्य बनाना है. सबकी बात सुनकर आगे जो भी उचित निर्णय है समय अनुसार लिया जाएगा."

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शिप्रा के रामघाट पर होने वाली आरती का विवाद (ETV Bharat)

जल सत्याग्रह तक पहुंचा विरोध

तीर्थ पुरोहितों ने विरोध में रामघाट पर शिप्रा नदी में जल सत्याग्रह किया. यहां पहुंचे कई पुरोहित और पंडे शिप्रा नदी में उतरे और प्रशासन के खिलाफ नारे तथा धार्मिक मंत्र उच्चारण करते हुए विरोध जताया. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे.

Priests Jal Satyagraha
पंंडे-पुजारियों का जल सत्याग्रह (ETV Bharat)

श्री तीर्थ क्षेत्र पंडा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी ने आरोप लगाया है, "धार्मिक आस्था को आयोजन और आय का माध्यम बनाने की कोशिश की जा रही है." आरती कौन करेगा जैसी व्यवस्था पर फिलहाल कोर्ट का भी निर्णय आना बाकी है, फिलहाल प्रशासनिक व्यवस्था के तहत श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से हर रोज शिप्रा की आरती संपन्न करवाई जा रही है.

Last Updated : September 9, 2026 at 10:24 PM IST

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