ETV Bharat / state

शिप्रा नदी की महाआरती इवेंट और धर्म धंधा नहीं, उज्जैन के पुजारियों के सत्याग्रह की इनसाइड स्टोरी

उज्जैन में शिप्रा आरती को लेकर घमासान, पंडे पुजारी पानी में उतरे, बोले-आस्था को इवेंट बनने नहीं देंगे, पुजारियों को ही आरती का हक. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

UJJAIN SHIPRA AARTI CONTROVERSY
उज्जैन में शिप्रा आरती को लेकर घमासान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 3:19 PM IST

|

Updated : August 9, 2026 at 4:09 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन/भोपाल: पुजारियों के पहनावे पर विवाद देख चुके उज्जैन में अब आरती आंदोलन की वजह बनी है. विवाद इतना बढ़ा है कि पहली बार शिप्रा के घाट से उतरकर पंडे पुजारी जल सत्याग्रह कर रहे हैं. इस चेतावनी के साथ कि अभी केवल पंडे खड़े हैं कल परिवार भी जल सत्याग्रह करने खड़ा हो जाएगा. 2016 के सिंहस्थ से पहले शुरु हुई शिप्रा घाट की आरती को लेकर ऐसा उबाल पहली बार आया है. क्यों ये विवाद की स्थिति बनी. धर्म में धंधे के आरोप कहां से आए. शिप्रा आरती का इतिहास क्या है. महाकाल मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों के बीच विवाद की मुख्य वजह क्या है. सिलेसिलेवार जानिए, आरती पर ये आंदोलन खड़ा और बढ़ा क्यों है.

घाट के पुजारी पानी में उतरे, आज हम हैं कल परिवार भी होगा
उज्जैन के शिप्रा घाट आरती से पहले आंदोलन देख रहा है. उन पंडे पुजारियों का गुस्सा देख रहा है, जो हर साल इसी शिप्रा के घाट के किनारे खड़े होकर आरती उतारते हैं. वो उसी शिप्रा की शपथ लिए जल सत्याग्रह की जिद लिए खड़े हैं. हटेंगे तो तभी कि जब घाट पर उनकी जगह ससम्मान उन्हीं के हिस्से आएगी.

घाट के पुजारी पानी में उतरे, आज हम हैं कल परिवार भी होगा (ETV Bharat)

पंडा समिति के अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी ईटीवी भारत से बातचीत में पूरा मामला बताते हैं, ''विवाद इस बात का है कि महाकाल मंदिर समिति घाट पर भी अपना कब्जा चाहती है. धर्म को धंधा बनाने का काम चल रहा है जिसे हम होने नहीं देंगे. जब हम इतने सालों से यहां शिप्रा के तट पर आरती करते आ रहे हैं तो उसका कैसा वृहद स्वरुप देना है हमें बताया जाए हम करेंगे. वृन्दावन में, काशी में सब जगह घाटों पर विशेषाधिकार है. वहां बाहर का कोई पंडा पुजारी पूजा नहीं कर सकता तो फिर शिप्रा में आरती कोई और क्यों करेगा. हमें बताइए ना क्या करना है हम सहयोग करेंगे.''

UJJAIN PRIESTS PROTEST
उज्जैन के पुजारियों के सत्याग्रह की इनसाइड स्टोरी (ETV Bharat)

शिप्रा आरती को लेकर विवाद ने तूल कैसे पकड़ा
पंडा समिति उज्जैन के रामघाट पर 2015 यानि करीब 11 वर्ष से शिप्रा आरती कर रही है. लेकिन अब ये निर्णय हुआ कि ये आरती भी अब महाकाल मंदिर समिति की ओर से करवाई जाएगी. महाकाल मंदिर समिति ने सबसे पहले पांच अगस्त को महाकाल थाना और प्रशासन को पत्र लिखा कि उनके बटुकों को आरती के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी. मंदिर समिति के सदस्य महाकाल मंदिर के बटुकों को लेकर रामघाट पहुंचे. विवाद यहीं से शुरु हुआ. पंडा समिति के लेगों ने उनका विरोध किया और उन्हें आरती करने से रोक दिया.

विवाद ज्यादा बढ़ा तो बटुकों ने रामघाट के एक दूसरे हिस्से में आरती की. 6 अगस्त को शांति रही. सात अगस्त को फिर बटुक रामघाट पहुंचे और महाकाल मंदिर समिति के इन बटुकों को पंडे पुजारियों ने आरती से रोक दिया. यहीं प्रशासन की ओर से समझाईश के बाद भी जब बात नहीं बनी तो पंडे पुजारियों पर प्रशासन ने बल प्रयोग किया, इसके बाद ही बात बिगड़ गई. कार्रवाई के खिलाफ पंडे पुजारियों में नाराजगी बढ़ी और वे जल सत्याग्रह करते हुए शिप्रा में उतर गए.

ujjain Priests jal Satyagraha
पंडे पुजारियों का जल सत्याग्रह (ETV Bharat)

उधर एसडीएम पवन बारिया का कहना है कि, ''मंदिर समिति का कहना है कि शाम की आरती समिति करेगी. विवाद की स्थिति इस पर बनी कि पुराने पंडित जो आरती पूजन करते हैं. तो उनसे निवेदन किया कि आप भी करें. लेकिन एकाधिकार वाली जो बात आई उस पर आपत्ति आई थी कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार आरती का नहीं है. आपको भी सहयोग करना चाहिए. और जैसा कि हुआ भी बटूकों ने मंत्रोच्चार के साथ आरती की. आगे भी मंदिर समिति की ओर से नगर निगम पुलिस प्रशासन के सहयोग से आरती पूजन करेंगे.''

ujjain Ramghat Dispute
मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम (ETV Bharat)

महाकाल मंदिर समिति के आरती अधिकार लेने की वजह क्या है
अचानक महाकाल मंदिर समिति के आरती का अधिकार लेने की वजह क्या है. असल में बनारस से लेकर वृन्दावन तक जिस तरह से गंगा आरती भी एक धार्मिक इवेंट होता है. महाकाल समिति सिंहस्थ के पहले रामघाट पर शिप्रा आरती को भी वही रुप देने जा रही है. एसडीएम पवन बारिया का कहना है कि, ''भव्यता देने की बात है. जो अध्ययन किया गया बाकी घाटों का वहां एकरुपता देखने में आई. वहां घाटों पर मंदिर समिति ट्रस्ट की ओर से ही आरती माता के रुप में की जाती है. वहीं यहां भी किया जा रहा है. लेकिन वे सहयोग देने ही तैयार नहीं है.

असल में इसके पीछे की वजह ये है कि उज्जैन स्मार्ट सिटी इस आरती को भी एक भव्य धार्मिक सांस्कृतिक इवेंट की तरह प्रस्तुत करना चाह रही है. इसके लिए टेंडर भी निकाला गया. पीपीपी मोड में इसे किया जाएगा. इसकी इवेंट की तरह ब्रांडिग की तैयारी है.

ujjain Shipra Aarti Controversy
उज्जैन में शिप्रा आरती को लेकर घमासान (ETV Bharat)

क्या है शिप्रा आरती का इतिहास
पुजारी महेश बताते हैं कि, ''1980 में शिप्रा के घाट पर आरती शुरु हो गई थी. यूं तो आरती अनादिकाल से ये चली आ रही है. लेकिन 2015 में सिंहस्थ के एक साल पहले इसे वृहद रुप दिया गया. तब तत्कालीन कलेक्टर कवीन्द्र कियावत ने ये कहा था कि इसे भव्य रुप दिया जाना चाहिए पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं. पंडा समिति के माध्यम से उसे भव्य रुप दिया गया. यहां आरती निशुल्क हम करवाते हैं. तब से आज ग्यारह साल हो गए हैं. कभी शिप्रा घाट की आरती को लेकर कोई सवाल खड़ा नही हुआ.

आरोप- ये केवल धर्म को धंधा बनाने की कोशिश
उधर पंडे पुजारी संघ शिप्रा आरती के इस बदलते स्वरुप का भी विरोध कर रहा है. पुजारी महेश का कहना है कि, ''आरती इवेंट नहीं है. ये तो धर्म को धंधा बनाने का उपक्रम है. आरती सर्वथा आस्था का विषय है उसे इवेंट में कैसे तब्दील कर सकते हैं आप. जो हमारी सनातन परंपरा है. जो हमारे पूर्वज करते आए हैं वही अब भी होगा. हम तो घाट नहीं छोड़ेंगे.''

Last Updated : August 9, 2026 at 4:09 PM IST

TAGGED:

UJJAIN PRIESTS JAL SATYAGRAHA
MAHAKAL TEMPLE COMMITTEE
UJJAIN RAMGHAT DISPUTE
UJJAIN PRIESTS PROTEST
UJJAIN SHIPRA AARTI CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.