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उज्जैन में शिप्रा किनारे अगस्तेश्वर महादेव मंदिर के पास संतों और तपस्वियों की 200 समाधियां

उज्जैन : धर्मनगरी उज्जैन की पहचान केवल भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तक सीमित नहीं है. यह भूमि ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली और संतों की समाधियों के लिए भी मशहूर है. उज्जैन आध्यात्मिक विरासत के अनेक अध्याय समेटे हुए है. शिप्रा नदी के तट के समीप स्थित अगस्तेश्वर महादेव मंदिर और उससे जुड़े सिद्ध गुसाई समाधि स्थल भी बेहद खास है.

स्कंद पुराण से संबंध धार्मिक कथा के अनुसार एक समय दानवों और आसुरी शक्तियों से पराजित होकर देवगण निराश हो गए थे. इसी दौरान उन्हें मार्ग में ऋषि अगस्त के दर्शन हुए. देवताओं की पीड़ा सुनकर ऋषि अगस्त ने दानवों की और क्रोध पूर्ण दृष्टि डाली. उनके तेज के प्रभाव से सैकड़ों दानव स्वर्ग से नीचे गिरकर भस्म हो गए. लेकिन इस घटना के बाद ऋषि अगस्त को अपने क्रोध और उससे उत्पन्न हुए परिणामों का पश्चाताप हुआ.

अगस्तेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी गोलू गुरु के अनुसार "यहां पर लगभग 200 समाधियां हैं. ये समाधियां संतों, तपस्वियों और मंदिर की सेवा से जुड़े साधकों की स्मृतियों से जोड़ती हैं. स्कंद पुराण में वर्णित ऋषि अगस्त की कथा अगस्तेश्वर महादेव की महिमा को एक विशेष धार्मिक आधार प्रदान करती है. अगस्तेश्वर महादेव की महिमा से जुड़ा एक संस्कृत श्लोक प्रचलित है "ख्यातं पृथिव्यां प्रथममगस्तेश्वर मुक्तम्म! यस्य दर्शन मात्रेण कृतकृत्यो नरोभवेत" इसका मतलब है कि अगस्तेश्वर महादेव पृथ्वी पर श्रेष्ठ माने गए हैं, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य स्वयं को धन्य और कृतार्थ अनुभव करता है."

उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की. ब्रह्मा जी ने बताया महाकाल वन में वटवृक्षिणी के समीप एक दिव्य शिवलिंग की आराधना करने से ब्रह्म हत्या के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी. ऋषि अगस्त ने दिव्य शिवलिंग के यहां पर तपस्या शुरू की, जिससे महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि अगस्त को पाप मुक्त होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से यह शिवलिंग ऋषि अगस्तेश्वर के नाम से ही जाना जाएगा. उसी के बाद से यहां तपस्या और समाधि का प्रचलन शुरू हो गया.

सिद्ध गुसाई समाधि स्थल और समाधि परंपरा

पुजारी गोलू गुरु के अनुसार "84 महादेव की यात्रा का विशेष महत्व है. इस यात्रा में भगवान शिव के 84 स्वरूपों और उनसे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के दर्शन किए जाते हैं. यात्रा का आरंभ अगस्तेश्वर महादेव मंदिर से ही होता है. यहीं पर आकर यात्रा संपन्न होती है. यह 84 महादेव उज्जैन के अलग-अलग क्षेत्र में विराजमान हैं." अगस्तेश्वर महादेव मंदिर बाबा महाकाल के धाम के समीप शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर के पीछे संतोषी माता मंदिर परिक्षेत्र में है, जिसके पास ही शिप्रा नदी का किनारा भी है. यही वह स्थान है जहां पर अनेक समाधियां बनी हुई हैं. इस स्थान को सिद्ध गुसाईं समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है. समाधि लेने वालों में किवानपुरी जी, महादेव पुरी जी सहित अनेक संत महात्मा हैं.

स्कंद पुराण में ऋषि अगस्त की कथा (ETV BHARAT)

समाधिस्थल का अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार करवाया

पुजारी गोलू गुरु बताते हैं "संत महंत परिवारों में आज भी दिवगंत संतों को अग्नि संस्कार के स्थान पर समाधि देने की परंपरा यहां पर निभाई जाती है. इस समाधि स्थल को मुगल काल में ध्वस्त करने की कोशिश की गई थी, जिसको बाद में मराठा काल में अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार करवाया. पुराविदों अनुसार अहिल्याबाई होल्कर ने 18वीं शताब्दी में अनेक धार्मिक स्थलों और मंदिरों के संरक्षण एवं पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी."