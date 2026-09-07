ETV Bharat / state

उज्जैन में ऐतिहासिक छतरी जहां पत्थरों में दर्ज है मराठा सत्ता के उदय की कहानी

उज्जैन को राणोजी सिंधिया ने मराठा सत्ता का केंद्र बनाया ( ETV BHARAT )