उज्जैन में ऐतिहासिक छतरी जहां पत्थरों में दर्ज है मराठा सत्ता के उदय की कहानी
उज्जैन को राणोजी सिंधिया ने मराठा सत्ता का केंद्र बनाया. आज भी एक छतरी इतिहास और विरासत को संजोए है. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 7:07 PM IST
उज्जैन : उज्जैन को दुनिया महाकाल मंदिर, कृष्ण की शिक्षास्थली के रूप में जानती है. लेकिन इस धार्मिक शहर में शिप्रा नदी के श्रीराम घाट पर खड़ी एक ऐतिहासिक छतरी उज्जैन की उस कहानी को समेटे है, जब 18 वीं शताब्दी में मालवा की राजनीति में मराठा शक्ति तेजी से उभर रही थी. शिप्रा के श्रीरामघाट पर राणोजी सिंधिया की छतरी उसी दौर की है. यह स्मारक केवल एक राजवंशीय छतरी नहीं है, यह उस राणोजी सिंधिया की याद से जुड़ी है, जिसने मालवा में सिंधिया सत्ता की नींव मजबूत की और 1731 में उज्जैन को अपना प्रमुख सत्ता केंद्र बनाया.
श्रीराम घाट पर ऐतिहासिक छतरी
बाद के वर्षों में उज्जैन सिंधिया प्रभुत्व का प्रमुख नगर बना. 1810 में दौलतराव सिंधिया द्वारा राजधानी ग्वालियर ले जाने तक इसका राजनीतिक महत्व कायम रहा. पद्म श्री सम्मानित डॉ. भगवती लाल राज पुरोहित कहते हैं "शिप्रा के श्रीराम घाट पर ऐतिहासिक छतरी राणोजी की स्मृति से जुड़ी है. ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार इसे उनके पुत्र जयप्पाजी राव सिंधिया द्वारा बनवाया गया था. छतरी का स्थान अपने आप मे महत्वपूर्ण है. एक ओर शिप्रा का पवित्र तट तो दूसरी और श्री रामघाट व आसपास धार्मिक स्थल. ऐसे परिवेश में बना यह स्मारक उज्जैन के धार्मिक, भूगोल और सिंधिया राजवंशीय इतिहास को एक साथ जोड़ता है.
पत्थरों में राजस्थानी मराठा शिल्प की झलक
सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के पुराविद् प्रो. डॉ. रमण सोलंकी बताते हैं "राणोजी की छतरी की सबसे बड़ी विशेषता उसका स्थापत्य है. लाल बलुआ पत्थर पर की गई बारीक शिल्प, सजावटी स्तम्भ, बेल बूटेदार आकृतियां, अंदर दशावतार और छतरी की संरचना इसे सामन्य स्मारकों से अलग पहचान देती हैं. शिप्रा तट पर इस छतरी में राजपूत और मराठा स्थापत्य परंपराओं का मेल दिखाई देता है. पत्थर पर लता पत्र, अलंकरण और मूर्तिशिल्प उस दौर की शिल्प परंपरा की समृद्धि को सामने रखते हैं. यही वह बिंदु है जहां राणोजी की छतरी इतिहास का विषय बन जाती है."
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उज्जैन के बाहर भी राणोजी की स्मृतियां
पुराविद् डॉ. रमण सोलंकी बताते हैं "राणोजी से जुड़ी विरासत उज्जैन तक सीमित नहीं है. शाजापुर के शुजालपुर क्षेत्र के राणोगंज में भी राणोजी की छतरी है, जो राणोजी के अंतिम समय और स्मृति से जोड़कर देखी जाती है. राणोजी सिंधिया 18वीं शताब्दी के प्रमुख मराठा सेनानायक थे और सिंधिया वंश के संस्थापक व्यक्तिगत के रूप में जाने जाते हैं. मराठा शक्ति के मालवा विस्तार के दौरान उनका प्रभाव बढ़ा और उज्जैन उनका प्रमुख केंद्र बना. इतिहास की यह कड़ी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंधिया परिवार का आगे का राजनीतिक विस्तार मालवा से निकलकर उत्तर भारत की राजनीति तक पहुंचा."