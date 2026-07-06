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उज्जैन का संत समाज बोला- बिल्कुल भ्रमित न हों, शिप्रा ही शास्त्र के अनुसार सही और मूल नाम

उज्जैन की नदी के नाम को लेकर संत समाज सामने आया. संतों का कहना है कि क्षिप्रा नहीं बल्कि शास्त्रसम्मत नाम शिप्रा ही है.

Ujjain Shipra Correct Original Name
शिप्रा नाम की उत्पत्ति शिप से (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 7:39 PM IST

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उज्जैन : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन की पवित्र नदी के नाम को 'क्षिप्रा' से 'शिप्रा' किए जाने का निर्णय किया है. मुख्यमंत्री के इस फैसले का संत समाज, विद्वानों और तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया है. उनका कहना है कि संस्कृत व्याकरण, प्राचीन कोषो, वैदिक मंत्रों और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नदी का शुद्ध एवं मूल नाम शिप्रा ही है, जबकि क्षिप्रा समय के साथ प्रचलित हुआ अपभ्रंश रूप है.

शिप्रा नाम की उत्पत्ति शिप से

महंत रामानंदाचार्य ने कहा संस्कृत-हिंदी कोष में 'शिप्रा' शब्द स्त्रीलिंग में वर्णित है, जिसकी व्युत्पत्ति 'शिप' शब्द से मानी गई है. उनके अनुसार यह एक विशेष सरोवर से निकली नदी का नाम है, जिसके तट पर उज्जयिनी नगरी बसी है. इसलिए व्याकरण की दृष्टि से 'श' वाला 'शिप्रा' ही शुद्ध शब्द है. महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने कहा "सामान्य बोलचाल में कई शब्द समय के साथ बदल जाते हैं और उनका अपभ्रंश रूप प्रचलित हो जाता है. मध्य प्रदेश की लोकभाषा में आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग नदी को 'सिपरई' जैसे उच्चारण से पुकारते हैं."

उज्जैन की नदी के नाम को लेकर संत समाज सामने आया (ETV BHARAT)

संस्कृत व्याकरण के आधार पर शिप्रा ही सही

संस्कृत व्याकरण के आधार पर 'शिप्रा' ही सही शब्द है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उसका शुद्ध रूप पुनः स्थापित किया है. पुरोहित अमर डब्बेवाला का कहना है "वैदिक मंत्रों और पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से 'शिप्रा' शब्द का ही उल्लेख मिलता है. उन्होंने मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा "शिप्रा सर्वत्र पुण्यायाम ब्रह्महत्यापहारिणी, अवंतिकायां विशेषेण शिप्रा उत्तरवाहिनी." उनके अनुसार शिव महापुराण, विष्णु महापुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में भी 'शिप्रा' का ही वर्णन मिलता है."

अपभ्रंश होकर 'क्षिप्रा' प्रचलन में आया

पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और भगवान विष्णु से जुड़ी कथा के कारण समय के साथ 'शिप्रा' शब्द का अपभ्रंश होकर 'क्षिप्रा' प्रचलन में आया, लेकिन मूल और शास्त्रसम्मत नाम 'शिप्रा' ही है. महाकाल दर्शन से पहले शिप्रा में स्नान की परंपरा भी इसी पवित्रता और शिव तत्व से जुड़ी हुई है. संत समाज का कहना है कि भाषा और संस्कृति में समय के साथ कई शब्दों का स्वरूप बदल जाता है, लेकिन जब शास्त्र, व्याकरण और प्राचीन ग्रंथ किसी शब्द के मूल स्वरूप की पुष्टि करते हों, तो उसी का प्रयोग किया जाना चाहिए.

साहित्यकार राजपुरोहित ने कहा- शिप्रा नाम ही सही

पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार डॉ.भगवती लाल राजपुरोहित कहते हैं, "इस पवित्र नदी को तीन नामों से जाना गया है, सिप्रा, शिप्रा और क्षिप्रा. ये तीनों नाम सही हैं और समय अनुसार नदी के स्वरूप और क्षेत्रीय भाषा के अनुसार नाम बदलते गए. अलग-अलग जगहों पर इस नदी के नाम का उल्लेख अलग-अलग मिलता है. अगर वास्तविक नाम की बात आती है तो शिप्रा इसका मूल नाम है लेकिन वर्तमान समय में संस्कृत नाम क्षिप्रा ज्यादा प्रचलित है."

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