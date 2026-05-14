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वो रहस्यमयी शनि मंदिर, जहां जिस ग्रह का असर, उसी के सामने होती है पूजा

यही कारण है कि हर रोज और खासकर विशेष पर्वों पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन करने देश विदेश से पहुंचते हैं. पूजन विधि की बात करें तो सर्वप्रथम गणेश, फिर गरुड़, कुलदेवी और नव मंडल, पंचामृत, शांति हवन व अन्य की पूजा होती है." वहीं श्रद्धालु छोटमल दांगी ने कहा "मुझे मंगल दोष है, उसी के चलते पूजन करवाने शाजापुर से आया हूं, पूजा के बाद मन बड़ा प्रसन्न है."

मंगल ग्रह के सामने शाजापुर से पूजन करवाने पहुंचे भक्त का पूजन करवा रहे मंदिर के पुजारी संदीप शर्मा ने ETV भारत से चर्चा में बताया "मंदिर शहर के सांवेर इंदौर मार्ग पर त्रिवेणी नदी के संगम किनारे सम्राट विक्रमादित्य के समय काल से मौजूद है. जहां एक ही परिसर में भगवान शनि देव, भगवान हनुमानजी की प्राचीन मूर्ति के साथ शनि, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु ग्रह के अलग-अलग मंदिर हैं. मान्यता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो उस ग्रह के मंदिर में विधि-विधान पूजन अनुष्ठान मंत्र जाप कराने से दोष शांत हो जाता है.

जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार भी सिंहस्थ 2028 से पहले जीर्णोद्धार के लिए 110 करोड़ रु खर्च कर शनि लोक बनवाने की तैयारी कर रही है. जिसकी कार्य योजना बनकर तैयार हो गई है.

उज्जैन: धर्म नगरी अवंतिका उज्जैन महाकाल मंदिर, शक्तिपीठ हरसिद्धि व अपनी आध्यात्मिक शक्तियों और अन्य प्राचीन तीर्थों की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. 16 मई को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर शनि जयंती मनाई जाना है. उससे पहले धर्म नगरी अवंतिका उज्जयिनी में एक ऐसे शनि तीर्थ की कहानी बताते हैं जहां जिस व्यक्ति पर जिस ग्रह का असर होता है, उसी के सामने ग्रह शांति के लिए विशेष अनुष्ठान होता है. 9 ग्रह के 9 मंदिर एक ही स्थान पर आज भी आस्था और आकर्षण के साथ शनि साधना का मुख्य केंद्र बने हुए हैं.

क्या है मंदिर से जुड़ा इतिहास और मान्यता

पुजारी जितेंद्र बैरागी ने बताया कि "मंदिर का इतिहास सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ा है और महत्व की बात करें तो पौराणिक मान्यता है. सम्राट विक्रमादित्य के काल में 09 ग्रह सम्राट के पास न्याय के लिए पहुंचे थे. सम्राट ने ग्रहों का न्याय किया. शनि लोहे की धातु के कारण छोटे कहलाए गए. शनि को छोटा बताने से शनि की दृष्टि सम्राट पर पड़ गई, तब सम्राट का साढ़े साती काल शुरू हुआ और एक वक्त आया, जब सम्राट का राज पाठ सब चला गया, चोरी का कंलक लग गया, कई कष्ट सम्राट ने झेले. कष्ट झेलने का दौर शनि ने देखा तो शनि सम्राट से प्रसन्न हुए. साढ़े साती काल समाप्त हुआ तो शनि देव ने सम्राट से कहा तुझे क्या वरदान चाहिए.

मंदिर में ग्रहों की पूजा (ETV Bharat)

तीन नदियों का संगम

सम्राट ने जनकल्याण की भावना से शनि देव से प्रार्थना की आप 09 ग्रहों के साथ उज्जैन में विराजमान होइए और सबके कष्ट हरिये. तब शनि देव नव ग्रह के साथ क्षिप्रा नदी में मिलने वाली तीन सहायक नदियां क्षिप्रा, स्वातः, गंडकी (गंडकी नदी मूल रूप से नेपाल की है, जिसका गुप्त अंश इस स्थान पर पाया गया) जिसे त्रिवेणी संगम कहा गया, यहां विराजमान हुए. सभी ग्रह यहां शिवलिंग रूप में विराजमान हैं. यही कारण है कि जिस ग्रह से व्यक्ति पीड़ित है, उसकी शांति के लिए उसी ग्रह के सामने बैठकर पूजा-अनुष्ठान होता है, जिससे ग्रह शांति होती है और जीवन में मंगल आता है."

16 मई शनि जयंती रहेगा विशेष दिन

मंदिर के पुजारी शैलेंद्र व्यास के अनुसार "यूं तो हर रोज भगवन के दर्शन लाभ लेना विशेष है, लेकिन मंदिर में दर्शन के लिए अमावस, शनिवार और शनि जयंती के दिन महत्त्वपूर्ण है. इसमें भक्तों की बड़ी संख्या देखी जाती है. ज्येष्ठ माह चल रहा है, इसमें शनिचरी अमावस्या 16 मई को है. इस दिन भगवन को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजन अनुष्ठान होता है. भक्त भगवान को तेल, तिल, काला कपड़ा, लोहा, नमक, दान करते हैं.

जो ग्रह भारी उसी के सामने होती है पूजा (ETV Bharat)

त्रिवेणी घाट पर स्नान के बाद पहने हुए कपड़े, जूते व चप्पल को पनौती रूप में रोग रूप में घाट पर ही या मंदिर के बाहर ही छोड़ जाते हैं. देर रात 12 बजे से भक्तों का तांता लगना शुरू होता है. शनि नवगृह मंदिर में जो रात 12 बजे तक 24 घंटे के क्रम अनुसार जारी रहता है. साल में जितने भी शनिवार अमावस्या पर आते हैं, उस दिन को शनिचरी अमावस्या कहा जाता है. भक्त यहां आर्थिक संकट, न्यायायिक परेशानी, ग्रह शांति, साढे़ आती, ढैय्या शांति की मनोकामनाएं लिए पहुंचते है.

पुलिस एवं प्रशासन ने की क्या है तैयारी

16 मई शनि जयंती के दिन हजारों लाखों की संख्या में शनि नवग्रह मंदिर पहुंचने वाले भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस एवं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली है. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि "गर्मी के चलते मंदिर परिसर में शेड, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, फायर कर्मी, पीने के पानी, जूता स्टैंड, प्रसादी बिक्री काउंटर दुकाने सबकी सुविधाएं व सबको सुव्यवस्थित किया गया है.

शनि मंदिर के जीर्णोद्धार की तैयारी (ETV Bharat)

नदी में स्नान के लिए नर्मदा का पानी लाया गया है. नदी किनारे घाट पर फव्वारे लगाए गए हैं." वहीं एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "यातायात व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम CCTV, ड्रोन, डॉग, बम स्क्वाड अलग अलग शिफ्ट में भारी पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दे दिए हैं.