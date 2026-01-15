ETV Bharat / state

उज्जैन के मंदिर में सुधरते हैं पिता-पुत्र के रिश्ते, मकर संक्रांति पर 111 बटुकों की अनोखी सूर्य यात्रा

उज्जैन के शनि मंदिर में पिता पुत्र के बिगड़े रिश्ते सुधारने होता है हवन यज्ञ, 111 बटुकों ने मंत्रोच्चार के साथ की सूर्य की यात्रा.

UJJAIN SHANI NAVGRAH TEMPLE
उज्जैन के मंदिर में सुधरते हैं पिता-पुत्र के रिश्ते (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 12:43 PM IST

|

Updated : January 15, 2026 at 1:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौड़

उज्जैन: धर्मनगरी अवंतिका उज्जैनी में हर एक पर्व को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाने की सदियों पुरानी परंपरा रही है. उज्जैन अकेला शहर है जहां पर पिता पुत्र के संबंधों में सुधार के लिए खास मंदिर है. यहां मकर संक्रांति पर्व पर स्पेशल हवन यज्ञ किया जाता है. खास बात यह भी है पर्व पर सूर्य और शनि मंत्रों के साथ होने वाली पूजा और सूर्य सवारी से पिता पुत्र के रिश्तों पर पॉजिटिव असर देखा जाता है.

हम बात उज्जैन के अति प्राचीन शनि नवगृह मंदिर की कर रहे हैं, बताया जाता है मंदिर को सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था. मंदिर में शनि देव सहित 9 गृह सम्राट विक्रमादित्य के आव्हान पर ही प्रकट हुए. मंदिर में अंग्रेजी नव वर्ष 2026 के चलते 26 ब्राह्मण बटुकों ने अपने पिता और गुरुओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया. साथ ही कुल 111 बटुकों ने आदित्य हृदयस्त्रोत का पाठ किया. सूर्य देव की यात्रा निकाली गई व सूर्य और शनि देव का एक साथ शनि नवगृह मंदिर के गर्भ गृह में पूजन अर्चन और हवन यज्ञ हुआ.

मकर संक्रांति पर 111 बटुकों की अनोखी सूर्य यात्रा (ETV Bharat)

सालों से चला आ रहा है खास आयोजन
बीते 10 सालों से पालकी में शामिल हो रहे आध्यात्मिक कृष्णा गुरु ने बताया, ''हम 10 सालों से इस दिन को पिता पुत्र मधुरता दिवस के रूप में मना रहे हैं. हम सभी ने शनि देव और उनके पिता सूर्य की आपस में रिश्ते मधुर नहीं होने की कहानी सुनी है. उसी के चलते ग्रहों के उलट फेर में आज के समय मे भी ऐसी परिस्थिति कई परिवारों में देखने को मिलती हैं. बस उसी को ध्यान में रख इस खास परंपरा की शुरुआत की गई. क्योंकि शनि मंदिर अति प्राचीन है यहा शनि देव के साथ सूर्य देव भी विराजमान हैं.''

ujjain Shani Navgrah Temple
भक्तों की आस्था का केंद्र है शनि मंदिर (ETV Bharat)

सूर्य देव का शनि की राशि मकर में प्रवेश
मंदिर के पुजारी जितेंद्र बैरागी ने बताया, ''मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्य देव का शनि की राशि मकर में प्रवेश होता है. सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं. इस वर्ष 14 जनवरी दोपहर 03 बज कर 13 मिनट पर सूर्य देव का शनि की राशि मकर में प्रवेश हुआ. उसके 15 मिनट पहले मंदिर परिसर में सूर्य देव का पूजन कर सूर्य देव पालकी में विराजमान हुए. सूर्य देव की सवारी निकाली गई.

ujjain 111 batuks surya yatra
सालों से चला रहा है खास आयोजन (ETV Bharat)

सवारी में मंदिर के पुजारी, पुरोहित, श्रद्धलुओं सहित 111 बटुक शामिल हुए. बटुकों ने नव गृह अनुसार हाथ में ध्वज थामे, ढोल, ताशे डमरू की धुन पर भक्तों ने कीर्तन किए और भक्त मस्ती में झूमते गाते नज़र आए. सवारी क्षीप्रा के त्रिवेणी संगम पर पूजन के बाद दोपहर 3 बजकर 13 मिनट पर शनि देव के गर्भ गृह तक पहुंची. जहां शनि और सूर्य देव का एकसाथ विशेष पूजन अर्चन किया गया.

ujjain 111 batuks surya yatra
मकर संक्रांति पर 111 बटुकों की अनोखी सूर्य यात्रा (ETV Bharat)
Father Son relationship ritual
पिता पुत्र के रिश्तों के लिए होता है हवन यज्ञ (ETV Bharat)

पिता एवं गुरु के पूजन के साथ 111 बटुकों का हवन यज्ञ
मंदिर में सवारी और पूजन के बाद 111 बटुकों ने मिलकर आदित्य हृदयस्त्रोत का पाठ किया. अंग्रेजी नववर्ष 2026 होने के चलते 26 बटुकों ने अपने अपने पिता व गुरुओं के चरण धोकर, स्पर्श करते हुए उज्जल भविष्य के लिए आशीर्वाद लिया. बटुकों में दिवाकर कुमार पांडे, सानिध्य गिरी गौस्वामी ने बताया, ''मन में भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव है और पिता एवं गुरु का पूजन कर अच्छा वैदिक विद्वान बनने का आशीर्वाद ले रहे हैं. समाज में यही संदेश देना चाहते हैं कि आपसी मतभेद के बावजूद रिश्तों में कटुता नहीं आना चाहिए, मधुरता बनी रहना चाहिए. तिल गुड़ के स्वाद की तरह वाणी में भी मिठास और परिवार व समाज के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रेम की भावना होना चाहिए.''

Last Updated : January 15, 2026 at 1:33 PM IST

TAGGED:

MAKAR SANKRANTI 2026
FATHER SON RELATIONSHIP RITUAL
UJJAIN HAVAN YAGNA MAKAR SANKRANTI
UJJAIN 111 BATUKS SURYA YATRA
UJJAIN SHANI NAVGRAH TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.