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शाही मस्जिद विवाद से व्यापार ठप, उज्जैन में करोड़ों के कारोबार पर लगा ब्रेक

उज्जैन में शाही मस्जिद तनाव से फीकी पड़ी बाजारों की रौनक, 23.79 करोड़ का कारोबार प्रभावित. आरोपियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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उज्जैन में शाही मस्जिद तनाव से फीकी पड़ी बाजारों की रौनक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 2:12 PM IST

5 Min Read
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उज्जैन: शाही मस्जिद विवाद के बाद बने तनावपूर्ण हालात और प्रभावित आवाजाही का सीधा असर शहर के व्यापारिक केंद्र पर पड़ा है. बीते तीन दिनों से उज्जैन के बाजारों की रौनक थम सी गई है. जिन गलियों में रोज ग्राहकों की भीड़ और करोड़ों का कारोबार होता था, वह आज बिल्कुल सुनसान है. दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं. लेकिन खरीदार डर के कारण मार्केट नहीं पहुंच रहे हैं. व्यापारियों के अनुसार, बीते तीन दिनों में करीब 500 व्यपारियों का लगभग 23.79 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है.

अबतक 20 आरोपी गिरफ्तार

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, "मंगलवार रात तक कुल 30 आरोपियों की पहचान हो चुकी है. इसमें 9 FIR दर्ज हुआ है और 20 से अधीक आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं. मामले में कार्रवाई लगातार जारी है."

Ujjain Shahi masjid tensions
तीन दिनों में 23 करोड़ का कारोबार प्रभावित (ETV Bharat)

500 मीटर क्षेत्र पूरी तरह प्रतिबंधित

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया, "भ्रामक जानकारी इधर-उधर फैलने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं. इसके लिए शाही मस्जिद के 500 मीटर क्षेत्र को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. क्षेत्र में स्कूल चालू है, स्थानीय निवासी पहचान बताकर बाहर निकल रहे हैं. 500 मीटर के बाहर का मार्केट और शहर की अन्य गतिविधियां जारी है."

तीन थानों में 9 मामले दर्ज

पुलिस अधिकारीयों के अनुसार, अभी तक 3 थानों में 9 मुकदमें दर्ज किए गए हैं. इसमें करीब 30 लोग नामजद आरोपी बनाए गए हैं. मस्जिद क्षेत्र में स्थित खाराकुंवा थाने में सबसे अधिक 22 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं. इसमें कई सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स का नाम भी शामिल है. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 197, 132,223, 195(1), 191(2)197(1) के तहत मामला किया दर्ज किया गया है. बुधवार को गिरफ्तार 9 आरोपी की मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में पेशी हुई. इसके बाद 12 अक्टूबर तक के लिए सभी 9 आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है.

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उज्जैन में करोड़ों के कारोबार पर लगा ब्रेक (ETV Bharat)

मीनार और जाली हटाने का काम जारी

तीन दिनों में मस्जिद के चिन्हित क्षेत्रों का सिर्फ 15 प्रतिशत हिस्सा ही हटाया गया है. जिसमें मीनार और जाली शामिल है. मंगलवार को मस्जिद समिति ने मीनार के हिस्से को हटाना शुरु कर दिया है. जो बुधवार तक पूरा होने की संभावना है. मस्जिद समिति के लोगों ने बताया कि अभी 7 दिन और इस काम में लग सकते हैं. ऐसे में व्यापारियों और क्षेत्रीय रहवासियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है.

छत्री चौक में कारोबार की रफ्तार पर ब्रेक

उज्जैन क्षेत्र का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है. जहां कपड़ा, रेडीमेड, सोना-चांदी, बर्तन, चूड़ी, सौंदर्य आइटम, ड्रायफ्रूट्स, मेहंदी, कंकू, भगवान की पोशाख, फैंसी आइटम, भांग, कुल्फी, जूस, सहित कई तरह के कारोबार होते हैं. सामान्य दिनों में इन बाजारों में स्थानीय लोगों के अलावा देशभर के ग्राहक पहुंचते हैं, क्योंकि यहां महाकाल मंदिर, द्वारकाधीश गोपाल मंदिर है. इसलिए लोग दर्शन के साथ खरीदारी भी करते हैं. पिछले तीन दिनों में सुरक्षा, बैरिकेडिंग और आवाजाही प्रभावित होने के कारण ग्राहकों की संख्या में कमी आई है.

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आरोपियों को कोर्ट लेकर जाती पुलिस (ETV Bharat)

जानिए कहां कितना व्यापारिक नुकसान

छत्री चौक व्यापारी एसोसिएशन के सचिव अजितेश नारंग ने बताया, " यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर तरह के व्यापारी है. यहां कुल्फी से लेकर कपड़ा, जूस, फ्रूट, फूटकर सामग्री, कुर्ते, सूट, कैप, जूते चप्पल सहित अन्य दुकान है. छत्री चौक सर्किल के लगभग 50 दुकानों में प्रतिदिन लगभग 30 लाख का व्यापार होता है."

रोजाना लाखों का हो रहा नुकसान

सती गेट से कोयला फाटक तक को लेकर एसोसिएशन अध्यक्ष संजय मेहता ने बताया, "सती गेट से कोयला फाटक तक करीब 200 दुकाने हैं. क्षेत्र में रेडीमेड आइटम में 70 लाख का प्रतिदिन व्यापार होता है. इसके साथ ही हैंडलूम की 12 दुकाने हैं, जिससे प्रतिदिन 10 लाख तक का व्यापार है. यहां प्लास्टिक की 5 दुकाने हैं. इसका रोजाना 3 लाख रु का व्यापार है."

सराफा व्यापारियों का भारी नुकासन

इसके अलावा नई पैठ बाजार एसोसिएशन अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने बताया, " यहां कपड़ा, चूड़ी, सौन्दर्य प्रसाधन का बाजार है, जिसमें 100 दुकाने हैं. हर दिन का अनुमानित व्यापार 30 लाख का है." इसके साथ ही सोना चांदी व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष शिवनारायण सोनी ने बताया, " हमारी करीब 150 दुकाने हैं. इसमें 1 करोड़ का रोज व्यापार है."

कपड़ा व्यापारी शीतल दास चंद्रानी ने कहा, "हमारे क्षेत्र में ही सिर्फ कपड़ा, कॉस्मेटिक, चूड़ियों की करीब 200 दुकानें हैं. इसमें सिर्फ दुकानदार ही नहीं, बल्कि पूरी व्यापारिक चेन प्रभावित है. इसमें दुकानदार, कर्मचारी, सप्लायर, माल ढुलाई, ऑटो, ई-रिक्शा, छोटे फुटकर कारोबारी, ग्राहक, लेबर सहित अन्य लोग भी प्रभावित हैं. स्थिति तनावपूर्ण जरूर है लेकिन प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है. आम लोगों के मन में बनी चिंता का असर व्यापारी वर्ग पर भी पड़ रहा है. क्योंकि मस्जिद से लगे 500 मीटर के क्षेत्र प्रतिबंध है. लेकिन इसके अलावा बाहर का मार्केट भी कारोबार की दृष्टि से सामान्य दिनों की तरह भी नहीं रहा."

व्यापारी कर रहे पुलिस जवानों की सेवा

सोना चांदी व्यापारी संघ के अध्यक्ष शिवनारायण सोनी ने बताया, " शाही मस्जिद के 500 मीटर के दायरे में हमारी दुकान हैं. यहां बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती है. व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष और सदस्य मिलकर पुलिस कर्मियों के लिए चाय, पोहा और नाश्ते की व्यवस्था कर सेवा कर रहे हैं."

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