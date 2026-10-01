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उज्जैन शाही मस्जिद विवाद, हुड़दंगी और दंगाईयों की कुंडली खंगाल रही पुलिस, प्रतिबंधित संगठनों के एंगल से जांच जारी

उज्जैन: शाही मस्जिद विवाद के तीन दिन बाद पुलिस की कार्रवाई का दायरा और बढ़ गया है. पुलिस जांच के दायरे को दूसरे जिलों तक बढ़ाते हुए आरोपियों के आपराधिक रिकार्ड की जानकारी जुटाई जा रही है. इसी के साथ पुलिस प्रतिबंधित संगठनों से भी संभावित कनेक्शन की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े हर पहलू की पड़ताल की जा रही है और किसी भी संभावित कड़ी को नजर अंदाज नहीं किया जाएगा.

लगातार तीसरे दिन भी शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने का काम जारी है. इसमें करीब 40 मजदूर तीन शिफ्ट में काम कर रहे हैं. काम को अगले करीब 4 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

2500 पुलिस कर्मियों का पहरा

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, " शाही मस्जिद क्षेत्र में तनाव के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2500 पुलिसकर्मी तैनात है, जिसमें 850 महिला पुलिस बल, 5 एएसपी, 21 डीएसपी और 32 टीआई शामिल है. अलग-अलग क्षेत्रों में अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई है और संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है."

RAF, STF और CRPF का सुरक्षा घेरा

एसपी ने आगे बताया, " क्षेत्र में आरएएफ, एसटीएफ और सीआरपीएफ कुल 3 कंपनियां तैनात हैं. इसके अलावा 8 ड्रोन और 100 सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है. क्राउड मैनेजमेंट, संवेदनशील इलाकों की निगरानी और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बल को अलग-अलग पॉइंट पर तैनात किया गया है. चेकिंग पॉइंट के माध्यम से भी निगरानी जारी है. पुलिस घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और मौके पर मौजूद लोगों की भूमिका स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए लगातार धरपकड़ जारी है."

मौके पर कई अधिकारी और कर्मचारी दिन रात तैनात (ETV Bharat)

35 आरोपियों के खिलाफ 8 मामले दर्ज

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, " तीन थानों में 8 केस दर्ज की गई है, जिसमें 35 आरोपी नामजद हैं. 15 को हिरासत में लिया गया है और 9 को गिरफ्तार कर 12 अक्टूबर तक न्यायालय के माध्यम से ज्यूडिशल कस्टडी में भेजा गया है. सभी के आपराधिक रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं. जांच के दायरे को बढ़ाया गया है."

प्रतिबंधित संगठनों के एंगल से भी जांच

उज्जैन पुलिस प्रतिबंधित संगठनों से संभावित जुड़ाव के एंगल पर भी जांच कर रही है. पुलिस हुड़दंगी, दंगाईयों के प्रतिबंधित संगठनों या उससे जुड़े नेटवर्क से कनेक्शन का पता लगा रही है. फिलहाल पुलिस सिर्फ जांच कर रही है अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है.

दिन रात ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों-जवानों के लिए किया गया खाने का प्रबंध (ETV Bharat)

जवान 3 शिफ्ट में कर रहे पहरेदारी

अभी जितने भी जवान उज्जैन में तैनात हैं इन सबके ठहरने की व्यवस्था अलग-अलग रेस्ट हाउस, होटल, लॉज, धर्मशाला और लाइन में की गई है. सभी के लिए सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन तक और दिन भर अनलिमिटेड चाय बिस्कुट की व्यवस्था की गई है. लंबे ऑपरेशन के दौरान जवानों की तैनाती और लॉजिस्टिक को लेकर भी पुलिस ने व्यवस्था बनाई है.

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, "कई सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर द्वारा भ्रामक जानकारियां फैलाई गई. इस मामले में 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई हैं. इसके अलावा भ्रामक जानकारियां फैलाने वाले 100 से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट को प्रतिबंधित और चिन्हित किया है."