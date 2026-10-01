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शाही मस्जिद विवाद: तोड़फोड़ के दौरान मस्जिद को नुकसान का आरोप, जमीअत उलमा ने सरकार पर बोला हमला

जमीअत उलेमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ( ETV Bharat )

भोपाल: वक्फ कानून, औकाफ की संपत्तियों और उज्जैन की शाही मस्जिद से जुड़े मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश जमीअत उलेमा ने सरकार पर निशाना साधा है. जमीअत उलेमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने प्रेसवार्ता में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और उज्जैन की शाही मस्जिद से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर संगठन का पक्ष रखा. हाजी हारून ने कहा कि वक्फ कानून में हुए बदलाव और औकाफ की जायदादों से जुड़े मामलों को लेकर संगठन अपनी आपत्तियां और मांगें लगातार सामने रख रहा है. उन्होंने विशेष रूप से उज्जैन की शाही मस्जिद में हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मस्जिद को हुए नुकसान की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

मस्जिद को नुकसान पहुंचने का आरोप जमीअत उलेमा के अध्यक्ष हाजी हारून ने आरोप लगाया कि शाही मस्जिद में निर्माण हटाने की कार्रवाई के दौरान मस्जिद को गलत तरीके से तोड़ा जा रहा था. इसी दौरान उसका एक हिस्सा गिर गया. इससे मस्जिद को काफी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही क्षतिग्रस्त शाही मस्जिद का पुनर्निर्माण कराने की मांग की है. हाजी हारून ने कहा कि यदि प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच किसी तरह की बातचीत या सहमति बनी थी, तो उसके बारे में आम लोगों को भरोसे में लिया जाना चाहिए था. उनका आरोप है कि लोगों को समझाने के बजाय पुलिस कार्रवाई की गई. पुलिस कार्रवाई पर भी उठाए सवाल जमीअत उलेमा अध्यक्ष ने मस्जिद की सुरक्षा के लिए मौके पर जमा हुए लोगों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया और उनके साथ मारपीट की. मौके पर मौजूद लोगों में आम नागरिक और मजदूर भी शामिल थे, जो मस्जिद की हिफाजत के लिए वहां पहुंचे थे. उन्होंने मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के संबंध में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जो लोग निर्दोष हैं, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए. वैकल्पिक रास्ते का दिया सुझाव