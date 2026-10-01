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शाही मस्जिद विवाद: तोड़फोड़ के दौरान मस्जिद को नुकसान का आरोप, जमीअत उलमा ने सरकार पर बोला हमला

जमीअत उलेमा मध्यप्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने उज्जैन की शाही मस्जिद को हुए नुकसान की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.

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जमीअत उलेमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 4:16 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: वक्फ कानून, औकाफ की संपत्तियों और उज्जैन की शाही मस्जिद से जुड़े मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश जमीअत उलेमा ने सरकार पर निशाना साधा है. जमीअत उलेमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने प्रेसवार्ता में वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और उज्जैन की शाही मस्जिद से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर संगठन का पक्ष रखा. हाजी हारून ने कहा कि वक्फ कानून में हुए बदलाव और औकाफ की जायदादों से जुड़े मामलों को लेकर संगठन अपनी आपत्तियां और मांगें लगातार सामने रख रहा है. उन्होंने विशेष रूप से उज्जैन की शाही मस्जिद में हुई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मस्जिद को हुए नुकसान की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

मस्जिद को नुकसान पहुंचने का आरोप

जमीअत उलेमा के अध्यक्ष हाजी हारून ने आरोप लगाया कि शाही मस्जिद में निर्माण हटाने की कार्रवाई के दौरान मस्जिद को गलत तरीके से तोड़ा जा रहा था. इसी दौरान उसका एक हिस्सा गिर गया. इससे मस्जिद को काफी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही क्षतिग्रस्त शाही मस्जिद का पुनर्निर्माण कराने की मांग की है. हाजी हारून ने कहा कि यदि प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच किसी तरह की बातचीत या सहमति बनी थी, तो उसके बारे में आम लोगों को भरोसे में लिया जाना चाहिए था. उनका आरोप है कि लोगों को समझाने के बजाय पुलिस कार्रवाई की गई.

पुलिस कार्रवाई पर भी उठाए सवाल

जमीअत उलेमा अध्यक्ष ने मस्जिद की सुरक्षा के लिए मौके पर जमा हुए लोगों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया और उनके साथ मारपीट की. मौके पर मौजूद लोगों में आम नागरिक और मजदूर भी शामिल थे, जो मस्जिद की हिफाजत के लिए वहां पहुंचे थे. उन्होंने मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के संबंध में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जो लोग निर्दोष हैं, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए.

वैकल्पिक रास्ते का दिया सुझाव

शाही मस्जिद के सामने मौजूद संदरवाला बिल्डिंग को लेकर भी हाजी हारून ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सड़क या रास्ते के विस्तार के लिए प्रशासन के पास वैकल्पिक विकल्प मौजूद थे. मस्जिद की बजाय सामने मौजूद निर्माण को हटाने अथवा दूसरी दिशा से सड़क को चौड़ा करने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता था. उन्होंने कहा कि यदि किसी भवन को हटाने के लिए मुआवजे की जरूरत होती, तो उसका भुगतान किया जा सकता था. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि रास्ते के लिए महज तीन फीट अतिरिक्त जगह की जरूरत थी, तो इसके लिए मस्जिद को नुकसान पहुंचाना क्यों जरूरी था.

सड़क और रास्ते का विकल्प बदलने की मांग

हाजी हारून ने प्रशासन से पूरे मामले में वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करने की मांग की. उन्होंने कहा कि सड़क की दिशा बदली जा सकती थी, दूसरी तरफ से रास्ता चौड़ा किया जा सकता था या आसपास की गलियों का विस्तार किया जा सकता था. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई, उससे लोगों में नाराजगी पैदा हुई है. साथ ही प्रशासन से अपील की कि धार्मिक स्थलों से जुड़े संवेदनशील मामलों में कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों को विश्वास में लिया जाए और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास किया जाए.

शाही मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग

जमीअत उलेमा ने शाही मस्जिद को हुए नुकसान की भरपाई कर उसका पुनर्निर्माण कराने की मांग की है. साथ ही कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है. हाजी हारून ने कहा कि वक्फ संपत्तियों और धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में कानून के साथ-साथ लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. संगठन ने सरकार से मांग की है कि शाही मस्जिद विवाद का समाधान बातचीत और सभी उपलब्ध वैकल्पिक रास्तों पर विचार करके निकाला जाए.

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