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उज्जैन शाही मस्जिद विवाद: दिनभर पथराव और हंगामे के बाद खुद मस्जिद तोड़ने पर बनी सहमति, 20 लोगों पर FIR

उज्जैन: शहर के थाना खाराकुंवा क्षेत्र में आने वाली शाही मस्जिद को लेकर शनिवार-रविवार की दरमियान रात से चल रहे हंगामे के बाद सोमवार 28 सितंबर को माहौल बिगड़ गया. देर रात से ही मस्जिद समिति और प्रशासन के बीच बनी लगभग 3 फुट और दुकानों को मस्जिद समिति द्वारा बिना जेसीबी, पोकलेन मशीनों से स्वेच्छा से हटाने की सहमति बनी. इसके बाद मस्जिद समिति ने मस्जिद को हथौड़े और छेनी से तोड़ना शुरू कर दिया.

कुछ लोगों ने अलग-अलग जिलों से भी उज्जैन में प्रवेश करने की कोशिश की. पुलिस ने एक्शन लेते हुए लाठीचार्ज भी किया. कई संदिग्धों को उठाया और 5 सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स पर भी FIR दर्ज की. बमुश्किल अफवाहों पर काबू पाकर हालात सामान्य किया. वहीं हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी याचिका खारिज कर प्रशासन और मस्जिद समिति की सहमति 3 फुट व दुकानें हटाने को लेकर समझौता करवाया.

वहीं दूसरी ओर समाज के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली मस्जिद को मशीनों से तोड़ा जा रहा है. यह जानकर अचानक भीड़ उग्र हो गई और पुलिस प्रशासन पर पथराव करने लगी. हालात बिगड़ तो पुलिस ने एडीएम अत्येन्द्र सिंह गुर्जर के निर्देश पर आंसू गैस के गोले छोड़ स्थिति को नियंत्रित किया. वहीं दूसरी और शहर के आगर नाका 5 पर समाज के लोगों ने चक्का जाम किया.

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "मस्जिद कमिटी और मुस्लिम समाज के सभी धर्मगुरुओं से चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया था कि मुस्लिम कमिटी द्वारा ही मस्जिद को तोड़ा जाएगा. उसके लिए वे लगातार सुबह 9 बजे से ही लगे हुए हैं. देर रात तक कार्रवाई जारी रहेगी. 2500 से ज्यादा पुलिस बल पूरे इलाके में तैनात किया गया है. पूरे घटनाक्रम को लेकर हमने 8 FIR दर्ज किए हैं जिनमें से 5 FIR सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स पर भी है. तीन FIR 28 सितंबर के पूरे घटनाक्रम से रिलेटेड हैं. एक FIR शहर काजी की तरफ से भी की गई है. करीब 20 लोगों पर हम लोगों ने नामजद FIR की है और 15 लोगों से ज्यादा को गिरफ्तार कर चुके हैं. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है. जो अफवाह या भ्रामक कंटेंट फैलाएंगे हम उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं. कमिटी से चर्चा के बाद देर रात की कार्रवाई जारी रहेगी."

पथराव में घायल पुलिसकर्मी (ETV Bharat)

शाही मस्जिद नुमाइंदा कमिटी सदस्य फहीम सिकंदर ने कहा "हम तो यह चाहेंगे कि कोई भी धर्म स्थल हो, चाहे मंदिर हो या मस्जिद नहीं जाना चाहिए. यह प्रस्ताव पहले भी रखा था. हम तो मंदिरों के लिए भी हटाने को लेकर सहमत नहीं हैं. उसके लिए भी लड़ने के लिए तैयार हैं. हमारा शहर गंगा-जमुनी तहजीब का शहर है. यहां से मिसालें जाती है यहां पर बड़े-बड़े आयोजन होते हैं. सिंहस्थ का बड़ा पर्व आने वाला है. उसके लिए हमें बहुत सारे काम करने हैं. हमारा सहयोग पूरा उसमें रहेगा. प्रशासन से समाज की बात चल रही है. समाज ने खुद तोड़ना शुरू कर दिया है. कितना समय लगेगा तोड़ने में कह नहीं सकते. स्ट्रक्टर आरसीसी का होता तो दिक्कत नहीं थी ये आरबीसी का है. जरा से में बिखर जाता है. जानकारों से चर्चा कर रहे हैं प्रशासन का सहयोग भी लगा तो लेंगे. अभी एक साइड से लगभग 9 फीट और एक साइड से लगभग 4 फुट पर निशान लगाया है. तोड़ना तो शुरू कर ही दिया है. जो सहमति बनी है उसको लेकर अभी देखते है.

ड्रोन शॉट (ETV Bharat)

15 से 24 मीटर तक चौड़ा किया जाना है डेढ किमी लंबी सड़क

दरअसल ये पूरी योजना कोयला फाटक से द्वारकाधीश गोपाल मंदिर तक डेढ किलोमीटर लंबी सड़क को 15 से 24 मीटर तक चौड़ा किए जाने की है. जिसमे बड़ा सराफा तक काम हो गया है. छत्री चौक से द्वारकाधीश तक मस्जिद के कारण काम अटका हुआ है. इस मार्ग में 323 मकान दुकान 15 धार्मिक स्थल हैं जिसमें से 12 धार्मिक स्थल शिफ्ट किये गए और 3 बाकी हैं. दो मस्जिद और 1 खड़े हनुमान का मंदिर.

प्रशासन और मस्जिद कमिटी की 3 फुट को लेकर बनी है सहमति

नगर निगम मस्जिद कमिटी को 3 नोटिस दे चुका है. कमिटी दो बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है और दोनों बार याचिका खारिज हो गई. शाही मस्जिद कमिटी के एडवोकेट कुलदीप ने कहा, कोर्ट ने प्रशासन और मस्जिद कमिटी की 3 फुट को लेकर जो सहमति बनी है उस आधार पर उसको हटाने को लेकर निर्देश दिए हैं. मस्जिद की मीनार व दुकानों को जगह दी जाएगी.

मस्जिद के इमाम ने मस्जिद को 636 साल पुराना कहा है. वहीं इस पूरे मामले में EOW उपेंद्र जैन मौके पर पहुँचे. कमिश्नर आशीष सिंह, एडीजी राकेश गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन, एसपी प्रदीप शर्मा, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से जानकारी ली. इस मामले में अब तक AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी, भोपाल मध्य सीट से विधायक आरिफ मसूद, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल के बयान सामने आए हैं.

रविवार रात से बाजार बंद

4 सेक्टर में बंटा क्षेत्र थाना महाकाल, थाना कोतवाली, थाना जीवाजीगंज, थाना खाराकुंवा क्षेत्र रविवार रात से ही मुख्य मार्केट बंद है. जिससे व्यापार प्रभावित हुआ है. बिना आआईडी कार्ड के पूरे क्षेत्र में किसी को एंट्री-एग्जिट की परमिशन नहीं है. फिलहाल स्थिति तो नियंत्रण में है.