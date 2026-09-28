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वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर का ओवैसी को जवाब- लोगों को न भड़काएं, नहीं हटेगी शाही मस्जिद

उज्जैन में रोड चौड़ीकरण के लिए शाही मस्जिद के हिस्से को तोड़े जाने के विवाद में सियासत भी तेज. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

UJJAIN MASJID DEMOLITION
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर का ओवैसी को जवाब (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 5:03 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : उज्जैन की शाही मस्जिद के हिस्से को तोड़े जाने के विवाद में अब वक्फ की एंट्री भी हो गई है. इस मामले को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदउद्दीन औवैसी के बयान पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने जवाब दिया. सनवर पटेल ने कहा "ओवैसी साहब आप लोगों को भड़काने का काम मत कीजिए. शाही मस्जिद नहीं हट रही है." उन्होंने ओवैसी से सवाल किया "इसमें वक्फ कानून कहां से आ गया. कानून में कहीं भी नहीं है कि आप अपने हक के लिए आवाज ना उठाएं, न्यायालय ना जाएं."

उज्जैन मस्जिद मामले में क्या बोले ओवैसी

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उज्जैन की मस्जिद के तोड़े जाने के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर कहा "मैं सलाम करता हूं उस जनता को जो लोग गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं." ओवैसी ने सवाल उठाया और कहा "आप इस तरीके से मस्जिदों को शहीद नहीं कर सकते. जिस बात का मैंने इजहार किया था पार्लियामेंट में. वक्फ अमेंडमेंट कानून के जरिए कलेक्टर को पॉवर दिए जा रहे हैं ताकि मस्जिदों, ईदगाहों, कब्रिस्तानों को मुसलमान से छीन लिया जाए. ये सच साबित हो रहा है. अमेंडमेंट का मकसद यही था. वक्फ को बचाना उसका मकसद नहीं था."

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल (ETV BHARAT)

मस्जिद कमेटी खुद आगे आकर तोड़ रही है

ओवैसी के बयान पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने पलटवार करते हुए कहा " ये स्पष्ट है कि उज्जैन की शाही मस्जिद को ना तो शहीद किया जा रहा है और ना ही विस्थापित. मस्जिद का जो हिस्सा चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा है सिर्फ उसे समाज तथा मस्जिद कमेटी द्वारा खुद तोड़ा जा रहा है. असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को नए वक्फ बिल से जोड़कर बयान दिया. मैं कहना चाहता हूं कि ओवैसी साहब शाही मस्जिद नहीं हट रही है. आप लोगों को भड़काने का काम मत कीजिए."

ओवैसी को भ्रम नहीं फैलाने की सलाह

सनवर पटेल ने कहा "इस मामले में भी मस्जिद से जुड़ी हुई कमेटी तथा पंच मोचीयान समाज न्यायालय में गया. अंत में शहर और समाज के हित में मस्जिद का कुछ हिस्सा जिसमें कुछ दुकानें, मीनार हैं, उसे हटाने के लिए समाज के लोगों ने प्रशासन के साथ बैठकर तय किया है. ओवैसी साहब आप भ्रम मत फैलाएं. वक़्फ़ बिल को बीच में मत लाइए."

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