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वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर का ओवैसी को जवाब- लोगों को न भड़काएं, नहीं हटेगी शाही मस्जिद

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनवर का ओवैसी को जवाब ( ETV BHARAT )

भोपाल : उज्जैन की शाही मस्जिद के हिस्से को तोड़े जाने के विवाद में अब वक्फ की एंट्री भी हो गई है. इस मामले को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदउद्दीन औवैसी के बयान पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल ने जवाब दिया. सनवर पटेल ने कहा "ओवैसी साहब आप लोगों को भड़काने का काम मत कीजिए. शाही मस्जिद नहीं हट रही है." उन्होंने ओवैसी से सवाल किया "इसमें वक्फ कानून कहां से आ गया. कानून में कहीं भी नहीं है कि आप अपने हक के लिए आवाज ना उठाएं, न्यायालय ना जाएं."