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उज्जैन उपद्रव के सूत्रधार बने कई कंटेट क्रिएटर, फर्जी व आपत्तिजनक रील्स से लोगों को भड़काया

फर्जी व आपत्तिजनक रील्स पोस्ट करने वाले पुलिस के रेडार पर ( ETV BHARAT )

उज्जैन : उज्जैन में हिंसा फैलाने के लिए असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया. सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लगातार अफवाह फैलाई गईं. तनाव फैलाने वाली रील्स पोस्ट की गईं. ये कहना है उज्जैन पुलिस का. इसलिए उज्जैन पुलिस ने हिंसा करने वालों और इसकी साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.