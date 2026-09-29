उज्जैन उपद्रव के सूत्रधार बने कई कंटेट क्रिएटर, फर्जी व आपत्तिजनक रील्स से लोगों को भड़काया
उज्जैन का माहौल खराब करने फर्जी व भड़काने वाली रील्स वायरल. बाहर से आए असामाजिक तत्व. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 1:08 PM IST
उज्जैन : उज्जैन में हिंसा फैलाने के लिए असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया. सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लगातार अफवाह फैलाई गईं. तनाव फैलाने वाली रील्स पोस्ट की गईं. ये कहना है उज्जैन पुलिस का. इसलिए उज्जैन पुलिस ने हिंसा करने वालों और इसकी साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.
पुलिस का कहना है कि शाही मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ने के लिए समाज और प्रशासन के बीच सहमति बन गई थी. इसी आधार पर आगे की कार्रवाई भी चल रही थी. लेकिन दूसरी तरफ असामाजिक तत्व अपनी साजिश रचते रहे. इसी का परिणाम है कि बाहर से आए उपद्रवियों ने लोगों को भड़काया और माहौल खराब किया.
अफवाह फैलाने वालों को एसपी की सख्त चेतावनी
उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा का कहना है "माहौल बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें, वीडियो, रील्स प्रसारित की गईं. ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने 196 (1), 299, 353(2), 3(5) बीएनएस में FIR दर्ज की है. सोशल मीडिया पर निगाह रखने के लिए उज्जैन पुलिस की आईटी सेल सक्रिय है. अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. लोगों को सलाह है कि किसी भी अफवाह में न पड़ें." उज्जैन में उपद्रव से ठीक पहले और बाद में कुछ ऐसे लोगों की धरपकड़ पुलिस ने शहर व और बॉर्ड पर की, जो अन्य जिलों से माहौल खराब करने के लिए यहां पहुंचे थे.
उज्जैन हिंसा में कुल 8 FIR
उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "शहर काजी के घर पर भी हमला हुआ, जिसमें शहर काजी ने FIR दर्ज करवाई है. कुल 8 FIR की गई हैं, जिसमें 5 कंटनेट क्रिएटर के विरुद्ध, 2 उपद्रव मचाने वाले व 1 शहर काजी के घर हमला करने वालो के विरुद्ध. 20 आरोपी बनाए गए हैं. 15 से अधिक गिरफ्तार किए हैं. शहर की सीमा पर बाहर से आए कुछ उत्पातियों को भी उठाया है."
एक सप्ताह से रची जा रही थी साजिश
पुलिस की जांच के अनुसार शाही मस्जिद तनाव मामले में सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों ने अफवाहें फैलाईं. बीते एक एक सप्ताह से सोशल मीडिया पर शाही मस्जिद को लेकर रील्स वायरल हो रही थीं. हिंसा से पहले कुछ लोगों ने बिना अनुमति के शाही मस्जिद छत्री चौक पर विरोध प्रदर्शन किया था. 27 सितम्बर 2026 को इमरान खान द्वारा इंस्टाग्राम आईडी में लिखा गया "ज्यादा से ज्यादा तादाद में छत्री चोक में शिरकत करो, फुल प्लानिंग कर रखी है. मध्य प्रदेश की नाकारा सरकार ने अल्लाह हिफाजत फरमाए".
अफवाह फैलाने वाले कंटेट क्रिएटर पुलिस की रेडार पर
इसके अलावा पुलिस ने कुछ और लोगों की सोशल मीडिया आईडी चिह्नित की हैं, जहां से अफवाह वाली रील्स वायरल की गईं. इनमें साजिद खान निवासी पटवा बाखल, जिसकी इस्टाग्राम आईडी sajid_khan_0001 है. इमरान निवासी मोचीवाड़ा, इंस्टाग्राम आईडी ammu_x2, इंस्टाग्राम आईडी arif_pathan_307 से आरिफ पठान द्वारा वीडियो में बोला जा रहा है "रात 2 बजे ज्यादा से ज्यादा लोग मस्जिद में आएं."
बिल्लु पठान ने फेसबुक आईडी पर रील बनाकर अपलोड कर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उकसाया. साजिद खान द्वारा वीडियो में कहा जा रहा है "पुलिस जेसीबी लेकर आ चुकी है. शाही मस्जिद के यहां आप सभी लोग जल्दी से जल्दी पहुंचें. इस तरह कुल 5 कंटेंट क्रिएटर व इनके अन्य साथियों ने लोगों को भड़काया. उज्जैन पुलिस ने भ्रामक जानकारी फ़ैलाने के चलते कंटेंट क्रिएटर्स के तमाम सोशल मीडिया एकाउंट्स और आईडी पर कार्रवाई की है.
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AIMIM प्रदेश अध्यक्ष की चेतावन या धमकी
सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहसीन अली खान की रिहाई के लिए समर्थकों ने नागझिरि थाने का घेराव किया. थाना प्रभारी कमल निगवाल और समर्थको के बीच तीखी बहस हुई. घेराव के बाद रिहा हुए मोहसिन अली ने चेतावनी देते हुए कहा "जनमुक़ाबला होगा, सबका हिसाब होगा. आज यकीनन हमारी मस्जिद जो मिस्मार हो रही हैं. मैं अपने कौम के ठेकेदारों को भी बता रहा हूं जो मुहाफिज़ बने हुए हैं, उनकी मुनाफिकता आज सामने आ चुकी है."