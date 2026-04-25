भगवान भी गर्मी से परेशान! श्री कृष्ण को चंदन का लेप, महाकाल का शीतल जल से सतत अभिषेक
भगवान भाव के भूखे हैं. अगर ये देखना है तो उज्जैन के महाकाल मंदिर, इस्कॉन मंदिर और सांदीपनि आश्रम में इसकी झलक मिलेगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 7:46 PM IST
उज्जैन : इस साल अप्रैल में ही भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है. इंसान की मजाल क्या है, जब भगवान भी ऐसे मौसम से परेशान हैं. धार्मिक नगरी उज्जैन में पारा 41° के पार चल रहा है. उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण, ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर को भी गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. इस्कॉन मंदिर मे भगवान श्री कृष्ण को मलय पर्वत का चंदन, सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण को मौसमी आहार तो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर को 11 पवित्र नदियों के जल से सतत जलधारा दी जा रही है.
भगवान के लिए ठंडक का खास इंतजाम
इस्कॉन मंदिर के पंडित व पीआरओ राघव दास बताते हैं "भगवान से व्यक्ति के रूप में लाड लड़ाए जाते हैं. जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भगवान के लिए ठंडक की व्यवस्था की जा रही है. AC लगाए गए हैं. एक घटना का वर्णन करता हूं. श्री नाथ जी के आप नाथद्वारा में दर्शन लाभ लेते हैं. वही गोपाल जी के स्वरूप में वृंदावन में जमीन के अंदर है."
"एक भक्त को सपना आया. भगवान बोले- मुझे बाहर निकालो, बहुत गर्मी लग रही है. मलय पर्वत से मेरे लिए चंदन लेकर आओ. भक्त मलय पर्वत गया चंदन लेकर लौटने लगा तो मन मे भय हुआ कि कहीं पहुंचते पहुंचते ग्रीष्म ऋतु ही नहीं निकल जाए. मार्ग में साक्षी गोपाल का मंदिर मिला, जहां गोपाल जी ने भक्त को कहा ये साक्षी गोपाल को लेप लगाओ मैं उसे यहां स्वीकार कर लूंगा."
भगवान श्री कृष्ण को 21 दिन तक चंदन का लेप
राघव दास बताते हैं "भगवान को लगातार 21 दिन तक भीषण गर्मी से राहत देने के लिए चंदन का लेप लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई. इसकी शुरुवात अक्षय तृतीया से की गई. 21 दिन बाद नरसिंह जयंती से भगवन 7 दिन नौका विहार करेंगे और फिर भगवान पर समस्त तीर्थों के जल से अभिषेक होगा. यह एक ऐसा अभिषेक होता है, जो समरसता का प्रतीक है. कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता. सभी लोग मिलकर भगवान का अभिषेक करते हैं. एक किलो चंदन भगवान को इन 21 दिन में लग जाता है और ये चंदन उड़ीसा में जगगन्नाथ मंदिर के उधर मलय पर्वत से लेकर आते हैं."
11 पवित्र नदियों के जल से महाकाल का अभिषेक
विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में परंपरानुसार 03 अप्रैल (वैशाख कृष्ण प्रतिपदा) से 29 जून (ज्येष्ठ पूर्णिमा) तक भगवान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर मिट्टी के 11 के कलशों के माध्यम से सतत जलधारा हो रही है. महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा के अनुसार "इन कलशों में 11 कलशों में 11 पवित्र नदियों के जल है, जिसमें गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, शिप्रा एवं गण्डकी व अन्य पवित्र नदियां हैं. स्मरण, आह्वान एवं ध्यान मंत्रों के साथ जल मिट्टी के कलशों में डाला जाता है. रोज सुबह भस्मार्ती के बाद से लेकर शाम 05 बजे तक निरंतर शीतल जलधारा की तरह भगवान को राहत प्रदान करता है. कुल 3 माह जलधारा अर्पित की जाएगी."
- रतलाम में वार्म नाइट का खतरा, क्यूं दिन से ज्यादा खतरनाक हुई रात की लू, ऐसे करें बचाव
- प्रचंड गर्मी में फसलों का रखें विशेष ख्याल, 45 डिग्री में भी बचाएगा जैविक मल्चिंग, बंपर पैदावार
भगवान की बाल्य स्वरूप में देखभाल
सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा हासिल की थी. बाल्य रूप में भगवान ने उज्जैन में 64 दिन बिताए. सांदीपनि आश्रम की पुजारी कीर्ति रूपम व्यास बताती हैं "भगवान का यहां बाल्य रूप की तरह ही सेवा की जा रही है. ग्रीष्म ऋतु का समय है. भीषण गर्मी में भगवान को ठंडा भोजन का भोग लगाया जा रहा है, जिसमें शीतल छाछ, खीर, श्रीखंड के भोग साथ ही मौसमी फलों का भी भोग लगाया जा रहा है."