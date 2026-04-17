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ये है पुलिस फैमिली! सबसे भरोसेमंद बेजुबां साथियों को हीटवेव से बचाने स्पेशल ट्रीटमेंट

उज्जैन पुलिस ने घोड़ों और डॉग स्क्वॉड को भीषण गर्मी से बचाने किए विशेष इंतजाम. रूटीन और डाइट भी बदली. रिपोर्ट- राहुल सिंह राठौड़

UJJAIN POLICE HORSES HEATWAVE
घोड़ों और डॉग स्क्वॉड को भीषण गर्मी से बचाने विशेष इंतजाम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 3:32 PM IST

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उज्जैन : मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू. ऐसे में आम जनजीवन प्रभावित है तो पशु-पक्षी भी झुलसती गर्मी से परेशान हैं. इस दौरान पुलिस विभाग ने अपने बेजुबां साथियों को हीटवेव व भीषण गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं. उज्जैन पुलिस अपने बेजुबां साथियों की भीषण गर्मी में स्पेशल खातिरदारी कर रही है. हीट व वेव स्ट्रोक के खतरे के बीच देखिए उज्जैन पुलिस की सेवा और संवेदनशीलता की कहानी.

घोड़ों के साथ ही डॉग स्क्वॉड के लिए विशेष इंतजाम

पुलिस ड्यूटी में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले घोड़ों के साथ ही डॉग स्क्वॉड को गर्मी से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. तपती धूप और बढ़ते तापमान को देखते हुए पुलिस लाइन और संबंधित इकाइयों में अश्व और श्वानों के लिए ठंडा पानी, छायादार स्थान और विशेष खानपान की व्यवस्था की गई है. पंखे-कूलर लगाए गए हैं. डाइट बदलने के साथ ही रूटीन भी बदला है.

उज्जैन में बेजुबां साथियों को हीटवेव से बचाने जुटी पुलिस (ETV BHARAT)

बेजुबां साथियों के प्रति संवेदनशील पुलिस

उज्जैन में पुलिस जवानों की इंसानियत देखकर कहा जा सकता है कि वे सिर्फ कानून-व्यवस्था ही नहीं संभालते, बल्कि अपने साथ काम करने वाले बेजुबां साथियों के प्रति भी उतने ही संवेदनशील हैं. क्योंकि अश्व और श्वान पुलिस बल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो कई आयोजनों व ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाते हैं. उज्जैन पुलिस लाइन में अश्वों की देखभाल का निरीक्षण करने वाले आरआई रणजीत सिंह बताते हैं "हीट वेव से बचाने के लिए अश्वों की डाइट बदली गई है. इसके साथ ही रूटीन भी बदला गया है. ठंडक की विशेष व्यवस्था की गई है."

घोड़ों और डॉग स्क्वॉड को भीषण गर्मी से बचाने विशेष इंतजाम (ETV BHARAT)

बच्चों की तरह सेवा करती है पुलिस

अप्रैल के तीसरे सप्ताह में सूरज आग उगलने लगा है. इस तपती धूप के बीच उज्जैन पुलिस अपने कर्तव्य के साथ सेवा और संवेदनशीलता की मिसाल भी पेश कर रही है. उज्जैन पुलिस श्वान व अश्व को अपने परिवार का हिस्सा मानती है. उज्जैन पुलिस अपने अश्व (घोड़े) व श्वान(डॉग्स) की देखभाल अपने बच्चों की तरह कर रही है. ये वही बेजुबां हैं जो चोरी, लूट, हत्या जैसे बड़े गंभीर केस को सुलझाने में अहम भूमिका निभाते हैं. पुलिस डॉग स्क्वाड अपनी सूंघने की क्षमता से अहम सुराग ढूंढता है तो अश्व पुलिस व्यवस्था और खास मौकों जैसे महाकाल की सवारी, मॉकड्रिल और राष्ट्रीय पर्वो में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं.

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घोड़ों के लिए ठंडक की व्यवस्था (ETV BHARAT)

सुनयना, नूरी और सिमरन की दिन-रात सेवा

अश्वों की देखरेख करने वाले आरक्षक विशाल कुमार बालोठिया ने बताया "गर्मी को देखते हुए कूलर एवं स्प्रिंकलर की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें ठंडक मिल सके. घूमने के समय मे बदलाव किया है. दूसरे मौसम में सुबह 07 से 09 बजे का समय रहता है. गर्मी मे सुबह 06 से 08 बजे किया गया है. यहां कुल 11 अश्व हैं. एक अश्व को 2 किलो चना, डेढ़ किलो जौ, 500g चापड़, 11 किलो घास देते हैं. कुल 24 जवानों की टीम दिन-रात अलग-अलग समय में सेवा देती है. 11 में से 6 अश्व उम्रदराज हो गए है. यहां रहने वाले अश्व इस प्रकार हैं- विक्टर 25 वर्ष, विधाता 15 वर्ष, चंदा 11 वर्ष, आर्या 16, सिमरन 16, श्रवण 27 वर्ष, सुनयना 16 वर्ष, रेम्बो 18, सिम 27 वर्ष, नूरी 15 वर्ष.

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बेजुबान साथियों के प्रति संवेदनशील पुलिस (ETV BHARAT)

श्वानों को भी स्पेशल ट्रीटमेंट, आने-जाने के लिए AC वाहन

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श्वान के लिए भी लगाए कूलर (ETV BHARAT)

श्वानों की देखरेख में 10 जवानों की टीम जुटी रहती है. डॉग स्क्वाड टीम ने बताया "हमारे पास 4 डॉग हैं. ये स्नाइपर, ट्रैकर, नारकोटिक्स व अन्य हैं, जिन्हें डाइट में 500g पेड़ी ग्री, 500g दूध, मल्टीविटामिन डॉक्टर के अनुसार दिए जाते हैं. गर्मी के दिनों में मीट नहीं दिया जाता, हल्का और पौष्टिक आहार दिया जाता है. आने जाने के लिए AC वाहन होता है."

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