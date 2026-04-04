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विज्ञान केंद्र में घूमता अंडा और आलसी सिक्के! खेल-खेल में बच्चे सिखेंगे साइंस

उज्जैन के साइंस सेंटर में प्राचीन भारत का वैज्ञानिक योगदान, खोज और इसरो की उपलब्धियां का झलक. मनोरंजन गैलरी विद्यार्थियों को करता है आकर्षित.

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खेल-खेल में बच्चे सिखेंगे साइंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 9:38 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: धर्मनगरी उज्जैन को अब विज्ञान की नगरी भी कहा जाएगा. 3 अप्रैल को भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने यहां भव्य विज्ञान केंद्र की सौगात दी. यहां लोग हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कालगणना, प्राचीन भारत का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान और खोज के साथ ही इसरो की उपलब्धियों को एक छत ने नीचे प्रैक्टिकली समझ सकेंगे. यहां विज्ञान मनोरंजन केंद्र, साइंस पार्क भी है, जिसमें बच्चे खेल-खेल में विज्ञान को समझ सकेंगे. बच्चों के लिए केंद्र में घूमता अंडा, आलसी सिक्के और लाफिंग मिरर जैसे मजेदार उपकरण मौजूद हैं. वहीं कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम और भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की प्रतिमाएं सहित सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक केंद्र है.

विज्ञान केंद्र में हैं 3 खास सेक्शन

विज्ञान केंद्र के प्रभारी मनोज राठौर ने बताया, "विज्ञान केंद्र शहर के बसंत विहार समीप तारामंडल परिसर में बनाया गया है. जिसे देश दुनिया के शोधार्थी, स्कूली छात्र, विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए एक अलग दुनिया कहा जा सकता है. यह एक ऐसा साइंस सेंटर है, जहां बच्चे विज्ञान के अविष्कार को खेल-खेल में समझेंगे. सेंटर में 3 खास सेक्शन है, जिसमें मनोरंज गैलरी, भारतीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी विरासत और स्पेस गैलरी शामिल है."

विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को किया प्रदर्शित (ETV Bharat)

विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को किया प्रदर्शित

मनोज राठौर ने बताया, "मनोरंज गैलरी में गेम्स, लाइट, साउंड, प्रेशर-फ़ोर्स, लॉफिंग मिरर, आलसी सिक्के, घूमता अंडा, करी बिंदु, उछलती गेंद, हवा में तैरती गेंद, सुरंग (Tunnel Illusion) और अंतहीन कुंआ, सिमेट्रोस्कोप और वर्चुअल हार्प, ग्रहों की गति, स्टीरियो विजन, आभासी ड्रम (Virtual Drum), कलर मिक्सिंग और ऑप्टिकल इफेक्ट्स देखा और समझा जा सकता है. वहीं, भारतीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी विरासत के साथ ही स्पेस गैलरी में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां जैसे इसरो की सफलताएं जान सकेंगे."

Ujjain vigyan kendra
प्राचीन भारत की झलक (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि पास ही में भारतीय कालगणना के लिए एग्जीबिशन भी लगाई गई है. जहां तारामण्डल भी बना हुआ है. इसके साथ ही यहां विज्ञान से जुड़ी शॉर्ट फिल्में देख सकते हैं. शुरुआती दिनों में ये निशुल्क रखा गया है. लेकिन समय और शासन की गाइडलाइन के अनुसार इसके लिए चार्ज किया जाएगा, जिससे केंद्र का मेंटेनेंस बना रहे.

Ujjain Science Centre
उज्जैन के साइंस सेंटर प्राचीन सभ्यता किया गया है प्रदर्शित (ETV Bharat)

मनोरंजन गैलरी विद्यार्थियों को करता है आकर्षित

विज्ञान केंद्र के प्रभारी मनोज राठौर ने बताया, "परिसर में बना साइंस पार्क विज्ञान को अनौपचारिक वातावरण में सिखाने की एक नई सोच है. इसका मूल उद्देश्य बच्चों की उस प्रवृत्ति पर आधारित है, जिसमें वे पढ़ने की अपेक्षा खेलना अधिक पसंद करते हैं. उद्यान में ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, उत्तोलक का कार्य सिद्धांत, सरल लोलक पर आधारित झूले, प्रकाशिकी, सूर्य घड़ी, ध्वनि, संगीत, प्रतिध्वनी, भ्रम तथा वस्तुओं में कंपन जैसे कई सिद्धांतों को मनोरंजक और खेल-खेल में समझाया गया है. मनोरंजन गैलरी विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं....उन्हें इनको छूकर, प्रयोग करके कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं."

मनोज राठौर कहते हैं, "इन प्रदर्शों को KISMIF (Keep It Simple - Make It Fun) के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है. जिसका मतलब है सरल रखें और रोचक बनाएं. यह गैलरी आश्चर्य और रोमांच की एक छोटी दुनिया है. जहां हेड्स-ऑन और माइंड्स-ऑन इंटरएक्टिव प्रदर्श विद्यार्थियों का इंतजार कर रहे हैं."

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