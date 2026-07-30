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सावन के पहले दिन उमड़ा भक्तों का सैलाब, हर-हर महादेव से गूंजा महाकाल का दरबार

श्रावण महीने की हुई शुरुवात, बाबा महाकाल की नगरी में ॐ नमः शिवाय की गूंज, श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने का क्रम हुआ शुरू. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.

SAWAN MONTH 2026 START
हर-हर महादेव से गूंजा महाकाल का दरबार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 9:44 AM IST

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Updated : July 30, 2026 at 10:50 AM IST

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उज्जैन: श्रावण महीने की 30 जुलाई गुरुवार से शुरुवात हो गई है. श्रावण माह के पहले दिन भगवान महाकाल के धाम के पट तड़के 3 बजे खोले गए. भगवान के पूजन और भस्म आरती का क्रम शुरू हुआ. पहले ही दिन दर्शन के लिए भक्तों का जनसैलाब श्री महाकाल मंदिर में उमड़ना शुरू हो गया. सबसे पहले मंदिर में भगवन वीर भद्र, चांदी द्वार, मान भद्र, नंदी, गणेश सहित शिव परिवार और भगवान के सभी गणों का पूजन हुआ.

बाबा महाकाल का हुआ दिव्य श्रृंगार
नियमित दर्शनार्थियों ने हरि ॐ जल का भगवान महाकाल पर अभिषेक किया. कपूर आरती हुई और फिर पुजारी पुरोहितों ने पंचाभिषेक कर भस्म आरती सम्पन्न की. तत्पश्चात भगवान का भांग, चंदन, पुष्प, सूखे मेवे से श्रृंगार किया गया. भगवान ने रजत मुकुट, मुमण्डमाला, नाग, चंद्र, त्रिशूल, आभूषण धारण कर भक्तों को दिव्य रूप में दर्शन लाभ दिए. पूरे मंदिर परिसर में ॐ नमः शिवाय, जय श्री महाकाल की गूंज सुनाई देती रही. 2 घण्टे की भस्म आरती के बाद भगवान को मिष्ठान व अन्य भोग लगाया गया.

बाबा महाकाल का हुआ दिव्य श्रृंगार (ETV Bharat)

शुरू हुआ सामान्य दर्शन का क्रम
लगभग 5:30 बजे से सामान्य दर्शन का क्रम शुरू हुआ जो अब देर शाम शयन आरती तक जारी रहेगा. हालांकि भस्म आरती के दौरान जो दर्शनार्थी बुकिंग नहीं करवा पाए उनके लिए चलित दर्शन भी चालू रहे. वहीं श्रावण और भादौ महीने में अब प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान नगर भ्रमण करेंगे, भक्त उपवास पर रहेंगे और खास बात यह इस दिन भगवन के धाम के पट तड़के 02:30 बजे खुलेंगे.

BABA MAHAKAL BHASM AARTI
बाबा महाकाल की हुई भस्म आरती (ETV Bharat)
MAHAKAL DEVOTEES DARSHAN RULES
सावन के पहले दिन उमड़ा भक्तों का सैलाब (ETV Bharat)

शिवजी के लिए अन्न जल छोड़ देते हैं भक्त
महेश पुजारी ने बताया ''भगवान का दिव्य स्वरूप है. उनका स्वरूप कल्पना से भी परे है. आज सावन के पहले दिन भगवान का श्रृंगार किया गया. उनके मस्तक पर चंद्रमा धारण है, ये शिव का महीना है. भक्त अपना तन मन धन न्योछावर करने भक्त बाबा की सेवा में आते हैं. कठिन संकल्प भक्त लेते हैं. महीने भर अन्न, जल त्याग देते हैं. चप्पल छोड़ देते हैं, तप, तपस्या, पूजा करते हैं. सवा लाख बेल पत्र भगवान पर अर्पण करना, हजारों लीटर दूध चढ़ाना, पार्थिव पूजा ऐसे कई संकल्प भक्त लेते हैं पूरा करते हैं. जो लोग संकल्प नहीं ले पाते वो श्रावण महीने के अनुष्ठान कर लें तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है.''

Last Updated : July 30, 2026 at 10:50 AM IST

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