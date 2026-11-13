UGC के विरोध में उज्जैन से निकलेगी महा यात्रा, करणी सेना सवर्ण न्याय यात्रा से भरेगी हुंकार
उज्जैन से निकाली जाएगी सवर्ण जनजागरण न्याय यात्रा, 15 दिसंबर को उज्जैन से होगा यूजीसी रोलबैक आंदोलन का शंखनाद
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 8:47 AM IST
रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम में दो दिनों तक करणी सेना और स्थानीय प्रशासन के बीच चले टकराव के बाद अब यूजीसी रोलबैक आंदोलन का आगाज उज्जैन से होने जा रहा है. रतलाम में जीवन सिंह शेरपुर ने 15 दिसंबर को उज्जैन से सवर्ण जनजागरण न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है. श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में 15 दिसंबर से 27 दिसंबर तक यह यात्रा निकल जाएगी जिसका समापन भोपाल में होगा.
महिपाल सिंह को हिरासत में लेने पर हंगामा
इससे पहले महिपाल सिंह मकराना 11 नवंबर को रतलाम से सवर्ण न्याय यात्रा शुरू करने यहां पहुंचे थे लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उनकी यात्रा को शुरू होते ही रोक कर उन्हें हिरासत में ले लिया था. इस घटना के विरोध में राजपूत संगठनों और करणी सेना परिवार ने रतलाम में जमकर विरोध प्रदर्शन किया. गुरुवार को बड़ी संख्या में करणी सैनिक यहां जुटे थे, जिन्हें रोकने के लिए करीब 2000 पुलिस जवानों की तैनाती थी.
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बावजूद इसके के जीवन सिंह शेरपुर और उनके समर्थक शाम तक राजपूत बोर्डिंग परिसर में डटे रहे और प्रशासन के द्वारा 48 कार्यकर्ताओं को रिहा किए जाने और महिपाल सिंह मकराना को पुलिस हिरासत से मुक्त किए जाने के बाद सवर्ण जनजागरण न्याय यात्रा की नई तारीख का ऐलान किया.
यूजीसी के विरोध में होगी सवर्ण न्याय यात्रा
यूजीसी कानून के नियमों में बदलाव के लिए विभिन्न राजपूत संगठन और सवर्ण संगठन देशभर में सवर्ण जनजागरण न्याय यात्रा निकाल कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. चार राज्यों के बाद मध्य प्रदेश में भी महिपाल सिंह मकराना इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उन्हें यात्रा निकालने से रोक दिया था. लेकिन महिपाल सिंह मकराना की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने के बाद आक्रोशित हुए राजपूत संगठनों के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और हिरासत में लिए गए सभी कार्यकर्ताओं व महिपाल सिंह मकराना को रिहा करना पड़ा है.
15 दिसंबर को उज्जैन से निकलेगी सवर्ण न्याय यात्रा
राजपूत बोर्डिंग रतलाम में कार्यकर्ताओं से बैठक और महिपाल सिंह मकराना से वीडियो कॉल पर चर्चा होने के बाद जीवन सिंह शेरपुर ने सवर्ण जनजागरण न्याय यात्रा के नए शेड्यूल और वेन्यू की जानकारी दी है. जीवन सिंह शेरपुर ने बताया, '' करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में अब 15 दिसंबर को उज्जैन से यह न्याय यात्रा शुरू की जाएगी. जिसमें करणी सेना परिवार सहित अन्य सवर्ण समाज संगठन एवं सामान्य जन हिस्सा लेंगे. यह यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए 13 दिन में 27 दिसंबर को भोपाल पहुंचेगी जहां इसका समापन होगा. इसके बाद जनवरी में दिल्ली के लिए भी यह यात्रा शुरू होगी.''
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