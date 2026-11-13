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UGC के विरोध में उज्जैन से निकलेगी महा यात्रा, करणी सेना सवर्ण न्याय यात्रा से भरेगी हुंकार

यूजीसी के विरोध में होगी सवर्ण न्याय यात्रा ( Etv Bharat )

रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम में दो दिनों तक करणी सेना और स्थानीय प्रशासन के बीच चले टकराव के बाद अब यूजीसी रोलबैक आंदोलन का आगाज उज्जैन से होने जा रहा है. रतलाम में जीवन सिंह शेरपुर ने 15 दिसंबर को उज्जैन से सवर्ण जनजागरण न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है. श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में 15 दिसंबर से 27 दिसंबर तक यह यात्रा निकल जाएगी जिसका समापन भोपाल में होगा.

करणी सेना को रोके जाने पर जमकर बवाल (Etv Bharat) महिपाल सिंह को हिरासत में लेने पर हंगामा इससे पहले महिपाल सिंह मकराना 11 नवंबर को रतलाम से सवर्ण न्याय यात्रा शुरू करने यहां पहुंचे थे लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उनकी यात्रा को शुरू होते ही रोक कर उन्हें हिरासत में ले लिया था. इस घटना के विरोध में राजपूत संगठनों और करणी सेना परिवार ने रतलाम में जमकर विरोध प्रदर्शन किया. गुरुवार को बड़ी संख्या में करणी सैनिक यहां जुटे थे, जिन्हें रोकने के लिए करीब 2000 पुलिस जवानों की तैनाती थी.