संतोषी मां को खटाई पसंद नहीं, मंदिर में 173 प्रकार के व्यंजन भोग लगा तो बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

उज्जैन के संतोषी माता व अगस्तेश्वर महादेव मंदिर में बना विश्व रिकॉर्ड. मंदिर समिति गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित.

Ujjain temple world record
संतोषी मां मंदिर में 173 प्रकार के व्यंजन भोग, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 5:19 PM IST

उज्जैन : धर्मनगरी उज्जैन में अति प्राचीन संतोषी माता मंदिर एवं 84 महादेव मंदिरों में से एक अगस्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम विश्व रिकॉर्ड बना. यह विश्व रिकॉर्ड मंदिर के नाम उस वक़्त हुआ, जब संतोषी माता मंदिर में शुक्रवार रात विशेष धार्मिक महोत्सव भजन संध्या का आयोजन किया गया. इस प्रकार का आयोजन मंदिर के पुजारी परिवार व समाज सेवकों द्वारा बीते 24 सालों से किया जा रहा है.

जारी है खटाई रहित भोग की परंपरा

मंदिर में सालों साल से अलग-अलग प्रकार के व्यंजन (छप्पन भोग) संतोषी माता को बिना खटाई वाले लगाने की परंपरा का निर्वहन किया जाता है. इस वर्ष 26 दिसंबर शुक्रवार रात को 56 भोग की जगह 156 प्रकार के भोग लगाने का लक्ष्य रखा गया, जोकि बढ़कर 173 तक पहुंच गया.

संतोषी मां मंदिर में बिना खटाई के 173 प्रकार के व्यंजन भोग (ETV BHARAT)

इस बारे में गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के सदस्य डॉ.मनीष विश्नोई का कहना है "खास बात यह है कि इसमें अधिकतर व्यंजन बिना खटाई वाले परोसे गए. काउंटिंग के दौरान 156 भोग नहीं, 173 भोग थे. इसके बाद मंदिर समिति को विश्व रिकॉर्ड की श्रेणी में दर्ज कर सम्मानित किया गया."

बीते 24 साल से 56 भोग प्रसादी

संतोषी माता मंदिर शहर में शक्तिपीठ देवी हरसिद्धि मंदिर के पीछे है, जहां के पुजारी मनोज पूरी गोस्वामी ने बताया "बीते 24 सालों से संतोषी माता मंदिर में व अगस्तेश्वर महादेव मंदिर में 56 भोग प्रसादी लगाया जाता है. इस बार महोत्सव के 25 वर्ष पूर्ण होने पर 56 की जगह 156 भोग लगाए, जो भगवान की कृपा से बढ़कर 173 पहुंच गये."

Ujjain temple world record
मंदिर समिति को सम्मानित किया गया (ETV BHARAT)
Ujjain temple world record
मंदिर समिति को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रमाण-पत्र (ETV BHARAT)

मनोज पूरी गोस्वामी ने बताया "प्रसन्नता है कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सम्मान मिला है. शुक्रवार को भजन संध्या का आयोजन मंदिर में किया गया. देवी संतोषी को खटाई रहित भोग लगाने की सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं. मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त शुक्रवार के अलावा भी आते हैं."

