ETV Bharat / state

उज्जैन में 139 करोड़ से बनेगा सांदीपनि लोक, AR-VR से दिखेगी श्रीकृष्ण की ज्ञान यात्रा

महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा भव्य कॉरिडोर उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार मास्टर प्लान के अनुसार, सांदीपनि आश्रम परिसर को नौ अलग-अलग थीम आधारित ज़ोन में विकसित किया जाएगा. यहां श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव के साथ आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. परियोजना का उद्देश्य केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी को भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा, शिक्षा व्यवस्था और भगवान श्रीकृष्ण के जीवन दर्शन से जोड़ना भी है.

उज्जैन: श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है. विश्व प्रसिद्ध महाकाल लोक के बाद अब धार्मिक नगरी उज्जैन में एक और लोक बनने जा रहा है. करीब 139 करोड़ रुपये की लागत से सांदीपनि लोक विकसित किया जाएगा. यह काम सिंहस्थ 2028 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा है. यह वही ऐतिहासिक स्थान है जहां भगवान श्रीकृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ महर्षि सांदीपनि के सान्निध्य में 16 विद्याएं और 64 कलाएं सीखकर ज्ञान प्राप्त किया था. अब इस गौरवशाली विरासत को आधुनिक तकनीक और भव्य निर्माण के माध्यम से दुनिया के सामने लाया जाएगा.

एआर-वीआर तकनीक से जान सकेंगे श्रीकृष्ण की ज्ञान यात्रा

खास बात है कि सांदीपनि लोक में श्रद्धालुओं को अत्याधुनिक डिजिटल अनुभव भी मिलेगा. यहां ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और वर्चुअल रियलिटी (VR) तकनीक के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा, 64 कलाओं, गुरुकुल जीवन और सांदीपनि आश्रम के इतिहास को मल्टी-लैंग्वेज डिजिटल कंटेंट के जरिए दिखाया जाएगा. श्रद्धालु हेडफोन और वीआर उपकरणों की मदद से खुद को द्वापर युग के उस कालखंड में महसूस कर सकेंगे, जब भगवान श्रीकृष्ण यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे.

139 करोड़ की लागत से बदलेगी भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली की तस्वीर (Jansampark Department)

लाइट एंड साउंड शो में दिखेगी श्रीकृष्ण की गाथा

परियोजना के तहत इमर्सिव लाइट एंड साउंड शो भी विकसित किया जाएगा. गोमती कुंड और अन्य प्रमुख स्थलों पर होने वाले इस शो में भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं, 64 कलाओं का महत्व और उज्जैन से उनके संबंधों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से दिखाया जाएगा. सांदीपनि लोक में स्मार्ट लाइटिंग, सीसीटीवी निगरानी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आधुनिक अग्निशमन व्यवस्था जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी.

9 जोन में विकसित होगा पूरा परिसर (ETV Bharat)

यहां भगवान श्रीकृष्ण ने सीखी थीं 16 विद्याएं और 64 कलाएं

उज्जैन के मंगलनाथ रोड स्थित अंकपात क्षेत्र में बना सांदीपनि आश्रम हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है. मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण, उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा ने यहीं महर्षि सांदीपनि से शिक्षा प्राप्त की थी. मंदिर परिसर में आज भी भगवान श्रीकृष्ण, बलराम और सुदामा की अध्ययनरत प्रतिमाएं स्थापित हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने यहां 64 दिनों में 64 कलाएं, 16 दिनों में 16 विद्याएं, चार दिनों में चार वेद, छह दिनों में छह शास्त्र और 18 दिनों में 18 पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया था.

बदलेगी भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली की तस्वीर (ETV Bharat)

श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली रही है सांदीपनि आश्रम (ETV Bharat)

गुरु पूर्णिमा पर पहुंचते हैं सेंकड़ों श्रद्धालु

सांदीपनि आश्रम में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है. इस दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. आश्रम में पाटी पूजन संस्कार आयोजित किया जाता है, जिसमें बच्चों को शिक्षा और संस्कारों का महत्व बताया जाता है. इसे विद्या-बुद्धि संस्कार भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म के 16 प्रमुख संस्कारों में शामिल माना जाता है.