भगवान कृष्ण की शिक्षास्थली बनेगी ज्ञान और शोध का केंद्र, अत्याधुनिक रिसर्च लाइब्रेरी बनाने की तैयारी
सांदीपनि आश्रम में पढ़ने वाले भगवान श्रीकृष्ण के जीवन शिक्षा और दर्शन पर होगा शोध, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे श्रीकृष्ण से जुड़ी सामग्री. रिपोर्ट राहुल सिंह राठौर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:13 PM IST
उज्जैन: भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन को अब उनके जीवन और ज्ञान परंपरा से जुड़े शोध के केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है. शहर में भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित अत्याधुनिक रिसर्च लाइब्रेरी बनाई जाएगी. इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों, शोध पत्रों और श्री कृष्ण से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह होगा.
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में श्री कृष्ण पाथेय न्यास की बैठक में इस योजना पर चर्चा करते हुए यह बात कही. इसके साथ ही श्री कृष्ण के जीवन उपदेशों और दर्शन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री, नाटक और संगीत कार्यक्रमों के लिए अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है. इस प्लेटफार्म पर श्री कृष्ण से जुड़ी शोध सामग्री और रचनात्मक प्रस्तुतियां उपलब्ध कराई जाएंगी.
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "उज्जैन के सांदीपनि आश्रम सहित प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े अन्य तीर्थ स्थानों को भी तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा. कृषि, गौ संवर्धन, अर्थव्यवस्था और जीवन प्रबंधन जैसे विषयों पर श्री कृष्ण के विचारों को लेकर राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर संगोष्टियां भी आयोजित की जाएंगी."
बैठक में मंदिरों की व्यवस्था सुधारने पर भी चर्चा हुई
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिरों से जुड़ी जमीनों का उपयोग कृषि और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाए, ऐसी योजना बनाई जाएगी. इससे मंदिरों की आय और उनकी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा. बड़े मंदिरों की आय का कुछ हिस्सा आसपास की गौशालाओं और क्षेत्रीय गांव के विकास पर खर्च करने का सुझाव भी बैठक में सामने आया.
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3200 से ज्यादा मंदिरों के विकास की योजना
श्री कृष्ण पाथेय योजना के तहत प्रदेश के 3200 से अधिक मंदिरों के रखरखाव, प्रवेश द्वारों के निर्माण और जल संरचनाओं के संरक्षण के निर्देश जारी किए जा चुके हैं. उज्जैन के सांदीपनि आश्रम के विकास और जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन हो चुका है. इसके अलावा उज्जैन जिले के महिदपुर के नारायण धाम, इंदौर के जानापाव, धार के अमझेरा, छतरपुर के श्री कृष्ण धाम, चंदेरी के मां जोगेश्वरी लोक, पन्ना के श्री कृष्ण राधा लोक और रायसेन की जमगढ़ पहाड़ियों में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई.