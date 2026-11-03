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भगवान कृष्ण की शिक्षास्थली बनेगी ज्ञान और शोध का केंद्र, अत्याधुनिक रिसर्च लाइब्रेरी बनाने की तैयारी

भगवान श्रीकृष्ण का मध्य प्रदेश से खास नाता ( ETV Bharat )

उज्जैन: भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन को अब उनके जीवन और ज्ञान परंपरा से जुड़े शोध के केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है. शहर में भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित अत्याधुनिक रिसर्च लाइब्रेरी बनाई जाएगी. इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों, शोध पत्रों और श्री कृष्ण से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह होगा.

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में श्री कृष्ण पाथेय न्यास की बैठक में इस योजना पर चर्चा करते हुए यह बात कही. इसके साथ ही श्री कृष्ण के जीवन उपदेशों और दर्शन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री, नाटक और संगीत कार्यक्रमों के लिए अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है. इस प्लेटफार्म पर श्री कृष्ण से जुड़ी शोध सामग्री और रचनात्मक प्रस्तुतियां उपलब्ध कराई जाएंगी.