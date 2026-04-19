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अक्षय तृतीया पर सामूहिक विवाह सम्मेलन, मोहन यादव ने शादीशुदा जोड़ों को दिया आशीर्वाद

कार्यक्रम में करीब 15 हजार से अधिक लोगों की मौजूदगी रही. जिनके लिए भोजन-पानी की व्यवस्था की गई थी. पूरे आयोजन में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला. आयोजन से जुड़े प्रकाश यादव ने बताया कि "मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह था और पूरी टीम ने मिलकर इस बड़े आयोजन को सफल बनाया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा नवविवाहित जोड़ों को दिया गया आशीर्वाद कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण रहा. जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा. आयोजन का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को जोड़ना और सामूहिक विवाह के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश देना था, ताकि जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न हो सके."

उज्जैन: अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उज्जैन में दो स्थानों पर भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए गए. जिनमें डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने विवाह बंधन में बंध रहे जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की. ग्राम हामूखेड़ी में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 23 जोड़ों का विधिवत विवाह संपन्न कराया गया. इस दौरान पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ दूल्हा-दुल्हन की अगवानी की गई. आयोजन को भव्य बनाने के लिए 6 डीजे, नाशिक ढोल और बग्गियों की व्यवस्था की गई, जिसमें दुल्हनों को सम्मानपूर्वक मंच तक लाया गया.

दूसरा कार्यक्रम कार्तिक मेला ग्राउंड में आयोजित हुआ. जहां 77 विवाह व 12 निकाह हुए. इस कार्यक्रम में भी सीएम मोहन यादव ने शिरकत की. सीएम यादव ने कहा कि "उज्जैन की पावन धरा पर धर्म का सबसे अनूठा संगम हो रहा है. एक ओर हम अपनी बेटियों का कन्यादान कर रहे हैं. वही दूसरी ओर सिंहस्थ 2028 के लिए विकास कार्यों की आधारशिला रख रहे हैं. सामूहिक विवाह समाज में परिवर्तन का माध्यम बन रहे हैं. इन आयोजनों से समाज में समरसता और अपनत्व की भावना भी बढ़ रही है.

उन्होंने कहा कि विवाह संस्कार जितना सरल, संस्कारित और सामाजिक सहयोग से होगा, उतना ही समाज संतुलित और मजबूत बनेगा. सामूहिक विवाह इसी सोच का सशक्त उदाहरण है. उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा भी बेटे का विवाह 4 माह पूर्व सामूहिक विवाह सम्मेलन में किया गया था." मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना अंतर्गत 13 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश में कुल 1 लाख 57 हजार 769 हितग्राहियों के विवाह एवं निकाह में लगभग 867 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई.

मोहन यादव ने शादीशुदा जोड़ों को दिया आशीर्वाद (ETV Bharat)

58 करोड़ रुपए के विकास कार्य की सौगात

सिंहस्थ 2028 को श्रद्धालुओं का अनुभव आध्यात्मिक और सुविधापूर्वक बनाने के लिए लगभग 21 करोड़ रुपए से हरसिद्धि की पाल से रामघाट मार्ग का चौड़ीकरण, 13.30 करोड़ रुपए की लागत से श्री महाकाल लोक में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शेड निर्माण का कार्य, 4.55 करोड़ रुपए से नीलगंगा सरोवर का पुनर्जीवन का कार्य, 1.11 करोड़ रुपए से सोलह सागर के पुनर्जीवन का कार्य, 1.59 करोड़ रुपए की लागत से कालिदास उद्यान को आधुनिक रूप से विकसित करने का कार्य, 7.73 करोड रुपए से विक्रम कीर्ति मंदिर परिसर सभागार के संरक्षण और बांगड भवन को मुद्रा संग्राहलय के रुप में विकसित करने का कार्य, 8.55 करोड़ रुपए की लागत से विक्रम कीर्ति संग्रहालय को एक आधुनिक आकर्षक एवं सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने के कार्यों भूमिपूजन किया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ के लिए मुरलीपुरा के पीछे सदावल में नवीन हेलीपैड का निर्माण हो रहा है. साथ ही उज्जैन में नए एयरपोर्ट का निर्माण भी हो रहा है. यह सब कार्य सिंहस्थ 2028 में आने वाले 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करेंगे. साथ ही प्रशासन को भीड़ प्रबंधन में सहायता प्रदान करने के साथ श्रद्धालुओं का सिंहस्थ अनुभव आध्यात्मिक और सुखद बनाएंगे. यह सभी अधोसंरचना विकास के कार्य और आधुनिक सुविधाएं प्रदेश और उज्जैन के विकास को नवीन दिशा प्रदान करेगा.