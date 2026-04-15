ETV Bharat / state

हम तो सीएम के पद चिन्हों पर हैं, मेरा हिसाब कर दें बंगला खाली कर दूंगा: चिंतामणि मालवीय

उज्जैन स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के आवासों पर विधायक और पुलिस अधिकारियों के अवैध कब्जे, मकान खाली करने के निर्देश.

UJJAIN SAMRAT VIKRAMADITYA UNIVERSITY
उज्जैन यूनिवर्सिटी के आवासों में विधायक और पुलिस प्रशासन का कब्जा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 1:14 PM IST

|

Updated : April 23, 2026 at 2:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है, इस बार वजह उपलब्धि नहीं बल्कि विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही और नेता अधिकारियों की दबंगई है. विश्वविद्यालय के आवासों पर विधायक, पुलिस प्रशासन का कब्जा है जो सवाल खड़े करता है कि आवासो में ऐसे व्यक्ति क्यों रह रहे हैं जो विश्वविद्यालय की सेवा में ही नहीं है? जिन आवासों का उपयोग शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए होना चाहिए, वो बाहरी लोगों के कब्जे में है और जिम्मेदार अधिकारी मूकदर्शक बने बैठे हैं.

अवैध तरीके से नियुक्त लेक्चरर बर्खास्त

विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्ति का मामला भी विश्वविद्यालय प्रबंधन की ढिलाई की ओर इशारा करता है. बिना पारदर्शी प्रक्रिया की नियुक्ति न केवल योग्य उम्मीदवार के साथ अन्ययाय है बल्कि शिक्षा व्यवस्था की साख पर भी आघात करने जैसा है. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपात बैठक में दो बड़े मामले सामने आए हैं, जिसके बाद विधायक, पुलिस प्रशासन सहित 6 से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर आवासों को खाली करने को कहा गया है. इसके अलावा अवैध नियुक्ति वाले लेक्चरर को बर्खास्त कर दिया गया है.

यूनिवर्सिटी में आवासिय मकान खाली करने के लिए विधायक को नोटिस जारी (ETV Bharat)

आवासों में अवैध कब्जाधारियों की लिस्ट तैयार

विश्वविद्यालय के कुलगुरु अर्पण भारद्वाज ने कहा, "हाल ही में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक आयोजित हुई थी. बैठक में विश्वविद्यालय के आवासों में अवैध कब्जाधारियों की लिस्ट तैयार की गई. ये ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं होने के बावजूद आवासों पर अवैध कब्ज किए हुए हैं. इन्हें सख्ती के साथ हटाने का निर्णय लिया गया है. आवास खाली करने पर अवैध कब्जाधारियों से बाजार दर से अब तक की राशि वसूली जाएगी."

UJJAIN UNIVERSITY LECTURER DISMISSED
विश्वविद्यालय आवास में रसूखदारों का कब्जा (ETV Bharat)

कम्प्यूटर साइंस के लेक्चरर पर गिरी गाज

उन्होंने आगे बताया, "जर्जर हो चुके 21 आवासगृह को डिस्मेंटल करने का निर्णय लिया गया है. आवासों पर अवैध कब्जाधारियों की लिस्ट में राजनीतिक और पुलिस प्रशासन के लोगों के नाम हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध तरीके से नियुक्त लेक्चरर डॉ. रामजी यादव को बर्खास्त किया गया है. वे कम्प्यूटर विज्ञान संस्थान में अवैध नियुक्ति से लेक्चरर बने थे."

अवैध नियुक्ति पर एक्शन

बैठक में कंप्यूटर विज्ञान संस्थान के लेक्चरर डॉ. रामजी यादव को बर्खास्त किया गया. कार्यपरिषद ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्णय लिया है. डॉ. रामजी यादव के विरुद्ध याचिका लगी थी. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर रामजी को बर्खास्त करने का आदेश दिया था. डॉ. रामजी यादव की 14 फरवरी 1996 को हुई नियुक्ति को नियम विरुद्ध और आरक्षण प्रावधानों के विपरीत पाया गया. साथ ही, उनका जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का होने के कारण मध्य प्रदेश के नियमों के तहत मान्य नहीं था. न्यायालय ने उनकी नियुक्ति को रद्द करने के विश्वविद्यालय के अधिकार को सही ठहराया, हालांकि 17 वर्षों की सेवा को देखते हुए पिछले वेतन की वसूली पर रोक लगा दी गई है.

मेरी सैलरी का हिसाब करो, बंगला खाली कर दूंगा : मालवीय

अलॉट विधानसभा से विधायक डॉ. चिंतामणि मालवीय ने कहा, "कई सारे अधिकारियों ने भी यूनिवर्सिटी में मकान ले रखे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है. मैं तो विधायक, सांसद बनने से पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रह चुका हूं, इसलिए आवास अलॉट हुआ था. बाद में मैंने सांसद होते हुए भी अलॉट करवाया और बाजार मूल्य से पूरा किराया भी दिया. मैंने वर्ष 2014 तक पढ़ाया है. मेरा प्रमोशन 2010 में ही विश्वविद्यालय में हो जाना चाहिए था, लेकिन 4 साल मेरा प्रमोशन पेंडिंग रहा. मेरी 4 साल की सैलरी भी बाकी है. कई बार मैं अपना पत्र विश्वविद्यालय को दे चुका हूं कि मेरा हिसाब करो और मैं बंगला खाली करुंगा लेकिन अभी तक नहीं हुआ है."

आलोट से भाजपा विधायक डॉ. चिंतामणि मालवीय ने सीएम मोहन यादव पर सवाल उठाते हुए कहा, "नैतिक प्रश्न तो यह भी है कि मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलपति का बंगला लिया हुआ है. कुलपति का बंगला तो अलग से आरक्षित होता है. हम तो उन्हीं के पद चिन्हों पर है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है तो मेरा और विश्वविद्यालय का हिसाब बाकी है."

Last Updated : April 23, 2026 at 2:19 PM IST

TAGGED:

MLA DR CHINTAMANI MALVIYA
UJJAIN LECTURER DISMISSED
LECTURER DR RAMJI DISMISSED
CM MOHAN YADAV
VIKRAMADITYA UNIVERSITY ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.