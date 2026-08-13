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दो महीने पहले रिनोवेशन, हालत खंडहर जैसी, उज्जैन के विक्रमादित्य विवि के छात्रावासों के ऐसे हालात

भर्तहरि छात्रावास में कमरों से टपक रहा पानी, 100 से ज्यादा छात्र परेशान, सुरक्षा भी भगवान भरोसे, उज्जैन से राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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भर्तहरि छात्रावास में कमरों से टपक रहा पानी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 12:37 PM IST

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उज्जैन : सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए बारिश राहत के बजाय मुसीबत बन गई है. भर्तहरि होस्टल के बॉयज हॉस्टल में हाल ही में हुए रिनोवेशन के बावजूद बारिश की पहली ही मार में कमरों की छत और सीलिंग से पानी टपकने लगा है. कई कमरों में पानी पहुंचने से छात्र रात-दिन सामान, किताबें, कपड़े बचाने और कमरों की सफाई करने में जुटे रहते हैं. हॉस्टल के एंट्री गेट पर तो मानो छोटा सा तालाब बन गया हो. छात्रों का आरोप है कि समस्या केवल पानी लीकेज तक सीमित नहीं है. सफाई, सुरक्षा, सीसीटीवी और बाहरी लोगों की आवाजाही को लेकर भी लंबे समय से शिकायतें की जा रही हैं लेकीन कोई सुनवाई नहीं है.

6 छात्रावास, सालाना ₹9,600 शुल्क, फिर सुविधाएं कहां?

छात्रों ने ETV भारत से चर्चा में कहां कि विश्वविद्यालय परिसर में कुल 6 छात्रावास हैं. शालिग्राम बॉयज हॉस्टल, भर्तहरि बॉयज हॉस्टल, सान्दीपनि बॉयज हॉस्टल, एमबीए बॉयज हॉस्टल, विधोत्मा गर्ल्स हॉस्टल और रमाबाई गर्ल्स हॉस्टल. छात्रों के अनुसार हॉस्टल के लिए एक विद्यार्थी से सालाना करीब ₹9,600 शुल्क लिया जाता है. छात्रों का दावा है कि बारिश में भर्तहरि छात्रावास के करीब 195 कमरों में रहने वाले विद्यार्थियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है. अन्य छात्रावासों में भी कमोबेश ऐसी ही समस्याएं सामने आ रही हैं.

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6 छात्रावास, सालाना ₹9,600 शुल्क, फिर सुविधाएं कहां? (Etv Bharat)

छात्रों ने बताई समस्या

महाराष्ट्र निवासी बीएससी फोरेंसिक साइंस सेकंड ईयर के छात्र स्वप्निल शिंदे कहते हैं,'' हमारे कमरे की सीलिंग से बारिश में पानी गिरता है और खिड़की से भी पानी अंदर आता है. रात में बाहरी लोगों द्वारा दरवाजे पर लात मारने और परेशान करने जैसी घटनाएं भी होती हैं. हॉस्टल में पर्याप्त सुरक्षा नहीं है. साथ ही विंग और बाथरूम की सफाई नियमित नहीं होती. छात्रावास को बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, बावजूद इसके ऐसी स्थिति चिंताजनक है.'' बिहार के मुजफ्फरनगर निवासी और बीएससी फोरेंसिक थर्ड ईयर के छात्र केशव झा ने कहा, '' भर्तहरि छात्रावास में सीलिंग की समस्या है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है. बॉयज के चार छात्रावास हैं, लेकिन किसी में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं है. पहले कुछ समय के लिए गार्ड नियुक्त किए गए थे, लेकिन भुगतान नहीं होने की बात सामने आने के बाद वे चले गए. इससे यह पता लगाना भी मुश्किल है कि छात्रावास में रहने वाला व्यक्ति विद्यार्थी हैं या बाहरी व्यक्ति.''

Vikramaditya University Hostel
हॉस्टल में गंदगी का अंबार (Etv Bharat)

गंदगी का अंबार, मच्छरों का कहर

सूरत, गुजरात निवासी बीएससी फोरेंसिक सेकंड ईयर के छात्र अर्नव ने बताया, '' छात्रावास में रिनोवेशन हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और बारिश के बाद कई जगह सीलिंग खराब होने लगी है. कुछ कमरों में पानी पहुंच रहा है, जिसके कारण छात्र कमरे साफ करते हैं और बारिश के बाद दोबारा गंदगी हो जाती है.'' अर्नव ने खिड़कियों की जालियां निकलने से मच्छरों की समस्या बढ़ने की बात भी कही. अर्णव ने कुछ सफाई कर्मचारियों पर सफाई के बदले पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

बिहार से गुजरात और महाराष्ट्र तक के छात्र परेशान

इन छात्रावासों में मध्यप्रदेश के अलावा बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश सहित देश के अलग-अलग राज्यों से आए छात्र रहते हैं. कोई बीएससी फोरेंसिक, कोई एग्रीकल्चर, कोई बीबीए, बीकॉम, लॉ, कोई फार्मेसी मैं पढ़ाई कर रहा है. ऐसे कई पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने छात्र हर साल पहुंचते हैं. दूर-दराज के राज्यों से बेहतर शिक्षा की उम्मीद लेकर आए इन छात्रों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई के लिए सुरक्षित और साफ-सुथरा वातावरण मिलना चाहिए, लेकिन हॉस्टल की मौजूदा स्थिति उनकी परेशानी बढ़ा रही है.

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वार्डन बोले- कुलगुरु को कई बार शिकायत कर चुका हूं

भर्तहरि छात्रावास के वार्डन संग्राम भूषण ने ETV भारत से कहा, '' मैंने स्वयं कई बार छात्रावास की समस्याओं को लेकर कुलगुरु अर्पण भारद्वाज व अन्य जिम्मेदारों को अवगत कराया है. सफाई, सुरक्षा और पानी की सीलिंग की समस्या दूर कराने के लिए करीब छह दिन का समय दिए जाने की बात भी कही गई थी, लेकिन सात-आठ दिन बीत चुके हैं.'' वार्डन ने कहा कि वे एक बार फिर संबंधित विभाग से बात करेंगे. स्वभाविक है यदि सफाई और मेंटेनेंस के लिए कर्मचारी ही उपलब्ध नहीं होंगे तो सफाई और व्यवस्था कैसे सुनिश्चित होगी.

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