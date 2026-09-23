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गर्ल्स हॉस्टल बना भूत बंगला! चींटी की तरह घूमते हैं सांप और कबरबिज्जू, सैकड़ों छात्राओं में दहशत

उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल की हालत दयनीय, हॉस्टल-वाशरूम में गंदगी, वन्यजीव और खराब भोजन से छात्राएं परेशान. राहुल सिंह की रिपोर्ट.

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उज्जैन में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल बना भूत बंगला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 4:42 PM IST

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उज्जैन: सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय परिसर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां कुलगुरु की टेबल पर कबरबिज्जू, गर्ल्स हॉस्टल में खुलेआम सांप और अन्य जीव जंतुओं के निकलने का सिसिला जारी है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है. इससे विश्वविद्यालय की विद्योत्तिमा और रमाबाई गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली करीब 300 छात्राओं के बीच डर का माहौल है. इसके साथ ही छात्राओं ने हॉस्टल में साफ-सफाई, बिजली, भोजन और वॉशरूम की व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. इस पर कुलगुरु ने अजीबोगरीब बयान दिया है.

गंदगी में रहने को मजबूर छात्राएं

विद्योत्तिमा गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा सुरभी भारद्वाज ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, "मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं. मैं करीब 2 माह पहले ही विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करने आई हूं. यहां छात्रावास में काफी सारी परेशानियां हैं. पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी तो बहुत दूर की बात है. हॉस्टल में बिल्कुल भी सफाई नहीं है. हफ्तों में होने वाली सफाई महीनों में होती है. वॉशरूम गंदे हैं और पानी बाहर से आर्डर करके मंगवाना पड़ता है."

गंदगी में रहने को मजबूर छात्राएं (ETV Bharat)

कच्ची रोटी और कच्चे चावल के साथ पानी जैसी दाल

सुरभी भारद्वाज ने खाना का फोटो दिखाते हुए कहा, "खाना 2 किलोमीटर दूर बाहर जाकर खाना पड़ता है. कच्ची रोटी और चावल रहता है. दाल और सब्जी को देखकर कोई फर्क नहीं बता सकता है. कई बार छात्राओं की तबीयत भी खराब हुई है. मैंने वार्डन मैडम अंजली को आज तक नहीं देखा है. साल भर की 6500 फीस है और मेस में एक समय का भोजन 30 रुपये का है."

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वन्यजीव और खराब खाना से छात्रा परेशान (ETV Bharat)

कैंपस में सांप, कबरबिज्जू और नेवले की भरमार

हॉस्टल की बदलहाली की तस्वीर साझा करते हुए छात्राओं ने बताया कि कैंपस में सुरक्षा के कोई इंतजाम ही नहीं है. यहां रूम से चोरी हो जाती है. रूम में सांप, कबरबिज्जू, नेवले आ जाते हैं. अगर खिड़की खुली रहती है तो बंदर आ जाते हैं. हॉस्टल कैंपस में कभी-कभी एक सांप नहीं, बल्कि सांपों का झुंड दिखता है. हॉस्टल की छात्रा के पैरों में तो सांप भी लिपट गया था. गनीमत रही उसे काटा नहीं और वह सुरक्षित है.

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चींटी की तरह घूमता है सांप और कबरबिज्जू (ETV Bharat)

हॉस्टल-वाशरूम में गंदगी

रमाबाई हॉस्टल में रहने वाली एक अन्य छात्रा कोकिला धारी ने बताया, "मैं भोपाल से आई हूं और बीएससी फॉरेंसिक साइंस में फर्स्ट ईयर की छात्रा हूं. हमारे हॉस्टल में पानी की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वॉशरूम में गंदगी की है. जहां मेंढक चींटियों की भरमार है. रूम के गेट भी टूटे हुए हैं और पढ़ाई करने के लिए हमें लैपटॉप चलाने की इजाजत नहीं है. मोटर बंद-चालू करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं है, यह सब काम हमारे सीनियर संभालती हैं."

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कैंपस में सांप, कबरबिज्जू और नेवले की भरमार (ETV Bharat)

जब प्रकृति रूप निखारती है तो सभी को मिलता है आश्रय

छात्राओं के आरोप पर कुलगुरु अर्पण भारद्वाज ने कहा, "विश्वविद्यालय काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है. प्राकृतिक वातावरण का निर्माण भी यहां पर है. जब प्रकृति अपना रूप निखारती है तो उसमें वह सभी को आश्रय देती है. सभी जीव-जंतुओं को आश्रय देती है. यहां सभी प्रकार के जीव-जंतु देखने में आ रहे हैं. मुख्य रूप से सांप और अलग-अलग प्रजातियों के नेवले परिसर में हैं. इसके साथ ही कबर बिज्जू भी है."

समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश

उन्होंने आगे कहा, "मैं वैसे छात्रावासों में नियमित रूप से जाता हूं. मैं अभी कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर भी अन्य शिक्षक साथियों के साथ हॉस्टल में गया था. इस दौरान छात्रों ने कोई शिकायत नहीं की. हम छात्राओं के प्रति संवेदनशील हैं. हमने वार्डन को निर्देशित किया है कि विद्यार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करें."

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