ETV Bharat / state

शतरंज लीग में उज्जैन के खिलाड़ियों का जलवा, 624 टीमों को हराकर बना वर्ल्ड चैंपियन

कॉलेजिएट शतरंज लीग में उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के खिलाड़ी ने जीता फाइनल, अमेरिका की टीम को हराकर बने विश्व चैंपियन.

UJJAIN CHESS PLAYERS WORLD CHAMPION
चेस कंपटीशन में वर्ल्ड चैंपियन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 5:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के शतरंज खिलाड़ियों ने उज्जैन का नाम पूरे देश में गौरवांवित किया है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा 2025 में कुल 624 टीमों के बीच पहला स्थान बनाया है. ये पूरी प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित की गई थी. जिसमें खिलाड़ियों ने इस कॉम्पिटिशन में 2 बड़ी प्रतिस्पर्धी अपने नाम करके विश्वविद्यालय को 'कॉलेजिएट शतरंज' में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है.

देशभर के कॉलेजों ने लिया था भाग

इस कॉम्पिटिशन में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के शतरंज खिलाड़ियों के विजय होने के बाद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉ. अर्पण भारद्वाज ने कहा, "chess.com द्वारा आयोजित इंडिया कॉलेज राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में देश भर के कॉलेजों ने भाग लिया था. जिसका फाइनल मुकाबला 16 अक्टूबर को खेला गया. जिसमें सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की टीम 'विक्रम बैटरी' के नाम से थी. हमारी टीम ने 240 टीमों के बीच पहला स्थान पाया. जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया और वहां भी जीता.

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के खिलाड़ी ने जीता चेस का फाइनल (ETV Bharat)

अमेरिका की टीम को हरा बना विश्व चैंपियन

डॉ. अर्पण भारद्वाज ने आगे बताया कि "इंडिया कॉलेज राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में भाग लेने वाली सभी टीमों को हराने के बाद 'विक्रम बैटरी' ने 5वें कॉलेजिएट शतरंज लीग, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया. जिसमें अलग अलग देशों की 384 टीमों ने भाग लिया था. टीम ने वहां भी अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखी और रटगर्स विश्वविद्यालय, न्यू जर्सी (अमेरिका) के खिलाफ निर्णायक जीत के साथ सत्र का समापन किया. इस परिणाम के द्वारा सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की टीम ने विश्व चैंपियन का दर्जा हासिल किया है."

'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय पहचान स्थापित की'

छात्र-छात्राओं ने अमेरिका की टीम को मात देकर जीत हासिल कर भारत का परचम लहराया है. कुलगुरु प्रो. अर्पण भारद्वाज ने विश्वविद्यालय को मिली इस सफलता से खिलाड़ी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए दोनों चैंपियनशिप के आयोजन के लिए chess.com का आभार जताया. उन्होंने कहा, "बहुत खुशी है कि छात्र विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ-साथ खेल में भी नाम रोशन कर रहे हैं. टीम द्वारा प्रदर्शित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से विश्वविद्यालय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के खेल में अपनी पहचान स्थापित की है."

खिलाड़ियों को मिली डायमंड मेंबरशिप

Chess.com की ओर से विजेता टीम के खिलाड़ियों को 6 महीने के लिए डायमंड मेंबरशिप दी गई है, जिससे वे और बेहतर तरीके से सीखकर आगे बढ़ सकें.

कौन कौन हैं ये खिलाड़ी?

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के शतरंज खिलाड़ियों की टीम में वेदांत पटेल (जैव प्रौद्योगिकी), श्रेयांश प्रसाद (कृषि), शिवांश गुप्ता (कंप्यूटर विज्ञान), अजय कुमार (सूक्ष्म जीव विज्ञान), वरुण वासवानी (भौतिकी) और वाणी शर्मा (शारीरिक शिक्षा) शामिल थे. जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया. टीम ने अपने प्रदर्शन से अखिल भारतीय चैंपियन के रूप में भी मान्यता प्राप्त की है.

Collegiate chess Championship
चेस कंपटीशन में उज्जैन के खिलाड़ियों का परचम (ETV Bharat)

13-3 से विपक्षी टीम को दी शिकस्त

शतरंज खिलाड़ी वरुण वासवानी ने कहा, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की चेस टीम बनाई थी. Chess.com हर साल 2 लेवल पर शतरंज प्रतियोगिता आयोजित करवाता है. इन दोनों ही प्रतियोगिता में हमारी टीम फर्स्ट आई और हम चैंपियन बने हैं." श्रेयांश प्रसाद ने बताया कि "नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हम फर्स्ट आये हैं."

वहीं, वेदांत पटेल ने बताया कि "हमारा आखिरी मैच टाई हो गया था, काफी अच्छा मुकाबला रहा, लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ा कर अच्छे से खेला और जीत हासिल की." अजय कुमार ने बताया कि "फाइनल मैच काफी एकतरफा रहा. हमने फाइनल में विपक्ष की टीम को 13-3 से हराया है."

TAGGED:

SAMRAT VIKRAMADITYA UNIVERSITY
COLLEGE NATIONAL CHESS COMPETITION
COLLEGIATE CHESS CHAMPIONSHIP
UJJAIN WORLD CHAMPION
UJJAIN CHESS PLAYERS WORLD CHAMPION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.