ETV Bharat / state

क्या अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं? विक्रम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल पर बवाल

उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की परीक्षा में धार्मिक सवाल को लेकर विवाद. हिंदू संगठनों के विरोध के बाद हरकत में आया यूनिवर्सिटी प्रशासन.

UJJAIN ALLAH CONTROVERSIAL QUESTION
विक्रम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल पर एक्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 9:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: मध्य प्रदेश के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों में परीक्षाएं चल रही हैं. इस दौरान हिंदू के एक एग्जाम में एक विवादित सवाल पूछने को लेकर बवाल हो गया है. बीकॉम और बीसीए थर्ड ईयर की परीक्षा में छात्रों से सवाल पूछा गया है कि क्या अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं? इसमें चार ऑपशन दिए गए, जिसमें सोमेश्वर, खुदा, शक्तिवान, दंड देने वाला शामिल है. प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते ही उज्जैन में हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताते हुए प्रश्न बनाने वाले खिलाफ कार्रवाईं की मांग की है.

कुलगुरु ने मामले की जांच के दिए निर्देश

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कुलगुरु अर्पण भारद्वाज ने कहा, '' परीक्षा नियंत्रक से इस मामले की चांज कर रिपोर्ट मांगी गई है.'' वहीं, परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि मंगलवार को मामले की सूचना मिली है, जिसके बाद बुधवार को विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की एक बैठक बुलाई है. अब मामले में आगे उचित निर्णय लिया जाएगा.

UJJAIN CONTROVERSIAL QUESTION
विक्रम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल पर एक्शन (ETV Bharat)

फाउंडेशन कोर्स के हिंदी विषय में धार्मिक प्रश्न आते हैं

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक एम.के द्विवेदी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "बुधवार को परीक्षा समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रश्न पत्र बनाने वाले की पहचान की जाएगी. क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में हिंदी विषय से जुड़े इस तरह के धार्मिक प्रश्न होते ही हैं. परीक्षा समिति की बैठक और जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा की ये प्रश्न उचित है या नहीं. इसके बाद फैसला करेंगे कि छात्र-छात्राओं को नंबर किस आधार पर दिए जाना है. फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी."

हिंदू संगठन ने जताई आपत्ति

बीकॉम और बीसीए थर्ड ईयर के हिंदी विषय के सवाल का हिंदू संगठों ने विरोध करते हुए प्रश्न पत्र बनाने वाले शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग है. हिन्दू जागरण मंच के जिला संयोजक रितेश माहेश्वरी ने कहा, "जिस भी शिक्षक ने इस प्रश्न पत्र को बनाया है, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाना चाहिए. अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो हिंदू संगठन आंदोलन करेंगे."

TAGGED:

UJJAIN NEWS
UJJAIN VIKRAM UNIVERSITY
VIKRAM UNIVERSITY BCOM BCA EXAM
UJJAIN CONTROVERSIAL QUESTION
UJJAIN ALLAH CONTROVERSIAL QUESTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.