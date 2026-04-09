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अल्लाह के प्रश्न पर प्रोफसर ब्लैकलिस्ट, विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी ने कार्य मुक्त कर गिराई गाज

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की बीकॉम, बीबीए, बीसीए की परीक्षा में विवादित सवाल पूछने पर बवाल, प्रश्न था कि क्या अल्लाह के सिवा कोई नहीं?

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यूनिवर्सिटी ने संबंधित पेपर सेटर को किया ब्लैकलिस्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 9:30 AM IST

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Updated : April 9, 2026 at 11:04 AM IST

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उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में बीकॉम, बीसीए और बीबीए के परीक्षा में पूछे गए विवादित प्रश्न को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए प्रश्नपत्र बनाने वाले प्रोफेसर को जांच पूरी होने तक सभी कार्य से कार्यमुक्त कर दिया है. इसके अलावा प्रोफेसर को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है. ये कार्रवाई हिंदू के पेपर में पूछे गए सवाल ''क्या अल्लाह के अलावा कोई नहीं है?'' के बाद की गई है.

प्रश्न बनाने वाले प्रोफेसर पर गिरी गाज

यूनिवर्सिटी के कुलगुरु अर्पण भारद्वाज ने बताया, '' परीक्षा का पश्नपत्र बनाने वाले प्रोफेसर को जांच पूरी होने तक कार्यमुक्त कर दिया गया है. वह प्रोफेसर किसी भी परीक्षा से संबंधित कार्य मे भी शामिल नहीं हो सकेगा. मामले में आरोपी प्रोफेसर से भी जवाब मांगा गया है कि आखिर क्या वजह रही कि प्रश्नपत्र में ऐसा विवादित प्रश्न पूछा गया. प्रश्नपत्र के सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के तराना विधानसभा से विधायक महेश परमार, संत शांतिस्वरूपानंद महाराज और हिन्दू संगठनों ने आपत्ति जताई थी और कार्रवाईं कि मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया.

हिंदू संगठनों ने भी जताया था विवादित प्रश्न पर विरोध (ETV Bharat)

कांग्रेस विधायक ने जताया था विरोध

उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में बीकॉम, बीसीए और बीबीए के छात्रों का थर्ड ईयर की परीक्षा चल रहा है. फाउंडेशन कोर्स के परीक्षा में छात्रों से सवाल पूछा गया कि क्या अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं? जिसके बाद इस प्रश्न को लेकर विवाद खड़ा हो गया. कांग्रेस विधायक महेश परमार और कई संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की है.

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पेपर में पूछा गया था ये विवादित प्रश्न (ETV Bharat)

विवादित प्रश्न पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं

विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. अनिल कुमार शर्मा ने बताया, "प्रश्नपत्र में पूछे गए एक सवाल के मामले में परीक्षा समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पेपरसेटर प्रो. के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है. परीक्षा समिति ने प्रश्नपत्र (कोड- के-1041 एबी) के भाषा एवं संस्कृति खंड की जांच की और अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि विवादित प्रश्न आधिकारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था. यह प्रश्न पूरी तरह से पेपरसेटर द्वारा अपने स्तर पर जोड़ा गया था, जो नियमों का उल्लंघन है. परीक्षा समिति की रिपोर्ट को गंभीरता से लिया गया और संबंधित पेपरसेटर को विश्वविद्यालय के सभी कार्यों से प्रतिबंधित करने हेतु शोकॉज नोटिस जारी किया है. ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है."

परीक्षा समिति ने पेश की जांच रिपोर्ट

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कुलगुरु अर्पण भारद्वाज ने ETV भारत से बातचीत में कहा, "प्रश्नपत्र बनाने वाले प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाईं की गई है. नियमानुसार प्रश्न पत्र को परीक्षा समिति को सौंप दिया गया था. परीक्षा समिति का प्रतिवेदन हमे एक दिन में ही मिल गया, जिसमे पाया गया कि विवादित प्रश्न को सम्मिलत नहीं किया जाता तो बेहतर होता. दोषियों पर कार्रवाईं के लिए काम शुरू कर दिया है."

अल्लाह वाला प्रश्न विलोपित, छात्रों को मिलेगा 1 अंक

पेपर में पूछे गए विवादित प्रश्न को भी प्रश्नपत्र से विलोपित कर दिया गया है. उस प्रश्न के एवज में सभी छात्रों को 1 अंक दिया जाएगा. अभी प्रश्न पत्र बनाने वाले प्रो. से जवाब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार मांगा गया है, जवाब मिलने पर आगे की कार्रवाईं की जाएगी. फिलहाल प्रोफेसर को मूल्यांकन प्रक्रिया से भी हटाया गया है. सवाल पूछा गया था कि क्या अल्लाह के सिवा दूसरा कोई ईश्वर नहीं? इसमें चार विकल्प दिए गए थे, जिसमें सोमेश्वर, खुदा, शक्तिवान, दंड देने वाला शामिल है.

Last Updated : April 9, 2026 at 11:04 AM IST

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