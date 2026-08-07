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उज्जैन में विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी में छात्र को 1600 में से मिले 1604 अंक, ABVP ने किया प्रदर्शन

उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में एबीवीपी और छात्रों ने फीस वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन. मयंक गुर्जर की रिपोर्ट.

ABVP Student Protest
विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी में कई मांगों को लेकर स्टूडेंट का धरना प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: हमेशा सुर्खियों में रहने वाला सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय एक फिर चर्चाओं में है. इस बार परीक्षा परिणामों में एक बार फिर गंभीर लापरवाही सामने आई है. एमबीए चौथे सेमेस्टर के घोषित परिणाम में एक छात्र को कुल 1600 अंकों में से 1604 अंक दे दिए गए, जिससे उसका परीक्षा परिणाम 100.25 प्रतिशत दर्शाया गया.

एक अन्य छात्र ने आरोप लगाया है कि उसके एमएससी सेकंड सेमेस्टर के परिणाम में प्रैक्टिकल के अंक ही दर्ज नहीं किए गए, इसके बावजूद उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया. इन मामलों ने विश्वविद्यालय की परीक्षा और परिणाम प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एबीवीपी ने छात्रों के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर नारेबाजी कर धरना-प्रदर्शन किया.

एबीवीपी और छात्रों ने फीस वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

एमबीए चौथे सेमेस्टर में आए 1600 में से 1604 अंक

मामला जून 2026 में आयोजित एमबीए चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का है. हाल ही में जारी परिणाम में एक निजी महाविद्यालय के छात्र के चारों सेमेस्टर के कुल अंक 1600 में से 1604 आए हैं. परिणाम में प्रथम सेमेस्टर में 431, द्वितीय में 393, तृतीय में 398 और चतुर्थ सेमेस्टर में 382 अंक दर्ज हैं. कुल अंक निर्धारित अधिकतम अंकों से अधिक होने के बावजूद परिणाम जारी कर दिया गया.

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एमबीए चौथे सेमेस्टर में आए 1600 में से 1604 अंक (ETV Bharat)

इसी बीच एमएससी कर रहे छात्र अजय सिंह गुर्जर ने भी परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. उनका कहना है, "हाल ही में घोषित सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट में प्रैक्टिकल के अंक दर्ज ही नहीं किए गए. जहां प्रैक्टिकल के अंक होने चाहिए थे, वह स्थान पूरी तरह खाली है, फिर भी विश्वविद्यालय ने उन्हें पास घोषित कर दिया."

फीस वृद्धि का मामला भी छात्रों ने उठाया

एबीवीपी नेता सिद्धार्थ यादव ने कहा, "विश्वविद्यालय की परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं. इससे पूर्व परीक्षा संचालन और परिणाम जारी करने में फर्जी सॉल्वर, विद्यार्थियों को शून्य अंक दिए जाने तथा प्रश्नपत्र संबंधी गड़बड़ियों जैसे मामले सामने आ चुके हैं. इसके अलावा कई कोर्स में फीस 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है. इसे कम करने की मांग की गई है. 15 दिन के अंदर इन सभी मांगों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को समय दिया गया है."

'तकनीकी त्रुटि के कारण हुई गड़बड़ी'

कुलसचिव अनिल शर्मा ने बताया, "विद्यार्थी को 100 प्रतिशत से अधिक अंक नहीं दिए गए हैं. संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर के अधिकतम अंक ग्रैंड टोटल में शामिल नहीं हो पाए थे. वास्तविक अधिकतम अंक 1600 नहीं बल्कि 2100 थे, लेकिन परिणाम तैयार करने वाली एजेंसी से तकनीकी त्रुटि हो गई, जिसके कारण परिणाम में 1600 अंक दर्शाए गए. उन्होंने बताया कि यह त्रुटि अब सुधार दी गई है और संबंधित एजेंसी को चेतावनी भी जारी की गई है."

कुलसचिव अनिल शर्मा ने एमएससी छात्र के प्रैक्टिकल अंक नहीं जुड़ने के मामले पर कहा, "फिलहाल उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. इस मामले की जांच कर संबंधित छात्र के परिणाम की समीक्षा कराने और आवश्यक सुधार कराया जाएगा."

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