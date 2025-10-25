ETV Bharat / state

हर रोज उज्जैन को चकाचक कर देता है सम्राट ग्रीन, कोई पहचानता नहीं आखिर ये है कौन?

उज्जैन का एक युवक बिना अपनी पहचान उजागर किए कर रहा है प्रतिदिन शहर की सफाई, अपने पहनावे से पर्यावरण के प्रति दे रहा संदेश.

UJJAIN SAMRAT GREEN CLEANING
कौन है यह सम्राट ग्रीन? (ETV Bharat)
Published : October 25, 2025 at 6:43 PM IST

रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौर

उज्जैन: बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक युवक ऐसा है जिसने शहर को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है. सम्राट ग्रीन के नाम से मशहूर यह युवक हर रोज सुबह 3 घण्टे तक ग्रीन ड्रेस, ग्रीन मास्क लगाकर अपनी ई-बाइक से घर से निकलता है. रास्ते में उसे जहां भी गंदगी दिखाई देती है वह उसे साफ करता है. सम्राट ग्रीन को ये काम करते हुए 3 साल होने वाले हैं. हालांकि, आज तक उसकी ओरिजनल पहचान कोई नहीं जान पाया है. ईटीवी भारत के संवाददाता ने सम्राट ग्रीन से बात की और इस सफाई अभियान के पीछे की वजह जानने की कोशिश की. साथ ही ये भी जानने का प्रयास किया कि आखिर वो इतना नेक काम अपनी पहचान छुपाकर क्यों कर रहे हैं.

कौन है यह सम्राट ग्रीन?

शहर के विक्रम विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा यह युवक अपना ओरिजिनल नाम, उम्र, पता गोपनीय रखना चाहता है. इस वजह से इसने अपना नाम ग्रीन सम्राट रख लिया है. ग्रीन सम्राट ने बताया कि "उसकी सुबह 5 बजे हो जाती है और 6 बजे तक वह अपनी ई-बाइक से शहर में कचरा एकत्रित करने निकल जाते हैं."

बिना अपनी पहचान उजागर किए युवक कर रहा है प्रतिदिन सफाई (ETV Bharat)

इस दौरान सम्राट एक खास तरह का ग्रीन मास्क और ग्रीन ट्रैक सूट पहने रहते हैं. इसके अलावा कचरा एकत्रित करने के लिए एक बड़ी पॉलीथिन रखते हैं. सम्राट प्रतिदिन शहर में 3 घंटे राउंड लगाते हैं. इस दौरान उन्हें जहां भी कचरा दिखता है, जिसमें खासकर प्लास्टिक बोटल, पॉलीथिन, कांच के आइटम, कील और कांटेदार वृक्षों को वो एकत्रित कर लेते हैं.

शहर के इन प्रमुख इलाकों पर रहता है फोकस

सम्राट ग्रीन ने बताया कि "यूं तो वह पूरे शहर में घूमते हैं, लेकिन अभी तक नानाखेड़ा, महाकाल वाणिज्य, श्री महाकाल मंदिर, देवास रोड, सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय कैंपस, साइंस कॉलेज में सफाई कार्य किया है. सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में प्रतिदिन जाता हूं. इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में समय के अनुसार पहुंचता हूं, क्योंकि घर-परिवार व खुद के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करने होते हैं."

Ujjain mask wearing cleaning youth
सम्राट ग्रीन प्रतिदिन करते हैं साफ-सफाई (ETV Bharat)

सम्राट ग्रीन का कैसा है पहनावा?

सम्राट ग्रीन का पहनावा देख हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है कि ये शख्स कौन है. वे ग्रीन ट्रैक सूट, चेहरे पर ग्रीन मास्क, हाथ में ग्रीन ग्लव्स और पैरों में ग्रीन बूट्स पहनते हैं. सम्राट ग्रीन ने बताया कि "उनके मास्क की खासियत है कि इससे बदबू न आए और कांटेदार वृक्षों से उनको कोई नुकसान न पहुंचे. ये मास्क एक ऑक्सिजन मास्क की तरह है, जिसमें 2 पाइप भी लगे हैं. ये संदेश देते हैं अगर हम पर्यावरण के प्रति सजग नहीं हुए, उसका ध्यान नहीं रखा तो ये मास्क सबको पहनना पड़ेगा." सम्राट ग्रीन के पास जो ई-बाइक है वो भी ग्रीन कलर की है जो पॉल्यूशन फ्री होने का संदेश देती है.

सम्राट ग्रीन के इस काम के पीछे क्या है प्रेरणा?

इस काम को करने की प्रेरणा और वजह के बारे में पूछने पर सम्राट ग्रीन ने बताया कि "मेरे प्रेरणास्रोत विश्वविद्यालय के कुलगुरु अर्पण भारद्वाज सर हैं. मैं 2008 से उनका शिष्य हूं. उन्हीं को देख मुझे सफाई की आदत लगी और इस काम को करने की प्रेरणा मिली है. सम्राट कहते हैं पहले मैं सर के साथ बिना मास्क और ड्रेस के सफाई करता था, लेकिन सर की प्रेरणा से मैंने अपना गेटअप बदला और आज काफी प्रोत्साहन मिलता है. हर किसी से इस गेटअप में लक्ष्य पूरा करने कि उर्जा बढ़ती है. सर ने ही पर्यावरण और पौधों की जानकारी दी तो उससे मेरा हौसला और बढ़ा है."

Ujjain mask wearing cleaning youth
प्लास्टिक और प्रदूषण मुक्त शहर का सपना (ETV Bharat)

प्लास्टिक और प्रदूषण मुक्त शहर का सपना

सम्राट ग्रीन का कहना है कि हर जगह इतनी साफ और स्वच्छ होनी चाहिए कि इंसानों के साथ-साथ गाय, कुत्ते, मोर के अलावा सभी पशु पक्षी घूमें तो उन्हें साफ और स्वच्छ वातावरण मिले. प्लास्टिक खाने से अक्सर आवारा पशुओं की मौत हो जाती है. सम्राट ग्रीन ने हाल ही में खुद को सोशल मीडिया पर भी एक्टिव किया है. जहां पर वो हर रोज के अपने कार्य को शेयर करते हैं. वो इससे लोगों को अपने साथ इस मुहिम में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. उनका मानना है कि लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए.

सफाई के साथ लगाए हैं हजारों पौधे

पर्यावरण प्रेमी सम्राट ग्रीन न सिर्फ खास अंदाज में शहर की सफाई करते हैं बल्कि वातावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए पौधारोपण भी करते रहते हैं. उन्होंने बताया कि वे सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में ही लगभग 12,500 पौधे पर्यावरण प्रेमियों के साथ लगा चुके हैं. इनमें से हजारों पौधे आज हर भरे पेड़ बन गए हैं. उनका पौधारोपण का यह काम 2008 से जारी है. इसके अलावा सम्राट ग्रीन ने माधव साइंस कॉलेज में भी भारी संख्या में पौधारोपण किया है.

