ETV Bharat / state

कालीसिंध महोत्सव में बार डांसर बालाओं के ठुमके देख युवा हुए बेकाबू तो पुलिस ने लट्ठ भांजे

अश्लील डांस देख युवा हुए बेकाबू तो पुलिस ने लट्ठ भांजे ( ETV BHARAT )

ये घटना दो दिन पुरानी 27 मार्च की है. इसका वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर जमकर चला. मामले के अनुसार माकड़ौन तहसील के ग्राम समानेरा स्थित प्रसिद्ध ब्राह्मणी माता मंदिर में हर साल की तरह नवरात्रि में भव्य मेले का आयोजन होता है, जोकि इस बार 19 से 28 मार्च तक चला. मेले के अंतिम दिन में मंदिर के पीछे मंच बनाया गया. यहां डांस करने के लिए कई महिला डांसर को बुलाया गया. फिल्मी गानों पर युवतियां अश्लील डांस कर रही थीं.

उज्जैन : माकड़ौन तहसील के सामानेरा गांव में आयोजित कालीसिंध महोत्सव के दौरान अश्लील डांस पर बवाल हो गया. लोग बेकाबू हो गए और हंगामा करने लगे. इसके बाद बिगड़ती व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने दर्शकों पर लाठियां भांजीं. पुलिस की सख्ती के बाद लोग शांत हुए.

डांस देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के गांवों के लोग जमा हुए. अश्लील डांस देखने के दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोग बेकाबू होने लगे. कुछ युवक माहौल खराब करने लगे. जब लोग हंगामा करने लगे तो पुलिस सक्रिय हुई. पहले पुलिस ने लाठियां जमीन पर फटकार कर लोगों को काबू करने की कोशिश की. लेकिन लोग हद से बाहर जाकर स्टेज के पास पहुंचकर डांस करने लगे. कुछ लोग स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करने लगे.

पुलिस बोली- हुड़दंग देख सख्ती करनी पड़ी

लोगों को बेकाबू होते देख पुलिस ने लठियां भांजना शुरू किया. माकड़ौन थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत ने बताया "मेला शांतिपूर्ण चल रहा था. इसी दौरान डांस के दौरान कुछ लोग हुड़दंग व अशांति फैलाने लगे. लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को सख्त होना पड़ा, जिन्हें नियंत्रण करने के लिए हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा गया."

जिनके जिम्मे था मेला, वे अफसर नदारद हो गए

जिनके जिम्मे था मेला, वे अफसर नदारद हो गए (ETV BHARAT)

कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए जनपद सीईओ ने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी. राजेश कदवाने सहायक विस्तार अधिकारी को मेला अधिकारी बनाया गया. सहायक मेला अधिकारी उपयंत्री आशीष तिवारी, साथ ही सचिव दिनेश चंद्र रावल, दिनेश मकवाना ,सौदान सिंह गहलोत रघुनंदन सिंह पण्ड्या, दिलीप सिंह राठौड़ व सहायक सचिव संतोष प्रजापति, सुरेंद्र राठौर तथा कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई थी. लोगों का कहना है ये सभी लोग मेले से गायब रहे.