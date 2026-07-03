अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, तो पद छोड़ें कैलाश विजयवर्गीय: सज्जन सिंह वर्मा
उज्जैन में सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा पर बोला हमला, युवाओं के भविष्य के लिए कांग्रेस निकालेगी साइकिल रैली.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 4:34 PM IST
उज्जैन: उज्जैन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने युवाओं के रोजगार, कांग्रेस संगठन, भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली और प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस जल्द ही युवाओं के भविष्य के सवाल पर भोपाल तक बड़ी साइकिल रैली निकालेगी, जिसमें हजारों युवा शामिल होंगे.
युवाओं के लिए कांग्रेस निकालेगी साइकिल रैली
वर्मा ने बताया कि "प्रस्तावित साइकिल रैली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता युवाओं के साथ साइकिल से भोपाल पहुंचेंगे. यह रैली मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी और सरकार से पूछेगी कि प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों धकेला जा रहा है."
'स्लीपर सेल' को संगठन से बाहर करना जरूरी
कांग्रेस संगठन में 'स्लीपर सेल' के सवाल पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही इस विषय पर कार्यकर्ताओं को आगाह कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय उसकी मेहनत पर पानी फेरने का काम करते हैं. ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें संगठन से बाहर करना जरूरी है, अन्यथा संगठन कमजोर होता जाएगा.
कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी वर्मा ने टिप्पणी
प्रदेश सरकार और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी वर्मा ने तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि स्वयं कैलाश विजयवर्गीय कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं कि उनकी बात मुख्यमंत्री नहीं सुनते और उनके कहने से एक चपरासी तक का तबादला नहीं हो रहा. वर्मा ने कहा कि यदि ऐसी स्थिति है तो स्वाभिमान बनाए रखते हुए उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं तो फिर ऐसे पद पर बने रहने का क्या औचित्य है.
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आगामी चुनावों को लेकर वर्मा ने कांग्रेस की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से परेशान है और भ्रष्टाचार तथा अन्याय के मुद्दों को भूली नहीं है. उन्होंने कहा कि जनता का रुझान कांग्रेस की ओर है और आगामी चुनाव में कांग्रेस पहले से अधिक मतों से जीत दर्ज करेगी.
Bayte- सज्जन वर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता Conclusion: