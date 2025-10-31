ETV Bharat / state

सिंहस्थ 2028 में शिप्रा के जल में श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी, नहीं मिलाया जाएगा नर्मदा का पानी!

त्रिशूल शिवगण वाहिनी के नाम से यात्रा करवाने वाले आयोजक आदित्य नागर और सुरेंद्र चतुर्वेदी ने कहा, "त्रिशुल शिवगण वाहिनी द्वारा उद्गम से संगम पर्यंत संपूर्ण शिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा का आयोजन 2 नवंबर सुबह 9:00 बजे क्षिप्रा नदी के रामघाट से प्रारंभ होगा, जो 5 नवंबर को शाम 5:00 बजे रामघाट पर ही एक दीया शिप्रा के नाम अभियान के साथ संपन्न होगी.

उज्जैन: मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में जोरों से लगी हुई है. सिंहस्थ के दौरान शिप्रा नदी में स्नान का बड़ा महत्व है. इसलिए प्रदेश सरकार करोड़ों की लागत से शिप्रा नदी के शुद्धिकरण में जुटी हुई है. जिससे साल 2028 के सिंहस्थ में 2016 के सिंहस्थ की तरह शिप्रा नदी में नर्मदा नदी का पानी न मिलाना पड़े. वहीं देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु व संत शिप्रा नदी के पानी में ही स्नान कर पाएं. सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में सहयोग के लिए उज्जैन का संत समाज आगे आया है. शुक्रवार को शहर में संतों ने 5 दिवसीय शिप्रा प्रदक्षिणा (परिक्रमा यात्रा) करने की बात कही है.

धर्म सभाओं के जरिए संत जनमानस को करेंगे जागरूक

यात्रा में शामिल होने वाले मास-मटन से रहें दूर

इस यात्रा में गिरि जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर शैलेश आनंद, निर्मोही अखाड़ा से महामंडलेश्वर ज्ञान दास, उज्जैन अखाड़ा समिति के अध्यक्ष विशाल दास महाराज व अन्य कई साधु संतों और आम लोगों की मौजूदगी रहेगी. इस यात्रा में अलग-अलग पड़ाव स्थलों पर सनातन पंचायत के माध्यम से धर्म चेतना सभा भी आयोजित की जाएगी. वहीं साधु संतों ने बताया की यात्रा का उद्देश्य समाज को नई दिशा देना है. इस यात्रा में शामिल होने वालों को मांस, मटन, अंडा, मछली, शराब के सेवन से दूर रहना होगा.

एक पेड़ 10 पुत्रों के समान

अखाड़ा समिति के अध्यक्ष विशाल दास महाराज ने कहा, "हमारे शास्त्रों में स्पष्ट है "दश कूप समा वापी, दशवापी समो हृदः, दशहृद समः पुत्रों, दशपुत्रो समो द्रुमः." यह एक संस्कृत श्लोक है, जिसका अर्थ है कि "दस कुओं के बराबर एक बावड़ी (जलकुंड), दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब, दस तालाबों के बराबर एक पुत्र और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है." हम बात जब शिप्रा शुद्धिकरण और सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने की कर रहे हैं, तो हमें पर्यावरण संरक्षण की भी बात करना होगी. हम आज एक पेड़ काटते हैं, तो इसका मतलब है कि हम 10 पुत्रों की हत्या कर रहे हैं. हम सभी को संकल्प दिलवाएंगे की शिप्रा के शुद्धिकरण के साथ उसके संरक्षण के लिए सफाई जरूरी है और पेड़ो पौधों की रक्षा भी."

संतों की बात पर हर किसी ने किया है अमल

शैलेशानंद महाराज ने कहा, "हम इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, क्योंकि शासन तो अपना काम कर ही रहा है." लेकिन उसे बनाए रखने का काम जनता करती है. जनता को हम जागरूक करेंगे. इस देश के पक्ष विपक्ष हर एक ने समाज के उत्थान के लिए संतों के सुझावों को सुना है और अमल किया है. हमने तय किया है कि हम सनातनी पंचायत लगाएंगे. उसमें जनहित शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर निर्णय होंगे और वह सुझाव शासन के सामने रखेंगे और उसको अमल भी करवाएंगे."

नदी के किनारे बसे लोगों के करेंगे जागरूक

संतों ने यह भी कहा कि "इस यात्रा में शिप्रा नदी के किनारे बसे तमाम ग्रामीण जनों से पौधे लगाने, उसे पेड़ बनने तक उसका ध्यान रखने. नदी में गंदगी ना करने और किसी के करने पर उसे रोकने टोकने व अन्य तमाम जागरूकता के विषयों पर यात्रा के दौरान चर्चा की जाएगी."