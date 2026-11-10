महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के खिलाफ संतों ने खोला मोर्चा, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम
उज्जैन में साध्वी ज्ञानेश्वरी पुरी मंदिर प्रशासक के खिलाफ जनसुनवाई में 8 पन्नों का शिकायत पत्र लेकर पहुंची,राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानव अधिकार आयोग को भी पत्र. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 5:28 PM IST
उज्जैन: महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्थाओं और प्रशासक आईएएस प्रथम कौशिक की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद अब गर्माता जा रहा है. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के माध्यम से मामला प्रशासनिक स्तर के साथ ही सीएम डॉ मोहन और केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह तक शिकायत को लेकर पहुंच गया था. अब मंगलवार को हुई जनसुनवाई के दौरान एक और 8 पन्नों का शिकायत पत्र कलेक्टर सहित, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सभी के नाम साध्वी ने एडीएम अंत्येन्द्र सिंह गुर्जर को सौंपा है. साध्वी महंत 108 ज्ञानेश्वर पुरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़ी हुई है.
अखाड़ा परिषद अध्यक्ष व अनुयायियों के साथ दुर्व्यवहार का विवाद
आवेदन में ज्ञानेश्वरी पुरी ने 5 नवंबर 2026 को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी महाराज के महाकाल मंदिर दर्शन के दौरान दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि अध्यक्ष के प्रोटोकॉल के बावजूद मंदिर के जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं हुए. कर्मचारियों ने चेकिंग के नाम पर उन्हें बिना जांच दर्शन नहीं करने देने की बात कही, जो की अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का अपमान है. ज्ञानेश्वरी पुरी ने कहा कि "हमारे साथ भी आए दिन अपमान होता है. मंदिर में कई साधु संतों को अपमान झेलना पड़ता है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, पर अब अध्यक्ष के साथ अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे."
आरती शुल्क से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक के सवाल
शिकायत में मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर कई गंभीर मुद्दे उठाए गए. इसमें संध्या और शयन आरती में 250-250 रुपए शुल्क निर्धारित करने, श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता और मारपीट करने, भस्म आरती, शयन आरती व अन्य आरतियों के नाम पर लेनदेन, चांदी द्वार से अपात्रों के प्रवेश, नाग पंचमी पर्व पर भगदड़ जैसी स्थिति बना वैसे कई मुद्दे आवेदन में जिम्मेवारो पर उठाए गए हैं.
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7 दिन का अल्टीमेटम आमरण अनशन की चेतावनी
साध्वी एवं महंत ज्ञानेश्वरी पुरी ने आईएएस अधिकारी प्रथम कौशिक को मंदिर प्रशासक पद से हटाने निलंबित कराने और दोषी पाए जाने पर बर्खास्त करने की कार्रवाई की मांग की है. साथ ही अखाड़ा परिषद के समन्वय से योग्य एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को प्रशासक बनाने का सुझाव दिया है. शिकायत पर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है. मामले में एडीएम अतेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि "आवेदन लिया है और मामले की जांच के लिए संबंधित विभाग को आदेशित किया है."