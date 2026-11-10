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महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के खिलाफ संतों ने खोला मोर्चा, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम

मंदिर प्रशासन के खिलाफ जनसुनवाई में शिकायत ( ETV Bharat )

उज्जैन: महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्थाओं और प्रशासक आईएएस प्रथम कौशिक की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद अब गर्माता जा रहा है. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के माध्यम से मामला प्रशासनिक स्तर के साथ ही सीएम डॉ मोहन और केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह तक शिकायत को लेकर पहुंच गया था. अब मंगलवार को हुई जनसुनवाई के दौरान एक और 8 पन्नों का शिकायत पत्र कलेक्टर सहित, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सभी के नाम साध्वी ने एडीएम अंत्येन्द्र सिंह गुर्जर को सौंपा है. साध्वी महंत 108 ज्ञानेश्वर पुरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़ी हुई है.

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष व अनुयायियों के साथ दुर्व्यवहार का विवाद