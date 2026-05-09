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झुलसा देने वाली गर्मी के बीच अग्नि स्नान, उज्जैन में संतों ने बना दिया सिंहस्थ जैसा माहौल

सिंहस्थ से पहले उज्जैन में संतों का डेरा, तपती धूप में पंच धूनी रमाकर कर रहे कठोरतम तप, 4 महीने तक रहेगा जारी

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झुलसा देने वाली गर्मी के बीच अग्नि स्नान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 4:49 PM IST

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Updated : May 9, 2026 at 5:07 PM IST

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उज्जैन : 42 डिग्री सेल्सियस की झुलसा देने वाली गर्मी और इन संतों का कठोर तप देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे. भीषण गर्मी में जहां लोग धूप में कुछ देर खड़े होने से भी घबराते हैं, तो उसी बीच उज्जैन में सिंहस्थ से पहले ही साधु संत जुटने लगे हैं और इन संतों का कठोरतम तप देख आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं. भीषण धूप में शरीर पर ना के बराबर वस्त्र ओढ़े ये साधू अग्नि स्नान कर अपनी अद्भुत सहनशक्ति का परिचय देते नजर आते हैं. इन्हें झुलसा देने वाली गर्मी में धूमी रमाता देख लोगों को सिंहस्थ जैसा एहसास भी होने लगा है क्योंकि यहां बड़ी तादाद में देश-दुनिया से संत जुटकर तप करने लगे हैं.

तपती धूप में पंच धूनी रमाकर कर रहे कठोरतम तप (Etv Bharat)

उज्जैन के निनोरा में सिंहस्थ जैसा माहौल

सिहंस्थ से पूर्व उज्जैन में संतों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है. कोई सन्त धूप में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं तो कोई भीषण गर्मी में धूनी रमा रहे हैं. ऐसा ही अद्भुत व अकल्पनीय नजारा देखने मिला उज्जैन के ग्राम निनोरा में जहां एक किसान के खेत में संतों ने डेरा डाल रखा है. संतों की यहां अद्भुत तपस्या जारी है, जिसे देखने के बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. हाल ही में देश के प्रसिद्ध टाटम्बरी सरकार भी उज्जैन पहुंचे हैं, जो अपने करीब 20 संत और शिष्यों के साथ तपस्या में लीन नजर आ रहे हैं.

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झुलसा देने वाली गर्मी में कठोरतम तप (Etv Bharat)

गंगा दशहरा तक चलेगा कठोर तप

भीषण गर्मी के बीच जहां आमजन का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे में संत कठोर तपस्या में लीन हैं. तेज धूप में बिना वस्त्रों के, चारों ओर पंच धूनी प्रज्ज्वलित कर ये सभी साधना करते नजर आते हैं. इन्हीं संत और तपस्वियों में से एक संत ध्रुवदास त्यागी ने बताया, '' सभी संत प्रतिदिन तड़के तीन बजे उठकर पूजा-अर्चना करते हैं और अपने दैनिक कार्यों के पश्चात धूनी रमाकर कठोर तप में लीन हो जाते हैं. यह विशेष अनुष्ठान पूरे विश्व और मानव कल्याण की भावना से किया जा रहा है, जो लगातार चार माह तक चलेगा. इस कठिन साधना और तपस्या का समापन गंगा दशहरा के पावन अवसर पर होगा.''

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भीषण गर्मी में धूनी रमाते टाटंबरी महाराज (Etv Bharat)

1992 से टाटम्बरी सरकार आ रहे यहां

आयोजनकर्ता सोनू शर्मा ने बताया, '' संत टाटम्बरी सरकार वर्ष 1992 से लगातार निनोरा में आकर धार्मिक आयोजनों में सहभागिता कर रहे हैं. इस बार भी वे विशेष रूप से नर्मदा पुराण कथा के आयोजन में शामिल होने पहुंचे हैं. 3 मई से शुरू हुई यह पावन कथा श्रद्धा और भक्ति के माहौल में निरंतर जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन शामिल होकर धर्म लाभ ले रहे हैं. कथा का समापन शनिवार को विधि-विधान और पूजा-अर्चना के साथ किया जाएगा.''

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उज्जैन के निनोरा में संतों का डेरा (Etv Bharat)

18 साल के महामंडलेश्वर भी चर्चा में

यहां प्रयागराज कुंभ में चर्चा में आए 18 साल के महामंडलेश्वर भी पहुंचे हैं. महामंडलेश्वर की वर्तमान आयु अब 19 साल के आसपास बताई जाती है और उन्हें सबसे कम उम्र का महामंडलेश्वर कहा जाता है. इनका नाम सियाराम दास महाराज है जो 13 वर्ष की आयु में ही घर-परिवार का त्याग कर संन्यास मार्ग पर चल पड़े थे.

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19 साल के महामंडलेश्वर भी यहां पहुंचे (Etv Bharat)

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आखिर कौन हैं टाटंबरी सरकार?

टाटंबरी सराकर के सेवक व आयोजनकर्ता सोनू शर्मा करते हैं, '' मैं महाराज टाटम्बरी सरकार से करीब 1990-1992 से जुड़ा हुआ हूं. टाटम्बरी सरकार को मैंने केवल एक वस्त्र में ही देखा है. वह धूप, बरसात या ठंड कोई भी मौसम हो, ऐसे ही तप करते हैं. वे हमेशा शांत स्वभाव में रहते हैं और मंत्रों का जाप करते दिखते हैं. उनकी वाणी से अमृत बरसता है. वह जो भी बात बोलते हैं, वह हमेशा सत्य साबित होता है.''

Last Updated : May 9, 2026 at 5:07 PM IST

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