मध्य प्रदेश में कैसे होगा धार्मिक पर्यटन का विकास, साधु-संत ने बजट को लेकर दिए सुझाव
मध्य प्रदेश बजट को लेकर उज्जैन के संत और समाजसेवी ने दिया सुझाव, बोले-रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की जरूरत, कई धार्मिक स्थलों का हो विकास.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 4:58 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश में 18 फरवरी को मोहन यादव सरकार बजट पेश करेगी. बजट से पहले हर वर्ग ने अपनी-अपनी उम्मीदें जाहिर की है. इसी क्रम में कुछ संतों ने अध्यात्म और धार्मिक पर्यटन को लेकर अपने सुझाव ईटीवी भारत से साझा किए हैं. हालांकि उन्होंने मोहन यादव सरकार द्वारा कराए गए कई जीर्णोद्धार और निर्माण कार्यों को सराहा.
साधु-संत ने दिए बजट को लेकर सुझाव
पंचदशनाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरि महाराज ने बताया कि बजट के आधार धार्मिक पर्यटन को तीन तरह से देखा जाना चाहिए, तीर्थाटन, देशाटन और पर्यटन, ये एक नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन से संत समाज सहमत नहीं है, पर्यटन मनोरंजन का स्थल. उन्होंने सुझाव दिया कि जहां तीर्थाटन, पर्यटन है, वहां स्टडी अकादमी सेंटर भी होना चाहिए. जिससे क्षेत्रीय महत्व के बारे में लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचेगी.
जितना बजट पर्यटन के विकास के लिए आता है, उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के लिए भी होना चाहिए. जैसे उज्जैन में कालिदास समारोह, विक्रमोत्सव हो रहा है, ऐसे ही सभी जगह होना चाहिए. विक्रमादित्य के 9 रत्नों पर रिसर्च सेंटर डाले जाने चाहिए. जिन्हें अकादमी की उपमा मिले और देश दुनिया से आकर लोग रिसर्च कर पाएं.
सनातन आयोग के रूप में नियुक्त हो सलाहकार
वहीं धार्मिक स्थलों में अमझेरा की बात मुख्यमंत्री ने की. रुकमणी स्थल अमझेरा में है. दूसरा वैद्यनाथ मंदिर और बगलामुखी शक्तिपीठ आगर मालवा जिले में है. उज्जैन के बाहरी क्षेत्रों का विकास करेंगे, तो मालवा का विकास अपने आप होता चला जाएगा. सनातन आयोग के रूप में एक सलाहकार मंडल मुख्यमंत्री को नियुक्त करना चाहिए, जो तत्परता से निणर्य ले और उसका इम्प्लीमेंट हो सके.
शिप्रा को करें पुर्नजीवित
सिंहस्थ क्षेत्र की बात करें तो प्रयागराज में जैसे कुंभ का विस्तार 8 किलोमीटर से लेकर 58 किलोमीटर तक हो गया. उसी तरह शिप्रा को पुर्नजीवित करने के लिए 540 किमी इस पार और उस पार केंद्र बनाया जा सकता है. इससे पर्यटन, तीर्थतान, देशाटन सभी के लिए लाभ होगा.
एमपी में कई धार्मिक स्थलों का हो विकास
समाज सेवक व शासकीय शिक्षक शैलेंद्र व्यास उर्फ स्वामी मुस्कुराके ने कहा कि वैसे तो प्रदेश में बहुत से विकास कार्य हुए हैं, लेकिन अभी भी कई धार्मिक और पर्यटन स्थल ऐसे हैं, जिनके विकास की बेहद आवश्यकता है. जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सरकार का कोष भी बढ़ेगा. मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाने वाला पचमढ़ी, सलकनपुर माता मंदिर, मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर, जबलपुर का भेड़ाघाट क्षेत्र, ग्वालियर अपने आप में ऐतिहासिक है. नर्मदा नदी गुजरात तक जिसके किनारे आज भी कई पर्यटन स्थल मौजूद है, जो विकास की राह देख रहे हैं.