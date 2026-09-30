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क्लब में डांस करने वाली सीता मंजूर, तो मेरा सन्यास क्यों खटका, हर्षा रिछारिया का संतों से सवाल

उज्जैन: साध्वी हर्षा रिछारिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट जारी कर कुछ संतों और धर्मगुरुओं के रवैया पर सवाल उठाएं हैं. हर्षा ने किसी अभिनेत्री का नाम सीधे नहीं लिया लेकिन अभिनेत्री की आने वाली फिल्म और उसमें उनके सीता के किरदार पर सवाल उठाते हुए कुछ संतों, धर्मगुरुओं को निशाने पर लिया है. हर्षा ने फिल्म "महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की" फिल्म की बात कही जिसमें सीता का किरदार कच्चा बादाम सांग पर वायरल गर्ल अंजली अरोड़ा निभा रही हैं.

मेरे संन्यास से दिक्कत, अब सीता के किरदार पर चुप्पी क्यों? हर्षा ने कहां कि, ''उनके संन्यास अध्यात्म और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाने को लेकर जिन संतों को आपत्ति थी, वहीं अब ऐसी फिल्म के प्रमोशन में नजर आ रहे हैं जिसमें क्लब में डांस करने वाली अभिनेत्री माता सीता का किरदार निभा रही है.'' हर्षा ने सवाल किया कि, ''अगर उनके पुराने काम और सोशल मीडिया एक्टिविटी को आधार बनाकर उन्हें सनातन विरोधी बताया जा सकता है तो फिर दूसरे मामले में यही सवाल क्यों नहीं उठाई जा रहे?''

मुझे नचनिया और पाखंडी कहा: हर्षा हर्षा ने अपने सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो में कहा कि, ''कुछ संतों ने शुरुआत से ही उनके हर कदम पर सवाल उठाया. उन्हें कथित तौर पर नचनिया पाखंडी और सनातन धर्म को बदनाम करने वाली बताया.'' हर्षा का कहना है कि, ''उन्होंने सोचा था कि जो लोग सनातन धर्म के अपमान के खिलाफ लगातार आवाज उठाते हैं वह हर मामले में एक जैसी कसौटी अपनाएंगे, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया. मुझ पर सवाल उठाने वाले क्लब में डांस करने वाली सीता किरदार निभाने वाली अभिनेत्री को लेकर चुप क्यों हैं.''

इशारा अंजलि अरोड़ा की ओर

दरअसल, हर्षा ने अपने वीडियो में जिस अभिनेत्री का जिक्र किया उसका नाम लिए बगैर संतों को आड़े हाथ ले लिया. यह अभिनेत्री कोई और नहीं कच्चा बादाम सॉन्ग पर डांस कर वायरल हुई अंजलि अरोड़ा है. जिसकी सितंबर 2026 में रामायण आधारित फिल्म आ रही है और वह उसमें सीता की भूमिका में हैं. अभिनेत्री के पुराने क्लब व अन्य इवेंट के डांस वीडियो को आधार बनाकर हर्षा ने संतों पर निशाना साधा है.

क्या मां सीता को इन सीता के स्तर पर समझ रहे हैं?

हर्षा ने अपने वीडियो में संतों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि, ''आखिर ऐसा क्यों है कि उनके मामले में सनातन धर्म और मर्यादा की बात करने वाले लोग अब इस मामले में कोई सवाल नहीं उठा रहे. लोग मां सीता को अभिनेत्री के स्तर पर समझ रहे हैं या अभिनेत्री को मां सीता के स्तर पर.'' हर्षा ने नाम लिए बिना कुछ संतों को कथित संत और दोगलापन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. हर्षा का कहना है, ''किसी व्यक्ति के अतीत या पेशे को या उसकी गतिविधियों को उसके धार्मिक किरदार के लिए आधार बनाया जा रहा है तो फिर यह पैमाना सभी के लिए होना चाहिए.''

हर्षा ने अपने पुराने विवादों का जिक्र करते हुए मंच संचालन को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा, ''हिन्दी में इसे मंच संचालक और अंग्रेजी में एंकर होस्ट, रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है.'' उनका कहना है कि उनके मंच से जुड़े काम को लेकर भी कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी. शायद कुछ लोगों को उनके लाइम लाइट में आने से परेशानी थी. मेरे खिलाफ एक शब्द बोला तो सुनना बहुत कुछ पड़ेगा.''

अंजलि अरोड़ा का भी पक्ष आ चुका है सामने

दरअसल, हर्षा के पहले से ही अंजलि अरोड़ा को सीता का किरदार दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. जिसको लेकर अंजलि पहले से ही सार्वजनिक रूप से कह चुकी है कि सोशल मीडिया पर मौजूदा काम और फिल्म में निभाए गए किरदार को अलग-अलग देखा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को लेकर लोगों को राय बनाना चाहिए. अगर कोई कलाकार किसी किरदार को निभाने में पूरी मेहनत कर रहा है तो उसको लेकर बातें नहीं बनाना चाहिए.