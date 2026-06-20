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उज्जैन में चोरी छिपे साधु को दे दी समाधि! 10 दिन बाद परिजन ने मिट्टी खोद निकाला शव

मंगलनाथ मंदिर मार्ग पर बने मलानी बाबा की कुटिया है. यहां रहने वाले गंगेश्वरी महाराज की बीते दिन संदिग्ध मौत हो गई थी. इसके बाद उन्हें कुटिया के पीछे समाधि दे दी गई थी. अब 10 दिन बाद परिवार को इसकी सूचना मिली. सूचना मिलते ही परिवार समाधि स्थल पहुंचा, जहां संत की हत्या की आशंका जताते हुए थाना चिमनगंज में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद शव निकाला गया और पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच में जुट गई है.

उज्जैन: धर्म नगरी उज्जैन में बीते 10 दिन पूर्व एक साधु की संदिग्ध मौत हो गई थी. आरोप है कि उसकी मौत के बाद परिवार को सूचना दिए बिना साधु को समाधि दे दी गई थी. अब 10 दिन बाद जब परिवार को सूचना मिली, तो परिवार समाधि स्थल पहुंचा. परिवार ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस-प्रशासन की मदद से शव को निकाल कर न्याय की गुहार लगा रहा है.

परिवार ने जताई हत्या की आशंका

संत के भाई अनिल जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि "हम रतलाम जिले के जावरा तहसील क्षेत्र के पिपलीबाजार के निवासी है. बाबा गंगेश्वरी महाराज का सांसारिक नाम सुनील जोशी था. वे शादी-शुदा थे और उनके 2 बच्चे हैं. लेकिन पत्नी की मौत के बाद वर्ष 2010 में वे सन्यास जीवन में आ गए थे. सन्यासी जीवन में आने के बाद बाबा का गंगेश्वरी महाराज नाम हुआ और वे यहीं उज्जैन में रहने लगे.

उन्होंने बताया कि "महाराज की करीब 10 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है. उन्हें कुटिया के पीछे समाधि दे दी गई है. अचानक मृत्यु और बिना सूचना दिए समाधि देने जैसी प्रक्रिया किए जाने से मन मे संदेह हुआ, क्योंकि आखिरी बार जब उनसे बात हुई थी, तो फोन पर चिल्लाने व अन्य विवाद जैसी बातें सुनाई दी थी. उसके बाद से फोन बंद हो गया, इसलिए हत्या की आशंका है."

बाबा के भाई ने की निष्पक्ष जांच की मांग

गंगेश्वरी महाराज की मां कृष्णा जोशी मंदिर सेवा से जुड़ी हैं. परिवार के अनुसार कुछ समय पहले महाराज ने अपनी मां से कहा था कि वे उन्हें स्वयं वाहन से धार्मिक यात्रा पर लेकर जाएंगे. लेकिन बेटे की अचानक मौत की खबर ने परिवार को गहरे दुख में डाल दिया. बाबा के दूसरे भाई राकेश शर्मा ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि "सिंहस्थ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन से पहले एक साधु के साथ ऐसी घटना होना बेहद पीड़ादायक है. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके."

चिमनगंज थाना प्रभारी विवेक कनोडिया ने कहा, "प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर समाधि खुलवाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही यह स्पष्ट करेगी कि मौत प्राकृतिक थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण है."