बेलगाम दौड़ रही बसों पर उज्जैन RTO का एक्शन, 838 स्लीपर यात्री बसों को नोटिस, 12 जब्त
उज्जैन में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आरटीओ ने स्लीपर बसों पर की बड़ी कार्रवाई, देशभर की 838 स्लीपर बसों को नोटिस किया जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 7:40 PM IST
उज्जैन: ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन के लिए कई यात्री स्लीपर बसों से उज्जैन पहुंचते हैं. ऐसे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उज्जैन आरटीओ ने एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसमें विशेषकर रात्रिकालीन बसों को चेक किया जा रहा है. आरटीओ उज्जैन संतोष मालवीय ने बताया, "देश भर से उज्जैन आने वाली यात्री बसों को केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के नियम का पालन नहीं करने वाली 838 स्लीपर यात्री बसों को नोटिस जारी किए है. 250 से ज्यादा वाहन चेक किए गए और 150 वाहनों पर कार्रवाई की है. साथ ही 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है और 12 बसों को जब्त किया गया है."
ड्राइवरों ने आरटीओ को दी चेतावनी
12 वाहनों को जब्त कर आरटीओ में खड़ा किया गया है. इन वाहनों के ड्राइवर, हेल्पर और कुछ के मालिक जो कि छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र व अलग अलग राज्यों से आए हैं. उनमें से रायपुर के रफीक खान, गुजरात के भावेश हेरमा ने ईटीवी भारत से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने आरटीओ पर तानाशाही का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि 2 दिन से 32 ड्राइवर, 16 हेल्पर बिना खाये पिए खड़े हैं. आरटीओ कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं. बसें लाकर खड़ी कर दी हैं और बताया भी नहीं जा रहा है कि हमारी बसों में क्या खामियां हैं. अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम रात में गेट तोड़कर निकल जाएंगे.
कितने वाहनों पर हुई कार्रवाई?
आरटीओ उज्जैन संतोष मालवीय ने बताया, "देश के अलग अलग राज्यों की 838 स्लीपर यात्री बसों को नोटिस जारी किए गये हैं. इन बसों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. वहीं बीते दिनों से जारी चेकिंग अभियान के तहत 250 से ज्यादा बसों को चेक किया गया और 150 वाहनों पर कार्रवाई की है. 29 बसों के फिटनेस निरस्त किए और 22 के परमिट निलंबित किए हैं. 18 के पंजीयन निलंबित किए हैं. साथ ही लगभग 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है और जब्त कर 12 बसें आरटीओ में खड़ी की गई हैं."
'वन इंडिया वन रूल करो नहीं तो जाएंगे कोर्ट'
महाराष्ट्र के अमरावती से अपनी बस छुड़वाने उज्जैन आरटीओ पहुंचे विनीत शुक्लानी ने कहा, "मेरे पास 3 बसें हैं, इनमें से 1 बस को आरटीओ उज्जैन ने जब्त कर लिया है, जबकि मेरे पास सभी दस्तावेज हैं. आरटीओ ने 2 दिन बाद भी चालान नहीं दिया है. हमारी सुनवाई तक नहीं हो रही है. वन इंडिया वन रूल होना चाहिए, हर राज्य में अलग-अलग नियम हैं. हमारे सभी ड्राइवर साथी परेशान हो रहे हैं. हमारी बसे नहीं छोड़ेंगे तो हम न्यायालय जाएंगे."