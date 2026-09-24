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मोहन यादव के मकान पर लगा लाल निशान, उज्जैन नगर निगम तोड़ेगी आधा हिस्सा

सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण का काम, जद में आया सीएम मोहन यादव और भाजपा नगर उपाध्यक्ष का मकान. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 3:41 PM IST

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Updated : September 24, 2026 at 5:44 PM IST

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उज्जैन: सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में विकास के काम बहुत तेजी से हो रहे हैं. इसी क्रम में पुराने शहर में सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया मास्टर प्लान के तहत शुरू कर दी गई है. कई क्षेत्रों में काम पूरे भी हो गए हैं, तो कई क्षेत्रों में कार्यों की शुरुआत होने जा रही है. इसी क्रम में खजूर वाली मस्जिद से लेकर अब्दालपुरा, जीवाजीगंज थाना होते हुए गणेश चौक तक करीब 730 मीटर मार्ग को चौड़ा किया जाना है.

खास बात यह है कि इस चौड़ीकरण की जद में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, नगर निगम सभापति कलावति यादव, भाजपा नगर महामंत्री जगदीश पांचाल का अब्दालपूरा स्थित पुश्तैनी मकान भी है. यानी जिस विकास योजना में शहर के दूसरे परिवारों के भवन प्रभावित हो रहे हैं, उस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री का परिवार भी गुजर रहा है.

सड़क चौड़ीकरण में सीएम का घर (ETV Bharat)

सड़क चौड़ीकरण की जद में सीएम और सभापति का मकान

नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने बताया कि "सीएम डॉ मोहन यादव, जिला कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और संभागायुक्त आशीष सिंह के निर्देशन में खजूर वाली मस्जिद से लेकर गणेश चौक तक 730 मीटर लंबे मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जाएगा. जिसकी लागत लगभग 9.80 करोड़ रुपए है. इस प्रोजेक्ट की जद में 272 भवन की सूची सामने आई है. नगर निगम ने नपती और प्रभावित हिस्सों पर मार्किंग शुरू कर दी है. जल्द ही आगे की कार्रवाई पूरी करेंगे.

सभी रहवासियों का अच्छा रिस्पांस पहले भी रहा है और अभी भी है. लोग आगे होकर मकान तोड़ने की तैयारी में हैं और विकास कार्य को प्राथमिकता दे रहे हैं. आगामी जून जुलाई 2027 तक हम इस काम को पूरा कर देंगे."

1974 में दादा रामचंद्र यादव ने बनवाया था मकान

मुख्यमंत्री मोहन यादव की बहन कलावती यादव जो कि नगर निगम उज्जैन सभापति है. ईटीवी भारत से चर्चा में बताया "उनके दादाजी रामचंद्र यादव ने साल 1974 में मकान का उद्घाटन किया था. मोहन यादव व परिवार के सभी सदस्यों का बचपन इसी मकान में बीता है. उज्जैन के लोग विकास कार्यों में सहयोग कर रहे हैं. यदि मुख्यमंत्री का पुश्तैनी मकान भी सड़क की जद में आ रहा है तो परिवार भी विकास के लिए सहयोग करने के लिए सबसे पहले आगे है. मकान से परिवार की कई पीढ़ियों की यादें जुड़ी हुई है, लेकिन शहर के विकास की भूमिका भी जरूरी है."

MP CM ANCESTRAL HOME DEMOLISHED
दीवारों पर लाल निशान (ETV Bharat)

भावनाएं अपनी जगह विकास को प्राथमिकता

सीएम के भतीजे अनंत यादव जो वर्तमान में इस पुश्तैनी मकान में रह रहे हैं, वे एडवोकेट हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया "हमारे मकान का करीब 12 फुट हिस्सा प्रभावित हो रहा है. इस क्षेत्र में एक नहीं हमारे पूरे परिवार के 5-6 मकान है. सभी का कुछ ना कुछ हिस्सा चौड़ीकरण की जद में है. हमें इसे सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए. मौजूदा मार्ग संकरा होने से यातायात और पार्किंग की समस्या रहती है. चौड़ीकरण होने से आवागमन सुगम हो जाएगा और क्षेत्र में भविष्य की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बेहतर संभावना बनेगी."

UJJAIN ROAD WIDENING SIMHASTHA 2028
ध्वस्त होने वाले मकानों पर लग रहा चिन्ह (ETV Bharat)

भाजपा नगर महामंत्री जगदीश पांचाल ने कहा "शहर के विकास कार्यों में अगर सहयोग हमें भी देना होता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है. खुशी से मैं भी अपना मकान का जो हिस्सा खजुरवाली मस्जिद से लेकर गणेश चौक तक के बीच आ रहा है, ध्वस्त करने को राजी हूं."

MP CM ANCESTRAL HOME DEMOLISHED
सड़क चौड़ीकरण की जद में कई मकान दुकान (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री के पुश्तैनी घर से बड़ा संदेश

सड़क चौड़ीकरण की इस योजना में 272 भवनों के प्रभावित होने के बीच सीएम यादव का पुश्तैनी मकान भी जद में आना, इस पूरी कवायद को एक अलग आयाम देता है. मुख्यमंत्री के दादा रामचंद्र यादव ने 1974 में जो घर बनाया, उसमें उनके दोनों बेटे पुनमचंद्र यादव व शंकरलाल यादव सहित उनके परिवारों का बचपन बीता. पुनमचंद्र यादव के परिवार में उनके 5 बच्चे जिसमें नंदलाल यादव, नारायण यादव, डॉ मोहन यादव (मुख्यमंत्री म.प्र) ग्यारसी बाई, कलावति यादव (नगर निगम सभापति उज्जैन) है.

साथ ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के चाचा शंकरलाल यादव का परिवार वर्तमान में इसी मकान में रह रहा है. जिसमें गोविंद यादव का परिवार है. सिद्धार्थ व अंनत यादव.

Last Updated : September 24, 2026 at 5:44 PM IST

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