रोड पर बैठी गायों पर चढ़ाई बस, भड़के ग्रामीणों ने किया पथराव, आग लगने से खाक
उज्जैन-इंदौर रोड पर यात्री बस ने गायों को मारी टक्कर. दो गायों की मौत से ग्रामीणों में फैला आक्रोश. सभी यात्री सुरक्षित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 10:12 AM IST
उज्जैन : उज्जैन-इंदौर मार्ग पर सोमवार रात यात्री बस की टक्कर से दो गायों की मौत हो गई. हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने बस को रोककर घेर लिया. पहले बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया, इसके बाद गुस्साए लोगों ने बस पर पथराव कर उसके शीशे तोड़ दिए. कुछ ही देर में बस में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई.
गायों की मौत की खबर पाते ही भड़के ग्रामीण
घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस खाक हो चुकी थी. घटना उज्जैन-इंदौर मार्ग पर पंथपिपलई स्थित बलराम जाट ढाबे के समीप सोमवार देर रात की है. इंदौर से उज्जैन आ रही यात्री बस सड़क पर बैठी दो गायों से टकरा गई, जिससे दोनों गायों की मौके पर ही मौत हो गई. गायों के मरने की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और नाराजगी जताते हुए बस को घेर लिया.
बस में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं
देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और आक्रोशित लोगों ने बस पर पथराव कर उसके शीशे तोड़ दिए. कुछ देर बाद बस में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते पूरा वाहन आग की लपटों में घिर गया. आग लगने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. ये बस इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला की बताई गई है. नानाखेड़ा थाना प्रभारी नरेंद्र यादव के अनुसार "गायों की मौत के बाद कुछ लोगों ने बस को नुकसान पहुंचाया. आशंका है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की सभी पहलुओं से जांच कर रही है."
- गाय को बचाने में पेड़ से टकराई कार आग का गोला बनी, 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान
- गौ प्रेम में पीएम मोदी और राष्ट्रपति को लिखा पत्र, गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग
बस चालक की लापरवाही पर उखड़े ग्रामीण
ग्रामीणों का कहना है कि बस चालक की घोर लापरवाही है. गोवंश को ऐसे कुचल दिया जैसे मच्छर-मक्खी हों. ये बस ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि अगर गायें रोड पर आ भी गईं तो वाहन स्लो करके और गायों को हटाकर निकालें. लेकिन ऐसा करना बेहद दर्दनाक है कि गायों पर वाहन चढ़ा दिया जाए. गाय को हम मां के समान मानते हैं. गौवंश के साथ इस प्रकार का कृत्य सहन नहीं करेंगे.