उज्जैन में अनियंत्रित होकर पलटी बारातियों से भरी बस, 15 लोग घायल, मची चीख-पुकार
उज्जैन में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, करीब 15 बारातियों के घायल होने की जानकारी, सभी को अस्पताल में कराया भर्ती.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 4:12 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश में बीते दो-तीन दिन से लगातार हादसों की खबरें सामने रही है. गुरुवार शाम को जहां छिंदवाड़ा में बस की टक्कर में 10 यात्रियों की मौत हुई और करीब 30 से ज्यादा लोग घायल हुए. वहीं ग्वालियर में शुक्रवार सुबह ऑटो और स्कॉर्पियों की टक्कर हुई, जहां 5 लोगों की मौत हुई. वहीं अब उज्जैन में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई. घटना में करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं.
उज्जैन में बारातियों से भरी बस पलटी
थाना प्रभारी दीपेश व्यास ने बताया कि "उज्जैन के बड़नगर तहसील क्षेत्र स्थित इंगोरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर बड़ा बस हादसा हो गया. उन्हेल इंगोरिया मार्ग पर थाना इंगोरिया क्षेत्र में ही जहांगीरपूरा गांव के पास सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है. जहां खाचरौद से इंदौर के लिए रवाना हुई बारातियों से भरी बस पलटी खा गई. बस में लगभग 30 से अधिक लोग सवार थे. जिसमें से 15 करीब घायल हो गए हैं.
यात्रियों के बयान से सामने आया है कि सिंगल रोड पर अन्य वाहन को ओवरटेक करने के कारण ये हादसा हुआ है. अभी स्तिथी सामान्य है. घायलों में महिला, पुरुष बच्चे सभी शामिल हैं.
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चीख पुकार के बीच आए मददगार
थाना प्रभारी ने बताया कि बस पलटने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली, आस पास के ग्रामीण मदद को आगे आए. सबने मिलकर रेस्क्यू किया. सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार खाचरोद का रहने वाला है. जहां मोहम्मद शेरू के बेटे वकार की शादी के लिए बस बारात लेकर इंदौर जा रहा थी. बस पलटते ही बारातियों में हाहाकार मच गया. फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है. घायलों से घटनाक्रम की जानकारी लेकर बयान दर्ज किया जाएगा.