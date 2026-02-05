ETV Bharat / state

स्टूडेंट ने रिटायर्ड प्रिंसिपल की पीट-पीटकर ली जान, सिर पर जैसे सवार था हैवान, रस्सी बांधकर किया काबू

उज्जैन में रिटायर्ड प्रिंसिपल रामशंकर शर्मा की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी स्टू़डेंट ने बीच रास्ते में घेर कर किया लाठी-डंडों से हमला.

ujjain Retired principal murder
उज्जैम में रिटायर्ड प्रिंसिपल की लाठी से पीट पीटकर हत्या (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 9:17 PM IST

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां 80 वर्षीय रिटायर्ड प्रिंसिपल को उनके ही शिष्य ने लाठी डंडों से पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है.

इलाज के दौरान बुजुर्ग ने तोड़ा दम

पूरा मामला भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के पिपली नाका का है. यहां 80 वर्षीय रिटायर्ड प्रिंसिपल रामशंकर शर्मा गुरुवार दोपहर बेटी के घर जा रहे थे. इस दौरान बीच रास्ते में आरोपी मोहन सिंह (52) लाठी लेकर बैठा था. बुजुर्ग जैसे ही आरोपी के पास पहुंचे तो उसने लाठी से हमला कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. राहगीर रिटायर्ड प्रिंसिपल को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. आरोपी इतना हिंसक हो गया था कि पुलिस ने उसे रस्सी से बांधकर काबू किया.

Ujjain retired principal beaten to death
मृतक रिटायर्ड प्रिंसिपल रामशंकर शर्मा (ETV Bharat)

आरोपी के आतंक से क्षेत्र में दहशत

स्थानीय निवासी ने बताया, "आरोपी मोहन सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह अपने भाई के साथ रहता है. करीब 4 साल पहले माता-पिता उसे छोड़कर दूर चले गए. मोहन क्षेत्र में हमेशा उत्पात मचाता है, जिसकी वजह से घरों के दरवाजे बंद रखने पड़ते है. बच्चे डर से बाहर खेल नहीं पा रहे हैं." स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार और आरोपी की स्थिति देखते हुए पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है.''

रिटायर्ड प्रिंसिपल की बीच रास्ते में घेरकर हत्या (ETV Bharat)

एएसपी आलोक शर्मा ने बताया, "80 वर्षीय रिटायर्ड प्रिंसिपल रामशंकर शर्मा गुरुवार दोपहर बेटी के घर जा रहे थे. इस दौरान रास्ते में आरोपी मोहन के साथ वाद-विवाद हुआ. जिसके बाद मोहन लाठी लंडों से हमला कर दिया. उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है उसकी मानसिक स्थिति और हत्या के कारणों की जांच कर रही है. जल्दी ही के कारण का पता चल जाएगा."

संपादक की पसंद

